Así fue la campaña digital de Nestle para conectar locales con sus consumidores

El gigante alimenticio se unió a la firma minorista Tesco para adoptar la plataforma de medios de dunnhumby y brindar mejores comunicaciones

Nestlé se asoció con la firma minorista Tesco para adoptar la plataforma de medios de dunnhumby. Esta promete brindar comunicaciones continuas, coherentes y contextuales con los compradores dentro y fuera de la tienda.

La empresa trabajó con dunnhumby media en el Reino Unido para promover el lanzamiento de una nueva promoción para los clientes de Tesco a través de canales propios y de pago, incluidos en las tiendas, móviles y en línea.

El plan de medios llegó a 5.8 millones de clientes y generó un aumento del 11 por ciento en las ventas.

En locales minoristas, las tiendas con POS y las pantallas digitales de JCDecaux generaron un aumento de ventas del 33 por ciento, en comparación con un aumento del 15 por ciento en las tiendas con pantallas POS únicamente.

La plataforma de medios de dunnhumby obtuvo información sobre el comportamiento de los compradores de Tesco a través de sus tarjetas de fidelidad, y luego se comunicó con ellos sobre los productos y las promociones de Nestlé en línea, a través de teléfonos inteligentes y mediante la señalización electrónica integrada en la tienda.

Cuanto más actuaban los compradores dentro del programa, más recompensas recibían en forma de ofertas promocionales adicionales.

Nestlé pudo entregar mensajes personalizados que eran los mismos en todos los puntos de contacto y fusionar aún más las experiencias en línea y en la tienda.

Mientras que la acción aquí se está produciendo en la base de operaciones de Tesco en el Reino Unido, dunnhumby "está tratando de introducir un mundo de nuevos medios y de legitimar el comercio minorista como un medio", dijo Ken Harris, director gerente de Cadent, una consultora de CPG, a CPGmatters .

"La forma de hacerlo es a través de canales omnidireccionales, agrupando los recursos de múltiples medios y demostrando que pueden construir un plan que tenga resultados reales".

Para Nestlé y Tesco, tales resultados ofrecen métricas e inmediatez que podrían ser invaluables. "Finalmente están tratando de conectar los puntos de una manera que otras personas no han podido", dijo Harris.

Nestlé "sabe que sucederán dos cosas en este programa: obtendrán un informe que les dirá si el programa funcionó y legitimará su gasto de manera que otros no", aclaró.

El Sr. Harris también señaló que Nestlé y Tesco "no bombardearán a los compradores que no tengan absolutamente ningún interés en las [promociones] que están sugiriendo. Eso es lo que reclamarán como su salsa secreta. Los medios de comunicación no caerán en oídos sordos, sino que serán comunicaciones personalizadas, altamente eficaces y orientadas a resultados.