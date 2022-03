Rappi, PedidosYa, Cabify, másDelivery, Wabi, qué ofrece cada una y cuál usar para un envío a tu casa

Surgieron durante la pandemia para contrarrestar los efectos del confinamiento, pero les fue bien y planean instalarse en el mercado

Pese a ser un negocio relativamente nuevo, el mercado de apps de delivery está consolidado. Sobre todo en las grandes ciudades donde, debido a las distancias y el ajetreo de la vida cotidiana, los usuarios exigen soluciones que les ahorren tiempo.

Las cifras de Kantar y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) a las que accedió iProUP demuestran este buen momento:

El envío a domicilio se consolidó como el método más utilizado (64%), ya sea con un operador logístico o por motomensajería

El retiro en punto de venta representó el 33%

En Argentina, la oferta está encabezada por PedidosYa, que llegó en 2010 y fue pionera en el delivery de restaurantes, seguida por Rappi, que se lanzó en 2018 y hoy es su competidor más fuerte.

Mercado en alza

Sin embargo, no están solas ya que en la pandemia se sumaron Wabi, una app operada por Coca Cola; y Cabify Envíos, que amplió su oferta de servicios para competir también en este segmento.

A su vez, Mercado Libre y su pata logística Mercado Envíos, jugador clave que si bien se mueve dentro de su propio ecosistema, ubica la vara bien alta en términos de lo que se espera del delivery.

PedidosYa es líder con más de 50.000 comercios adheridos y 35.000 repartidores

El mercado de aplicaciones tuvo además dos incursiones fugaces, que lanzaron el servicio en 2018 y lo discontinuaron dos años después:

Uber Eats: abandonó la Argentina , Colombia, Uruguay, Chile y Honduras

, Colombia, Uruguay, Chile y Honduras Glovo: se retiró del país y su operación fue adquirida por Delivery Hero, dueña de PedidosYa

Y surgieron otras iniciativas como Detoke, una aplicación multiplataforma de envíos, mensajería y auxilio mecánico ligero; Gula, que opera en ciudades de hasta 300.000 habitantes; y Rapiboy, entre otras. Para estas compañías, el negocio es la entrega de última milla bajo demanda de una amplia gama de productos como documentos, paquetes o alimentos, según el modelo de cada una.

Modelos

Gabriel Carpanelli, head of Delivery de Cabify, señala a iProUP que los competidores en diferentes rubros están tendiendo a propuestas cada vez más integrales. En ese sentido, el universo está compuesto por compañías que solían ofrecer soluciones de movilidad de pasajeros (como Cabify), que ahora también hace envíos.

Además, hay marketplaces que tienen su propia logística y hacen repartos on demand; las aplicaciones tipo "express", que usan motos o autos, y los operadores logísticos tradicionales que distribuyen paquetería y compiten con el resto de los actores ofreciendo envíos same day y next day (en el mismo día o al siguiente).

Rappi cuenta con 10.000 comercios y unos 15.000 repartidores

"La estrategia para diferenciarse depende de cada una de las compañías. Algunas eligen competir por precio, otras por tiempo de entrega o bien sumando nuevos servicios a su oferta. Para nosotros, lo más importante es poder ser eficientes y ofrecer una solución integral con innovación tecnológica", enfatiza Carpanelli.

El superclásico

Con la salida de Glovo, el mercado de las aplicaciones de delivery se define en una especie de superclásico entre PedidosYa y Rappi.

PedidosYa tiene presencia en 70 ciudades, con más de 50.000 comercios adheridos a su plataforma y 35.000 repartidores activos que prestan servicios para la aplicación. Los negocios que eligen esta opción abonan una comisión por pedido recibido que varía según los servicios que contrate:

La alternativa de marketplace (sin entrega) tiene una comisión aproximada del 13%

Si además se incluye la logística de la app, la tarifa es de 27%

"De todos modos, el foco no es el monto de la comisión, sino la propuesta de valor de PedidosYa y cómo lograr un incremental de demanda a partir de la pertenencia a la aplicación", dicen a iProUP desde la compañía.

Los honorarios que los repartidores perciben se definen en función de distintos componentes como la distancia, las fechas especiales en las que haya prestado servicio, la cantidad de horas conectado y los objetivos alcanzados, entre otras variables. En general, se ubican cerca de $65.000 mensuales o incluso más.

