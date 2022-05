Mirá como Rappi pasó a ser una de las más grandes incubadoras de la región

Rappi ha impulsado la creación de cerca de un centenar de startups fundadas por ex empleados de Rappi, más que cualquier otro corporativo en América Latina

Rappi ha sido considerada el ¨Stanford latinoamericano¨ por el impacto que genera en el ecosistema emprendedor a nivel regional.

Según Crunchbase, América Latina es la región de más rápido crecimiento de startups en el mundo y hoy en día Rappi es la empresa que más aparece en la hoja de vida de los nuevos creadores de empresa en la región.

Según Marathon Ventures, ¨más de 100 startups en América Latina han sido fundadas por ex colaboradores de la empresa de tecnología, y éstas han sido en gran parte las empresas destino de las inversiones del Venture Capital de los últimos años, que han recibido más de 2,100 millones de dólares. De acuerdo a su relevamiento, se han creado 46 startups en Colombia, 23 en México, 20 en Brasil, 9 en Argentina, 6 en Chile, 2 en Perú y una en Uruguay. Además, ex empleados de Rappi también han fundado startups en Canadá (Kiwi Grocery) y en Alemania (Flink).

¨En Rappi empoderamos a las personas para que se llenen de confianza, y se convenzan de que son capaces de crear cosas que parecen imposibles. Es algo retador, pero cuando la gente se da cuenta que puede romper techos mentales de cristal puede lograr proyectos increíbles. Este mindset ha sido clave para la evolución de Rappi, y como vemos, ha trascendido más allá de la compañía, lo que nos alegra tremendamente¨, compartió Alejandro Solís, Director General de Rappi en México.

Rappi ya ha incubado más de 100 startups

Rappi, incubando desde sus inicios

Desde su inicio de operaciones en 2015, Rappi se ha caracterizado por ser una empresa multivertical que concentra varios sectores en el mundo del delivery en América latina y un referente en el ecosistema emprendedor regional y global, que impulsa ideas innovadoras por medio de la tecnología, la excelente operatividad y el talento latino, buscando detonar una aceleración del desarrollo, el crecimiento y la competitividad de la región.

El impacto en el ecosistema de Rappi en la región ha dado forma a la manera como se hacen muchos negocios en América Latina, gracias a la variedad de sectores que abarcan el universo de los "Ex-Rappi", y ha generado un efecto dominó generando más de 14.000 empleos en la industria tecnológica.

¨Nuestra razón de ser es impulsar el desarrollo económico de la región ya sea de manera directa en Rappi o indirecta a través de incubar y motivar emprendedores; por lo que continuaremos impulsando a todas las personas que se animen a emprender y así potenciar a México y Latinoamérica¨, puntualizó Solís.

Rappi, semillero de nuevos Founders

La compañía tecnológica se ha convertido en una escuela e incubadora de nuevas startups en la región. Algunas de las empresas que han surgido de emprendedores de Rappi son Frubana, plataforma de compra en línea y distribución de alimentos y productos para restaurantes y pequeños empresarios que el año pasado levantó más de 65 millones u$s para triplicar su crecimiento; Clara, la empresa mexicana de tecnología financiera que se convirtió en el unicornio mexicano de más rápido crecimiento; Laika, plataforma de e-commerce con productos y servicios para mascotas; Ontop, que se dedica a automatizar contratos, pagos, impuestos y nóminas, y hace parte de YCombinator y Muni, una app que permite que las personas vendan productos de supermercado a comunidades.

También Chiper, empresa B2B de e-commerce nació con el objetivo de que sus clientes encuentren los productos más baratos a través de un catálogo de proveedores, que logró cerrar su ronda Serie A en 12 millones u$s; Mizu, una foodtech argentina que combina ciencia y tecnología con activos saludables y naturales para crear alimentos inteligente y que creció un 350% en 2021; eDarkstore, startup tecnológica nacida en Chile que ayuda a que PyMEs de diferentes rubros optimicen su e-commerce con envíos en 120 minutos y en menos un de año de vida ha levantado 2 millones u$s para robotizar sus bodegas; y Grupo Central, emprendimiento chileno pionero en el desarrollo del modelo de dark kitchen y dark stores que este mes levantó 3 millones u$s más para expandirse en Perú y Brasil.

Además de adquirir estos nuevos roles, muchos de los empleados de Rappi -incluyendo a sus propios fundadores Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín- se han convertido en inversionistas de otras empresas nacientes como: Sumer, Jokr, HelloGuru, Frubana, entre otras, demostrando así su compromiso de seguir apoyando a nuevos talentos y a empresas emergentes de América Latina, indicó TyN Magazine.