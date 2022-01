Volvió a suceder: otro fraude cripto sacude el mercado

A días de haber realizado la preventa de su token nativo, el proyecto Beast Master desapareció sin dejar rastro, incluyendo varios millones de dólares

Las personas que creyeron en las promesas de los desarrolladores de Beast Master fueron sorprendidas por la desaparición del sitio web del proyecto, así como de su canal de Telegram y el desplome de su token, el cual perdió el 99,6% de su valor, el miércoles 29 de diciembre, tal como lo muestra Coingecko.

El token del proyecto Beast Master cayó 99,6% el miércoles 29 de diciembre. Fuente Coingecko

De inmediato, la comunidad se trasladó a Twitter para denunciar lo que muchos catalogaron como un «tirón de alfombra» o rug pull como se suele llamar a la estafa que drena los fondos que proveen liquidez a un activo, dejando a los poseedores de tokens sin poder comerciar.

Tras cumplirse 48 horas de la desaparición del proyecto, la comunidad fue sorprendida nuevamente este viernes 31 de diciembre con un mensaje en Twitter. En su comunicación los desarrolladores alegan haber sufrido un ataque a sus dispositivos, lo cual les habría dejado sin acceso a su plataforma.

"Al enterarnos de esto, decidimos retirar lo más rápido posible la liquidez de la moneda para salvaguardar las inversiones de nuestros usuarios antes de que pudiera ser retirada por los atacantes", desarrolladores de Beast Masters en Twitter.

En su mensaje, el equipo detrás del juego de entrenamiento de bestias digitales promete «realizar una devolución del dinero invertido en la compra de los NFT (tokens no fungibles) del proyecto», aunque no ofrecen mayores detalles al respecto. Agregan que «la liquidez del token será devuelta de la forma más justa y factible», sin embargo, esto no ha sucedido, aunque han transcurrido más de siete horas del anuncio.

Mientras tanto, la comunidad se mantiene alerta y hace intentos por rastrear los fondos que han desaparecido. «No metas dinero si no ha salido el juego, la magia de las preventas de los juegos NFT se está acabando, como sucedió con las ICO (oferta inicial de moneda», escribió un usuario en Twitter.

Dudas

El equipo de desarrollo de Beast Masters está conformado por Gonzalo, Nauel, Franco y Francisco. Esa fue la única identificación que los desarrolladores dieron el pasado 4 de diciembre cuando participaron en un encuentro con la comunidad a través de YouTube.

En ese momento señalaron que no creían conveniente «dar la cara» o mencionar sus nombres completos «para mantener separados los proyectos personales de nuestro trabajo en varias empresas».

El juego prometía mucho, pero quedó en la nada

Con la compra de los NFT de esta propuesta, aparentemente desarrollada por argentinos, los jugadores obtendrían recompensas por el entrenamiento de bestias digitales. La promesa del equipo detrás del proyecto era ofrecer mejores experiencias de juego que otras iniciativas como Plant vs Undead.

El videojuego había captado la atención de miles de gamers que esperaban el desarrollo de un metaverso con modalidades de juego al estilo Pokémon. Se trata de la misma propuesta con la que Axie Infinity se convirtió en el rey de los juegos basados en NFT que otorga criptomonedas por jugar.

En noviembre, luego de alcanzar los u$s 2.856 dólares, el precio del token cayó 99,99%, mientras que la página y redes sociales del proyecto desaparecieron. El tiempo de vida de este proyecto, que prometía juegos y premios como la serie, fue de apenas 6 días, indicó Criptonoticias.