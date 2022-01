Famoso youtuber se mete de lleno en los NFT, pero advierte sobre su uso

Luisito Comunica, quien es uno de los creadores de contenido más seguidos del mundo con más de 37 millones de suscriptores en YouTube, se está adentrando en la inversión en tokens no fungibles (NFT). Así lo dijo el 13 de enero en su cuenta de Instagram, en donde comenzó a compartir la experiencia para que sus seguidores puedan ver cómo se puede ganar dinero con estos activos que están siendo furor últimamente.

En sus historias de Instagram, Luisito Comunica expresó que no solo se puede hacer dinero comprando y vendiendo NFT, sino que también creando uno, algo que está disponible para cualquiera. Como ejemplo, mostró una colección que llamó especialmente su atención. Se trata de «Ghozali Everyday», un proyecto de un joven de 22 años que se tomó una sencilla selfie todos los días durante 4 años y vende cada foto como un NFT en la plataforma OpenSea.

Ghozali Ghozalu, el creador de la colección, vendió 331 NFT en 3 días y dijo en Twitter: «Ni siquiera entiendo por qué quieren comprar NFT de fotos mías, pero les agradezco por 5 años de esfuerzo que valieron la pena». Debido a la creciente demanda de compra, los precios de los mismos subieron de 0,001 ETH a 0,8 ETH, lo cual convertido de la moneda ether a dólares, significa que pasaron de u$s 3 a más de u$s 2.500.

Luisito Comunica declaró sobre Ghozali Everyday: «Este proyecto demuestra que todos pueden hacer dinero con NFT si tan solo sabes llamar la atención. Se trata de eso, de hacer tu proyecto llamativo. Es tan brillante como es absurdo. Es muy gracioso y mucha gente está ganando dinero de esto. ¿Por qué? Porque se le encontró algo cool a este proyecto artístico. Así como antes era con galerías artísticas, ahora es con NFT».

