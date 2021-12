Aprendizaje: repaso de las mayores estafas cripto que sorprendieron en 2021

Con la adopción generalizada de las criptomonedas, también se vivió un lado oscuro: el crecimiento de estafas y fraudes que han conmovido a los usuarios

Sigue siendo un mercado increíblemente volátil, casi completamente desprovisto de regulaciones que protejan como aquellos que invierten en la bolsa. Con tantos inversores iniciados en este segmento durante el año pasado, los estafadores han salivado todas las nuevas oportunidades para sacar provecho de esta situación.

El número de las criptoestafas, tal y como recoge un estudio realizado por Crypto Head, crece un 41% cada año. Esto ha desembocado en que, en los últimos 10 años, la cantidad de dinero retenido por los piratas informáticos haya alcanzado los 19.200 millones de dólares.

El análisis desvela se han producido 32 estafas de renombre en el ecosistema de los criptoactivos y que diciembre cerrará con niveles de récord.

¿Cuáles son los fraudes más destacados en la industria de las criptomonedas en 2021 incluyendo también el mercado español?

Basta con echar un vistazo a los más relevantes.

La estafa del token del Juego del calamar

Si coges la serie de mayor éxito en la televisión del año y lo conviertes en una criptomoneda, ¿qué obtienes?

Una de las estafas más publicitadas del año.

Los medios de comunicación se enamoraron perdidamente del token de la serie de Netflix: una altcoin no autorizada basada en el show.

En solo unas semanas, el token pasó de un valor de unos pocos dólares a casi 3.000.

Sin embargo, hubo problemas desde el principio. Además de que sus creadores no tienen absolutamente ninguna autoridad para usar el nombre de El juego del calamar para nombrar a su criptomoneda, las personas que invirtieron en el token se quejaron de inmediato de que no podían vender lo que compraron.

Los creadores del criptoactivo desarrollaron un mecanismo antiventa directamente en el token, aunque no todo el mundo estaba incapacitado para vender.

La criptomoneda terminó de la misma manera que la mayoría de estas altcoins: un esquema de bombeo y descarga que enriquece a sus creadores y sus amigos, dejando a los inversores minoristas en pérdidas.

El curioso caso de Algorithms Group en España

En España la mayor criptoestafa en 2021 ha llegado de la mano de Algorithms Group. Es una compañía establecida en Londres, pero que ha afectado a 3.000 inversores (entre ellos, españoles) por valor de 280 millones de euros y a la que la Audiencia Nacional abrió investigación, tal y como informó Información.es.

La denuncia sobre esta sociedad fue presentada por Zaballos Abogados. Se le achacan presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, según concreta el medio. La demanda se dirige contra Javier Biosca, que se encuentra en prisión provisional, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier.

Algorithms Group ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin contar con la autorización de la CNMV carencia que servía para que Biosca eludiera las obligaciones que debía de cumplir esa entidad en su actividad diaria, tales como el deber general de información.

Se limitaba a captar clientes, que debían entregarle cantidades de dinero a cambio de rentabilidades del 20 o del 25% semanal, pero rápidamente dejó de pagar a la mayor parte de los inversores. Ahora está en manos de la justicia.

La estafa del joven lituano de 29 años que estafaba con criptomonedas desde la Costa del Sol

Otro de los casos más sonados en 2021 en territorio español viene de la mano de un joven lituano de 29 años alojado en España, que robaba el wifi del hotel en el que se encontraba en la Costa del Sol para llevar a cabo su criptoestafa.

Su último fraude relacionado con las criptomonedas fue determinante para que la policía diese con él, al anunciar el lanzamiento de un token bautizado como Holdfile.

Todo era humo. El estafador utilizaba perfiles con el nombre de esa criptomoneda en Twitter y en canales de Telegram para publicitar al máximo el supuesto "producto". La idea era captar capital para prometer altas rentabilidades a futuro con el activo digital.

Sin embargo, todo era mentira.

La pareja que utilizaba ordenadores de venta de El Corte Inglés y Mediamarkt para el minado de criptomonedas

Uno de los sucesos más curiosos de las criptoestafas en España, llegaba de la mano de una operación de minado fraudulento en establecimientos como El Corte Inglés o Mediamarkt.

