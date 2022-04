A no perderse el negocio: sigue la carrera de las empresas por registrar marcas para el metaverso

Cada vez más empresas quieren registrar su marcas en el metaverso. Desde perfumes, curitas, higiene, todo encuentra su lugar en este espacio virtual

Las empresas no quieren perderse el negocio del metaverso, y por más que no lo ven ahora, se preparan para el futuro, por lo que el registro de marcas en el espacio virtual se ha incrementrado.

Mike Kondoudis es un abogado especialista en marcas del metaverso, y con sus tuit comparte lo m´s relevante, revelador, y hasta simpático, de lo que las empresas registran-

La salud bucal ante todo

Mantener nuestra boca aseada es una regla higiénica básica, y parece que lo será en el mundo virtual también.

Johnson & Johnson, importante empresa estadounidense de productos médicos y de aseo personal, lo sabe y acaba de registrar ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, USPTO, su popular enjuague bucal Listerine en el metaverso. Para que no tengas excusas para tener un virtual y buen aliento.

Johnson & Johnson has filed a new trademark application for LISTERINE indicating plans for ?? virtual mouthwash, gums + mints ?? online stores featuring virtual goods The filing follows similar apps for other J&J products like BAND-AID and MOTRIN#NFTs #Metaverse #Web3 pic.twitter.com/qVe4ff0hpl — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) April 18, 2022

Obviamente, además de registrar la marca para una posible tienda virtual, también lo hace para tokens no fungibles, NFT, de la marca.

Que no te duela nada

Johnson & Johnson también quiere tener un botiquín de emergencia en el metaverso. Por eso ha registrado marcas como el antiinflamatorio Tylenol, Sudafed para la congestión nasal, o Benadryl para las alergias. Por supuesto a no olvidarse de las famosas curitas.

In the last 30 days, J&J filed trademark applications for ?? MOTRIN ?? TYLENOL ?? SUDAFED ?? BENADRYL ?? NEOSPORIN ?? BAND-AIDcovering? Multimedia with NFTs? Various virtual allergy, anti-inflammatory, pain-relieving, and sleep aid preparations#NFT #Metaverse #Web3 pic.twitter.com/YXoNNsH89A — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) April 11, 2022

Que todo huela de maravillas

Ya son muchas las marcas de ropa y calzado que quieren ponernos bonitos en el metaverso. Ahora, la empresa Ralph Lauren Corporation nos quiere tener perfumados. Así que registró no solo ropa, calzado, y hasta hoteles y restaurantes con su marca para la virtualidad, sino también sus metaperfumes.

POLO has filed 9 trademark applications for?? POLO?? RALPH LAUREN?? its Polo Player LogoThe apps cover:? Virtual fashion shows? NFT backed multimedia ? Virtual hotels and restaurants? Virtual clothing, footwear, and fragrances#NFTs #Metaverse #Web3 #Cryptocurrency pic.twitter.com/XhaKIbTVrz — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) April 4, 2022

No olvidarse de nada

No se puede ser despistado en el metaverso. Así que también allí serán importanteslos Post-it, conocida por sus tacos con papeles amarillos que podemos pegar en todos lados, indicó Diario Bitcoin.

Post-Its in the Metaverse?The 3M Company has filed a trademark application for POST-IT covering:?? Blockchain-based digital collectibles ?? Digital currency, crypto, and NFT trading ?? Crypto and non-fungible asset marketplaces #NFTs #Metaverse #Web3 #Cryptocurrency pic.twitter.com/K9zrSbPtXG — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) April 4, 2022

Son tantas las marcas que se están registrando que ya casi es imposible hacerle seguimiento a todas. Kondoudis da cuenta de cómo ha sido este incremento en los últimos tres meses: "Empezamos el año con 596 marcas que se registraron, en febrero fueron 722 y en marzo 1023. En solo tres meses ya superan todas las del año pasado".