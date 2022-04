Ni una buena: un estudio afirma que los usuarios de Facebook no tienen interés en la plataforma

Luego de los escándolos políticos en los que se vio envuelta la plataforma y sus dudosas acciones de protección de datos, Facebook no parece remontar

No todas son buenas noticias para Mark Zuckerberg, luego del fallido lanzamiento por su criptomoneda, se conoció que el interés del usuario medio por Facebook se desplomó cerca de un 90 por ciento en los diez últimos años, según un estudio llevado a cabo sobre la popularidad actual de la red social tras su conversión en Meta.

La investigación realizada por el medio sobre información financiera especializado en criptomonedas Bankless Times destaca que el volumen de búsquedas del término 'Facebook' ha caído un 87 por ciento en la última década, según los datos recogidos en Trends entre enero de 2013 y enero de 2022.

Facebook y sus problemas

"El problema se ha visto exacerbado por la pérdida de tracción con los jóvenes pese al cambio de nombre a Meta", explica el relevamiento. En este sentido, el estudio añade que Facebook "está teniendo problemas para atraer a usuarios por debajo de los 30 años".

La red social, que es utilizada por cerca de 2.000 millones de usuarios diarios, tiene ante sí un problema que puede "limitar su crecimiento futuro". Los últimos datos que se conocen de Facebook muestran una caída del número de usuarios activos en el tercer trimestre (hasta los 1.930 millones) y en el cuarto trimestre (1.929 millones) de 2021.

Apple también está siendo otro dolor de cabeza para Facebook.

Desde Bankless Times recuerdan las palabras del consejero delegado de Meta, el mismísimo Zuckerberg, quien reconoció en febrero que su compañía está perdiendo usuarios por el éxito de TikTok.

Para seguir en la lucha, Zuckerberg adelantó que su compañía se estaba centrando en el formato de vídeo breve de 'reels' para plantar cara a la red social de origen chino

No obstante, Apple también está siendo otro dolor de cabeza para Facebook, según el estudio. Concretamente, su 'transparencia de rastreo de apps', un mecanismo que obliga a que el usuario conceda permiso explícito para que otras apps accedan al identificador de anunciantes, y que introdujo el año pasado con iOS 14.5.

Los usuarios de iPhone "han rechazado compartir esta información en masa", lo que a su vez ha repercutido en las empresas que se publicitan en Facebook y, de hecho, la han cambiado en muchas ocasiones por TikTok porque "es más barato" anunciarse en ella, según Bankless Times. Como consecuencia de esto, Facebook ha perdido 10.000 millones de dólares en ingresos publicitarios, concluye el estudio.

Los problemas con Meta

Mark Zuckerberg atraviesa momentos complicados. Demandas que prometen llevarlo, nuevamente, a dar explicaciones. Meta, ex Facebook, por un lado se percibe cómo la evolución en las redes pero no este potencial no es reflejado en su valor en acciones.

Este jueves 3 de febrero, Meta marcó un hito histórico en su nivel descendiente, cuando su capitalización bursátil perdió u$s200 millones, y percibió un desplome búrsatil del 200%. Esto representó la mayor pérdida de valor de mercado en un solo día en la historia de Estados Unidos.

De esta manera, los esfuerzos estarían enfocados a partir de ese momento en la creación del metaverso, una especie de internet donde no se consume contenido, se vive mediante experiencias de realidad virtual. Un reto que Zuckerberg tendrá que enfrentar si no quiere perder el liderazgo.

Facebook, en momentos complicados

Los datos son más que preocupantes. Por primera vez en la historia, Facebook se enfrenta a una pérdida de lectores.

El número de personas conectadas a Internet es un número finito, pero empezar a perder usuarios es un grave indicador de que algo no va bien. La mayor pérdida se da además en los mercados donde todavía podría crecer.

"Hasta ahora, Facebook había logrado compensar sus pérdidas de abonados en América del Norte con nuevas inscripciones en otras partes del mundo", dijo Vincent Reynaud-Lacroze, director general de la agencia de comunicación We Are Social.

"Observamos un punto de inflexión de la red, justo cuando el grupo invirtió miles de millones y espera reinventarse con el metaverso, una innovación de la que Meta todavía no obtuvo beneficios", agregó Reynaud-Lacroze.