Ahorro de costos y captación de más clientes: las Pymes apuestan a crecer de la mano de la inteligencia artificial

Se trata de tecnología aspiracional para estas compañías. Ya no ven su implementación como algo lejano y la tienen presente en sus labores cotidianas

En el actual contexto económico, marcado por la recesión, las Pymes se enfocan en ahorrar costos y conseguir más clientes. Para ello, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son aceleradoras y aliadas para resolver estas preocupaciones, cambiando la forma de trabajar y de hacer negocios.

La filial argentina de Microsoft, el mayor fabricante mundial de software, presentó en una conferencia de prensa, en la que participó iProUP, los casos de cuatro pymes que aplicaron la nube informática y la inteligencia artificial.

"Hoy las pymes argentinas buscan innovar para resolver los temas que más las preocupan en el actual contexto económico. Según los datos del estudio (encargado por Microsoft a la consultora Kantar) de este año, se triplicó la cantidad de tomadores de decisiones que tienen en mente invertir en inteligencia artificial, Big Data y la Internet de las cosas. Esto implica que estas tecnologías son un aspiracional para las pymes argentinas que no las ven como algo lejano. Esta predisposición a invertir en IA nos dice que las Pymes no le temen, sino que están percibiéndola como aliada para mejorar su negocio. Este es un camino evolutivo en el que, de a poco, algunos de los principales mitos relacionados con las Pymes y la tecnología se empiezan a caer", explicó en la conferencia de prensa Marina Hasson, directora para Socios, Clientes Corporativos y Pymes de Microsoft Argentina.

Para esta ejecutiva, "las pymes saben que la tecnología las puede ayudar, pero muchas de ellas no tienen muy en claro por dónde empezar ni cómo hacer para que represente un diferencial. Ahí es donde es clave el trabajo que hacen los más de 5.000 socios de negocio de nuestro ecosistema en el país, ellos ayudan a las pymes a identificar diferentes escenarios y combinar las soluciones de acuerdo a las necesidades de cada empresa para que puedan acceder realmente a la transformación digital".

Préstamos en minutos

A veces surgen gastos inesperados que es necesario abonar lo antes posible. Situaciones como tener que pagar el arreglo del auto o el depósito para alquilar un departamento.

Gracias a la inteligencia artificial las personas pueden acceder a préstamos desde el celular en apenas 15 minutos.

Tarjeta Plata es una Pyme argentina con 25 años de historia que ofrece servicios financieros. Nació un poco antes que Internet empezara a masificarse en el país. En esta compañía vieron muy de cerca cómo evolucionaron las TIC Y la forma en que impactó en la industria. La empresa tenía una estrategia tímida en Internet, apenas la usaban para realizar algunas acciones de marketing.

Cualquier persona que quisiera acceder a un crédito debía dirigirse personalmente a una sucursal con su DNI, un recibo de servicios y un recibo de sueldo. Ese proceso demoraba entre 45 y 60 minutos y el pago era en efectivo días después en un local.

En esta empresa sabían que había una oportunidad enorme que tenían que aprovechar, y por ello en 2018 lanzaron "Plata Ya", su aplicación móvil que utiliza IA para evaluar el perfil de la persona y asignar créditos al instante.

"Llegamos tarde al mundo de Internet, pero la idea era entrar con algo que nos diferenciara. Por eso optamos por una experiencia que fuera 100% móvil y digital. La aplicación reduce a minutos todo el proceso de solicitud y entrega de crédito, cuando la media del mercado en este segmento tarda unas 24 horas", explicó Mario Meringolo, gerente de Sistemas de Tarjeta Plata.

La compañía ya trabaja bajo dos conceptos, el cruce de datos y el reconocimiento facial. La persona solicite un crédito a través de la aplicación debe tomar dos fotos de su DNI (frente y dorso) y luego dos selfies, una en posición fija y la segunda realizando algún gesto.

"El principal desafío de las empresas como Plata Ya pasa por identificar que una persona es quien dice ser para evitar fraudes. Aquí es donde las técnicas de biometría facial permiten corroborar esos datos de forma mucho más rápida y segura", comentó Pablo Lima, director de Ventas para Cono Sur de VU, la empresa encargada de desarrollar la aplicación.

La aplicación se desarrolló a partir del uso de los servicios cognitivos de Microsoft Azure, esto logró reducir el tiempo de esas operaciones a quince minutos y eliminó la necesidad de tener que asistir físicamente con la documentación en papel a las sucursales.

