Empresas como estas le competirán a Meta en lograr un espacio dominante en el metaverso

Desde el puntapié inicial que diera Meta, se suman cada vez más empreas por lograr tener un espacio en el desarrolo del metaverso

El giro de Facebook para centrarse en el metaverso aún no ha convencido a los inversores, por lo que algunos se preguntan si toda la narrativa de inversión en torno a los mundos virtuales es un fracaso.

Si una de las mayores empresas del mundo ha cambiado su nombre por el de Meta y ha anunciado que se centrará en los mundos virtuales, pero el precio de sus acciones se ha desplomado, puede que muchos piensen que no es una inversión rentable.

Sin embargo, eso sería prematuro y no tendría en cuenta el panorama general. El hecho de que una empresa lleve por nombre "Meta" no la hace representativa de todo el tema, y las caídas de precios a corto plazo no significan necesariamente que una empresa tenga problemas a largo plazo.

Está claro que el trabajo, la vida social y nuestro dinero están cada vez más integrados en Internet, y esta es una tendencia que no va a desaparecer. Hay muchas empresas que podrían aprovechar los flujos de ingresos creados por el aumento de la participación en los mundos virtuales mejor que la renovada Facebook.

Aunque dio el puntapié inicial, Meta no será la única empresa que encuentre su lugar en el metaverso

"En los próximos años es probable que todos trabajemos, juguemos, nos comuniquemos e invirtamos en este ecosistema global", afirma Maxim Manturov, jefe de investigación de inversiones del corredor de bolsa online Freedom Finance Europe.

"Las empresas tecnológicas trabajarán intensamente en accesorios que lleven la experiencia del metaverso al siguiente nivel, como por ejemplo con gafas de realidad virtual de nueva generación, controladores y otro hardware".

"En 2022, es probable que el metaverso pase a una fase empresarial, introduciendo una amplia gama de servicios", continúa. "Con la combinación de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), el metaverso ofrece a las empresas muchas ventajas prácticas más allá de los habituales servicios de teleconferencia".

Manturov ha identificado tres valores que podrían captar este valor de forma muy eficaz. Uno de ellos es una empresa que todo el mundo conoce, otro es un nombre tecnológico bastante importante y otro pasa más desapercibido. A continuación desglosamos su análisis sobre cada una de ellas:

Amazon

"Independientemente de quién lidere en última instancia el desarrollo del metaverso y de la forma que acabe adoptando, sabemos que el requisito número uno será una potencia de cálculo sin precedentes, una potencia que debe proceder en su mayor parte de la nube", ha dicho Manturov.

"Eso significa oportunidades potenciales para Amazon AWS. Como resultado, las empresas de muchos sectores podrían recurrir a AWS para sus soluciones de computación en la nube bajo demanda."

Nvidia

"La realidad virtual y la realidad aumentada requerirán computación de borde móvil y soluciones de juego basadas en la nube, como con Nvidia Grid vGaming, que puede soportar hasta 160 juegos de PC simultáneamente", comenta Manturov.

"El servidor Nvidia RTX puede cumplir fácilmente con los requisitos de alta potencia y computación, y, por lo tanto, Nvidia generará altos ingresos por las ventas de hardware en los próximos años, además de los crecientes ingresos de las suscripciones de juegos en la nube".

Amazon Web Services también tiene su oportunidad de brillar en el negocio del metaverso

Unity Software

"Para empresas más pequeñas como Unity (o Roblox), el metaverso crea oportunidades de crecimiento más aceleradas, lo que se reflejó momentáneamente en la cotización y el interés de los inversores. Unity está apostando por convertirse en líder del metaverso mediante la creación de contenidos 3D en RV y RA. Al empoderar a los creadores con sus herramientas, se posiciona estratégicamente para captar la mayor parte de la cuota de mercado".

Manturov no descarta que Meta sea una buena inversión metaversa a largo plazo, y señala que ya ha empezado a hacerse con algunas de las empresas de software metaverso más prometedoras. Con sus vastos recursos financieros, Meta podría tener éxito con solo comprar una enorme cartera de empresas de terceros.

"Meta se ha ofrecido a comprar la aplicación de fitness para realidad virtual Supernatural, adquiriendo así una cuota aún mayor del mercado de la realidad virtual si se combina con las fuertes ventas de sus gafas Quest 2. Meta también ha abierto su espacio virtual Horizon Worlds desde la fase beta, lo que permite a los desarrolladores de juegos acceder a nuevas herramientas para los creadores. Los inversores deberían tratar su apertura como un catalizador positivo".

A pesar de ser generalmente positivo en el metaverso como una tendencia de inversión, Manturov es muy escéptico de un elemento particular dentro del tema.

"El sector inmobiliario en el metaverso es un mercado completamente de nicho, aunque con una base de fans muy apasionada", dice. "Sin embargo, si la plataforma del metaverso se derrumba, su inversión fracasa junto con ella".

Manturov concluye para Business Insider España que "A diferencia de lo que ocurre con los bienes inmuebles, los metaversos también desaparecerán por completo si la plataforma fracasa financieramente. Por lo tanto, invertir en bienes inmuebles digitales es muy arriesgado, y solo se debe invertir el capital que se esté dispuesto a perder. Como es muy especulativo en este momento, y hay muchas posibilidades de toparse con una burbuja y perder dinero, es mejor mantenerse al margen por ahora".