En 2020, la compañía inauguró su propio supermercado online, bajo el nombre de "Market PedidosYa", que se caracteriza por:

Los pedidos son recibidos exclusivamente desde la plataforma

Los arman los shoppers , en base a una oferta de productos disponibles en varias dark stores en la ciudad

, en base a una oferta de productos disponibles en varias dark stores en la ciudad Ofrece artículos de diversas categorías : almacén, frutas, verduras, lácteos, carnes, limpieza e higiene personal, entre otros

: almacén, frutas, verduras, lácteos, carnes, limpieza e higiene personal, entre otros Opera en horario extendido: de 8 a 23.45, los 7 días de la semana

de 8 a 23.45, los 7 días de la semana Cuenta con entrega inmediata: 10 minutos tras de realizada la orden

Sin embargo, el vertical de restaurantes sigue siendo el que tracciona la mayor cantidad de pedidos, aunque todavía el 60% de la gente continúa pidiendo delivery comunicándose directamente con el restaurante.

Por su parte, Rappi posee 23.000 repartidores y más de 15.000 comercios. Al igual que su competidor, el punto fuerte es el servicio de delivery para restaurantes, pero además tiene acuerdos con algunas cadenas de supermercado, kioscos, farmacias.

También ofrece Turbo Fresh, su supermercado basado en dark stores propios y con entregas en menos de 10 minutos. Además, el año pasado habilitó Rappi Travel, en dónde vende pasajes y estadías, en el país y el exterior.

Apostando a nuevos servicios

Durante la pandemia, Cabify se propuso agregar valor a sus usuarios (y sumar nuevos) con el servicio de delivery de documentos y objetos pequeños a través de Cabify Envíos. "Nosotros estamos apostando a este negocio y queremos entrar como un player importante", enfatiza Carpanelli.

Como el modelo funcionó en los primeros meses de aislamiento, en octubre de 2021 sumaó motos e incursionó en el negocio de grocery (almacén), retail y comida. "Desde entonces venimos creciendo entre un 20 y un 25% al mes, y nos estamos consolidando en entregas express y delivery de paquetería same day y next day", agrega.

La tarifa varía en función del horario, la cantidad de kilómetros del viaje y el día de la semana. Sobre los repartidores explica que hasta el 31 de marzo seguirán sin cobrarle comisión a las motos y luego de esa fecha el esquema cambiará por otro que todavía no está definido.

"Ofrecemos una solución integral adaptable a diferentes modelos y negocios. Permite a una empresa contar no solo con el régimen de pasajeros; también con prestaciones de envíos", completa.

Nacida en tiempos de crisis

Wabi es la plataforma digital –impulsada por Coca-Cola y desarrollada por YopDev en la Argentina– que hace de nexo entre almaceneros, kiosqueros y sus clientes.

Surgió durante la cuarentena para ayudar a los pequeños comercios de cercanía a seguir operativos y ya está disponible en 14 ciudades de ocho países de Latinoamérica.

Permite a los consumidores comprar artículos de limpieza y de cuidado personal, alimentos y bebidas, entre otros artículos de consumo masivo ,y recibir el pedido en la casa sin costos de envío: el propio comerciante, que suele estar a pocas cuadras del usuario, es quien lo reparte.

Esos comerciantes encuentran así una oportunidad para digitalizar su negocio, potenciar ventas y ampliar su oferta, además de que la plataforma le permite realizar pedidos online a mayoristas y distribuidores, sin intermediarios.

Ni Rappi ni PedidosYa

Además de las aplicaciones disponibles, existen herramientas para cadenas de restaurantes o heladerías que tengan logística propia y busquen fortalecer su estrategia de venta online, para desarrollar su negocio al margen de Rappi o Pedidos Ya.

En esa necesidad entra másDelivery, un ecommerce de marca blanca para locales gastronómicos orientado a la entrega a domicilio de comida. Cobra un costo fijo por pedido de $35 + IVA, a cambio de la provisión de una plataforma que incluye otras herramientas comerciales como campañas de email marketing, notificaciones push y realización de encuestas.

Lorenzo Offenhende, socio de másDelivery, asegura a iProUP que uno de los principales beneficios de un ecommerce propio es que le permite al comercio captar su propio tráfico orgánico, recuperar la relación directa con el cliente y tener el control total de su negocio.

"Antes de que aparecieran las apps de delivery, los restaurantes tenían organizada su logística propia. Cuando comenzaron a vender a través de PedidosYa o Rappi, el negocio quedó muy condicionado por las comisiones que cobran. A través de una plataforma propia pueden retener al cliente que antes llamaba por teléfono y ahora quiere pedir online", explica Offenhende.

En función de cómo vienen evolucionando estas aplicaciones, es de esperar que, al igual que sucede en otros verticales, se conviertan en un futuro no muy lejano en superapps que permitan a los usuarios resolver gran parte de sus necesidades en un solo lugar.