Tarjeta Plata cuenta con 170 empleados, 20 sucursales y 150 locales. La aplicación se lanzó hace un año, ya cuenta con 2.000 créditos otorgados y esperan duplicar ese número para el próximo año.

"Protegemos la información de las personas cumpliendo todos los requisitos de la ley nacional de datos personales. A partir del uso de Inteligencia Artificial y reconocimiento facial logramos reducir drásticamente los tiempos de liquidación de préstamos. Podemos satisfacer mejor a nuestros clientes con mayor velocidad y con un proceso de mucha mayor calidad", finalizó Meringolo.

Predecir el riesgo crediticio

Una persona necesita solicitar un crédito para realizar, por ejemplo, un arreglo en su casa. Para conseguir el capital necesario entra en un sitio web y saca una foto de su DNI.

En segundos la aplicación aprueba el crédito, le indica el monto máximo otorgado y la cuota a pagar. Finalmente, al aceptar la oferta, le solicita que se tome una selfie, para compararla contra la foto del documento para verificar la identidad, y unos segundos después el dinero es transferido automáticamente a su cuenta.

Detrás de todo esto hay una Pyme de tecnología argentina que aplica técnicas de IA. BeSmart, con oficinas en la Argentina y Chile, desarrolló la solución SmartRisk destinada a ser utilizada por bancos, retailers y fintechs que otorgan préstamos.

"A partir de la IA, se pueden encontrar correlaciones mucho más profundas y construir modelos a la medida de cada entidad, que inclusive aprenden y se adaptan continuamente a las condiciones cambiantes del mercado. El impacto en la precisión es muy grande y es lo que permite aprobar clientes que antes eran descartados, mejorar la asignación de límites de crédito y optimizar las acciones de cobranza", explicó Adolfo Kvitca, director de BeSmart.

La IA se utiliza en todo el ciclo de crédito: para la evaluación del riesgo y asignación de limites —mediante modelos avanzados de scoring crediticio—, en la verificación de identidad mediante el reconocimiento facial e inclusive en la cobranza, donde los últimos avances en procesamiento de lenguaje natural permiten interactuar con un asistente virtual para acordar una fecha de pago o repactar una financiación.

Las empresas que adoptaron esta tecnología en la Argentina han experimentado una disminución de hasta un 20% en la morosidad y una mejora sustancial en la asignación de los límites de crédito. La solución corre sobre la plataforma de Microsoft Azure.

"En BeSmart implementamos los nuevos mecanismos de Inteligencia Artificial que transforman y optimizan los tiempos de producción, optimizando los costos y haciendo que las empresas sean más productivas", explicó Ramiro García Arce, account manager de Lagash, el socio tecnológico que ejecutó el proyecto.

"El hecho que esta solución esté disponible en la nube, gracias a Azure, nos permite entrar en nuevos mercados, no solamente expandirnos en forma internacional sino también en clientes más pequeños, en Pymes. La Nube permite democratizar este tipo de soluciones y ponerla al alcance de todos", concluyó Kvitca.

Responder consultas 7x24

Una joven quiere regalarle a su hermana un par de zapatos, pero no dispone del tiempo necesario para ir a un shopping, recorrer locales y hacer filas. Después de un breve trabajo de investigación en Internet encontró el par perfecto. Un día cualquiera camino al trabajo, mientras tomaba el subte, ingresó desde su celular en la página de la zapatería Viamo.

Ni bien se abrió, un asistente virtual le preguntó en qué podía ayudarla, como tenía algunas dudas, aprovechó para preguntarle por la disponibilidad del color que buscaba, el talle y la forma de pago.

El chatbot respondió a todas las preguntas en pocos segundos y también le informó que podía retirar su compra por la tienda más cercana o recibirlos en un domicilio y monitorear el pedido. Cuando el subte llegó a la estación en la que debía bajarse, la operación de compra había terminado con éxito.

Gracias a la IA, en pocos minutos mientras iba camino al trabajo había resuelto algo que le hubiese llevado horas. Este sistema de chatbots provisto por Brandlive, una empresa mediana de 85 empleados fundada hace trece años en la Argentina.

Ofrece un servicio integral de comercio electrónico que abarca todo el proceso de compra: desde la gestación hasta la atención posventa. Entendió que muchos de los servicios que se ofrecían de forma separada por distintas empresas —como venta, logística, desarrollo, etc. — debían concentrarse en un solo lugar que ofreciera una experiencia de compra íntegra, cuyo eje fueran los intercambios virtuales.

