Otra red social prepara su desembarco al metaverso y los NFT: ¿cuál es y que servicios lanzará?

El metaverso y los NFT se suman a todos los negocios existentes: arte, equipos deportivos, publicidad y, especialmente, los videojuegos

Las operaciones con NFT despegaron y fueron noticia a lo largo de todo 2021. Se espera que este rubro, surgido del seno del ámbito de las criptomonedas, termine de explotar tras la llegada del metaverso, el universo virtual propuesto por Mark Zuckerberg.

Primero fueron algunas plataformas independientes las que se volcaron a dichos sectores, luego artistas y otras personas interesadas en los nacientes rubros. Recientemente, en lo que respecta a NFT, dieron el paso definitivo redes sociales de renombre como Instagram y Twitter. Ahora, una nueva plataforma planearía sumarse a ambos mundos en simultáneo.

Se trata de YouTube, la cual planea entrar de lleno a estos crecientes mercados, con el lanzamiento de juegos inmersivos de metaversos y blockchain, junto a otros productos del sector cripto.

La red social de videos YouTube, se sumaría al metaverso y a los NFT este 2022

YouTube apunta a los NFT y al metaverso

"Trabajaremos para traer más interacciones a los juegos y hacerlos sentir más vivos", detalló Neal Mohan, director de productos de YouTube, en una publicación en su blog el pasado 10 de febrero. "Aún es pronto, pero estamos emocionados de ver cómo podemos convertir estos mundos virtuales en una realidad para los espectadores", añadió.

En enero, YouTube reveló sus planes de inmersión a productos de la Web3 con los tokens no fungibles, que, según se indicó, podrían tratarse de clips de vídeos al provenir de la plataforma multimedial, que harían que los creadores de contenido generen más ganancias.

En el documento, YouTube remarcó que su apuesta por estos lanzamientos podría hacer que los NFT sean apuestas más seguras.

Si bien los NFT marcaron un recórd de ventas y de búsquedas a lo largo del 2021, así también lo hicieron las estafas en el ecosistema, con fraudes cometidos y robos de piezas coleccionables en alza este último tiempo.

La popularización de los NFTs llevó a una creciente tendencia de fraude y estafas en el rubro

Al respecto, la red social podría lanzar un sistema de verificación junto con los NFT, algo que ya implementa Twitter en las fotos de perfil. "Dar una forma verificable para que los fanáticos posean videos, fotos, arte e incluso experiencias únicas de sus creadores favoritos podría ser una perspectiva convincente para los creadores y sus audiencias", resaltó Mohan sobre esto.

El mayor servicio de streaming del mundo, propiedad de Google de Alphabet Inc, esta lanzando una serie de nuevas funcionalidades en el último año, en medio de la creciente competencia con TikTok de ByteDance Inc e Instagram de Meta Platforms Inc, matriz del propio metaverso, lanzado oficialmente en octubre del año pasado.

En linea con lo anterior, el vocero de la firma también reveló que YouTube continuara invirtiendo en Shorts, su formato para rivalizar con la plataforma china de videos, al agregar nuevos efectos y herramientas de video, así como la capacidad de comprar desde uno de los videos rápidos.

Otra de las innovaciones de la red social sería la posibilidad de permitir a los usuarios ver videos en vivo en un metaverso. En general, se centrará por ahora en los videos relacionados con "los videojuegos, en los que trabajaremos para aportar más interacciones a los juegos y hacer que se sientan más reales", según el blog.

YouTube podría permitir la visualización conjunta de videos tras incurrir en el metaverso

Esto podría incentivar a los creadores más populares de contenido de la plataforma, ya que muchos "youtubers" se especializan en la transmisión de videojuegos, conocida como gameplays. En el último tiempo, la compañía logró captar a varios streamers de peso que residían en su rival Twitch.

Además, el documento describió que la firma trabaja en una función para que los creadores de videos establezcan pautas en los canales para controlar el tono de los comentarios.

El sitio también brindará a sus creadores más información sobre los tipos de videos que los espectadores quieren ver, para ayudarlos a decidir qué producir a continuación.

Revolución

En palabras simples, los NFT (tokens no fungibles, en español) son un activo digital que:

Representan un bien único e irrepetible , característica que comparten como las obras de arte, vinilos, estampillas y otros coleccionables

, característica que comparten como las obras de arte, vinilos, estampillas y otros coleccionables Tienen un valor único según lo que dicte el mercado, a diferencia un DAI, que siempre vale u$s1

según lo que dicte el mercado, a diferencia un DAI, que siempre vale u$s1 No pueden "gastarse" , es decir, intercambiarse por un bien de otra índole y de valor económico equiparable

, es decir, intercambiarse por un bien de otra índole y de valor económico equiparable Contienen un archivo digital con cualquier tipo de contenido (texto, audio, imágenes o video)

"En esencia, una pieza digital es un conjunto de datos. Esto significa que se pueden realizar infinitas copias de ese archivo, indistinguibles entre sí, sin perder calidad. Esto pasa con cualquier texto, imagen, archivo de audio o video en Internet", señala a iProUP Juan José Mendez, Chief Brand de Ripio, a iProUP.

Sin embargo, eso no pasa con los NFT: son revolucionarios porque permiten crear, por primera vez en la historia, bienes digitales escasos, únicos y por lo tanto coleccionables.

"Esto es posible gracias al desarrollo de Ethereum, que incorpora información adicional al archivo y deja registrado de forma permanente un 'sello digital' o certificado que indica que ese es el archivo original", remarca Méndez. Pero eso no fue todo lo que sucedió en 2021.

En noviembre, Facebook cambió el nombre de su empresa matriz a Meta, además de anunciar ambiciosos planes para crear su metaverso, un mundo digital en el que las personas podrán relacionarse entre sí, trabajar en entornos que parecen de ciencia ficción, jugar con realidad virtual, ir a conciertos y muchas otras actividades. Como la vida real, pero en el mundo digital.

En este marco, la llegada y explosión de los NFT cobra más sentido: además de demostrar la propiedad sobre un activo digital, los dueños de estos tokens también podrán presumirlos en el metaverso.

La apuesta de Facebook es tal que cambió el nombre de su holding a Meta

"Cuando se habla del metaverso y pensamos en que 'nuestro avatar' (representación digital del usuario) en una plataforma pueda ser utilizado en otra, en realidad se está dando a entender que ese avatar será un NFT", comenta a iProUP Andrés Pagella, Senior Technology Director, R/GA SS LATAM.

Y añade: "Es muy probable que empecemos a ver avances concretos en los que un NFT puede estar asociado a otro. Por ejemplo, nuestro avatar podrá ser equipado con el NFT de unas zapatillas Nike".

Y ahí surgen algunas de las grandes incógnitas: ¿se viene un negocio tan grande al que conviene subirse ahora? ¿Puede quedar todo en la nada?