El hecho de ofrecer servicios de comercio electrónico, con los tiempos y los niveles de seguridad que esto exige, llevó a Brandlive a tener que ofrecer a sus clientes tecnología que les permitiera atender las consultas y reclamos del canal online los 365 días del año las 24 horas.

Por eso, junto con su socio Conversalab y utilizando tecnología de Microsoft Azure, desarrollaron asistentes virtuales que simulan conversaciones naturales con las personas.

Los chatbots utilizan un sistema que comprende el lenguaje humano y reconoce qué información es relevante para responder a sus preguntas. Esto es un ejemplo de IA que responde las dudas más comunes de los usuarios al instante y todo el tiempo.

Desde Brandlive explicaron que la inteligencia artificial resuelve de manera efectiva el 70% de consultas relativas al talle, disponibilidad en stock de prendas, métodos de pago y modos de entrega.

El 30% restante que requieren mayor valor agregado o elaboración son derivadas a un operador que revisa de manera personalizada el caso.

Gestión de capital humano

Melisa Mascareño es encargada administrativa de Producciones R40, una de sus funciones era llevar, de forma manual, un control de los horarios de entrada y salida de los empleados.

Esta joven no podía creer como hoy cuando casi todos tienen un celular con GPS que les permite compartir su ubicación en tiempo real, indicar en redes sociales dónde está y usar mapas para todo, no hubiese alguna aplicación que permita a los trabajadores fichar con el celular de manera remota.

Producciones R40 es una Pyme donde trabajan entre 10 y 15 personas que se dedica al armado de stands en eventos de todo tipo. Los empleados se trasladan a diario a diferentes puntos de Buenos Aires y sus alrededores, y otras provincias. Muchas veces trabajan sábados y domingos en diferentes horarios y asisten a la oficina solo una o dos veces por semana.

Para la empresa es fundamental conocer el horario de entrada, salida y almuerzo de los trabajadores. El control de asistencia se manejaba de forma manual, cuando los empleados iban a la oficina, anotaban en un papel los horarios de todos los días de la semana que habían trabajado fuera.

La encargada administrativa todos los días tardaba media hora en pasar los datos a una planilla de Excel que luego compartía con el estudio contable. Este método, no solo era poco confiable sino que era algo obsoleto que le llevaba mucho tiempo.

Mascareño empezó a investigar y dio con Cardinal Systems y la solución de geolocalización de GeoVictoria. La aplicación funciona de forma muy simple: se instala en el celular de cada trabajador, el requisito es que tengan el sistema de GPS activado.

Cuando se usa por primera vez, la persona se saca una foto o firma para que quede un registro de su identidad. Después de eso, la aplicación tiene dos botones: entrada y salida. Cuando los trabajadores llegan al lugar de destino a través de la aplicación indican que llegaron, pueden hacerlo firmando con el dedo o sacarse una selfie. En el sistema queda registrado lugar, hora y nombre. Hacen esto en el horario de entrada, de salida y de almuerzo.

De la firma o de la foto se reconocen ciertos patrones y se comparan con la que está registrada para identificar que la persona es quien dice ser.

"Todos los datos se procesan en la nube de Microsoft Azure (identidad de la persona, ubicación, la forma en que se movió durante la jornada laboral, etc.) Esto, se contrasta con la planificación o turno de trabajo de cada persona. Se puede definir una ruta o tareas que el trabajador tiene que hacer. Se generan reportes que la empresa puede revisar para hacer una mejor gestión del trabajo. La IA funciona a partir en la automatización que se da del proceso de gestión, es decir, se le da al cliente la información en tiempo real que permite, por ejemplo, indicar si un trabajador no llegó a tiempo. De esta manera se pueden tomar decisiones en tiempo real, como mandar un reemplazo, anticiparte al reclamo del cliente, etc.", explicó Alonso Astroza, gerente de Marketing e Innovación de GeoVictoria.

Al respecto, agregó: "Todo tiene que ver con dar un mejor servicio. La Inteligencia Artificial en este caso también se podría usar para predecir comportamientos por parte de los empleados".

"Todo se hace de esta forma es súper simple, tanto para los trabajadores como para mí. No tengo que estar llamando ha uno por uno para ver dónde están, tengo toda la información cargada, está justificada por el GPS. Parte del uso que le damos a la Inteligencia Artificial es reducir el uso de papel. Antes, ellos me tenían que fichar en las planillas, si me preguntaban algo, tenía que buscar en el archivo, eso llevaba mucho tiempo. No se entendía, se podía extraviar. Acá lo tengo cargado en el sistema de forma simple y eficiente", destacó Mascareño.