Según pubilcaba La Vanguardia, varios empleados de seguridad detectaron en noviembre a una pareja que había visitado hasta en 3 ocasiones un MediaMarkt para instalar varios programas mineros (en forma de malware) en los ordenadores de venta de estos centros comerciales con el objeto de minar criptoactivos.

Inicialmente, los trabajadores de los centros no detectaron nada, ya que el minado se realizaba en segundo plano, pero hasta 22 ordenadores fueron utilizados para minar criptomonedas. También, en El Corte inglés.

Los dos presuntos delincuentes acabaron detenidos y están pendientes de juicio.

Arbistar, la mayor trama criminal en relación con las criptomonedas en suelo español por volumen de inversores afectados

Se trata de la mayor trama criminal en relación con las criptomonedas al afectar a 32.000 inversores repartidos por 30 provincias y una veintena de países, entre ellos, España.

El presunto implicado es Santiago Fuentes, un experimentado estafador financiero que hace una década fue acusada por un fraude piramidal con Finanzas Forex, una compañía que estafó 350 millones de euros operando supuestamente con divisas.

Fuentes salió de aquel trance sin ninguna pena, pero la situación ahora es distinta.

Arbistar se publicitaba como un avanzado robot de arbitraje automatizado que supuestamente era infalible y que permitía comprar bitcoin y otras criptomonedas. Aseguraba unos beneficios cuantiosos, pero no era así.

Tras la compañía se encontraba una estafa piramidal en la que, a través del denominado Plan Amigo, Arbistar premiaba económicamente a los clientes que convencían a otros inversores. No era más que un engaño más.

El binomio entre SaveTheKids y FaZe

Impulsar las criptomonedas ha sido un gran negocio para los influencers de las redes sociales en 2021.

Una gran cantidad de las criptomonedas que promocionaban algunos tiktokers o instagrammers terminaron siendo exitosas. Sin embargo, nada iguala lo que sucedió con el token SaveTheKids.

A principios de junio de 2021, los miembros de FaZe Clan Kay, Teeqo, Jarvis y Nikan, junto con el youtuber RiceGum, comenzaron a promover una criptomoneda centrada en organizaciones benéficas llamada SaveTheKids.

Estos influencers no solo lanzaron algunos tuits que tardaron unos segundos en escribir. Grabaron videos promocionales y prestaron sus imágenes a la web del token.

El argumento de venta fue simple: invertir en esta nueva criptomoneda que seguramente será un éxito debido a sus conexiones con la marca de deportes electrónicos más grande del planeta.

Por el contrario, todo fue humo.

Esto sucede cuando un desarrollador crea una criptomoneda con la intención de huir con los fondos de los inversores.

Poco después de su lanzamiento oficial, el token SaveTheKids se hundió debido a una venta masiva de los inversores iniciales que poseían la mayoría de las criptodivisas.

Todo podía haber terminado ahí, pero no. Algunos inversores se dieron cuenta de que FaZe Kay tenía una inclinación por promover las criptomonedas que terminaban de esta manera.

Otros youtubers como Coffeezilla, SomeOrdinaryGamers y Barely Sociable pronto descubrieron una amalgama de fraudes que implicaba a FaZe Kay.

El streamer Adin Ross admite que promovió una criptoestafa

Adin Ross, un conocido streamer de Twitch, también está ligado a uno de los mayores criptofraudes con el token MILF.

Ross, con millones de seguidores en la plataforma, ha recibido críticas durante el último año por promover los juegos de azar. El propio streamer filtró accidentalmente sus mensajes durante el verano que demostraban que estaba ganando millones con estas ofertas.

Sin embargo, en mayo de 2021, Ross también saltó al mundo de las criptomonedas al promover una altcoin llamada MILF. Ross recibió cientos de miles de dólares para recomendar invertir en el activo.

Sin embargo, solo tres semanas después, Ross experimentó un cambio radical en los mensajes en lo que respecta a esta oportunidad de inversión.

"Por cierto, ¿esa mierda de MILF que hice hace un tiempo? Ya les dije que no compren esa mierda", aseguraba durante una transmisión en directo. "Me pagaron un dineral por hacer esa mierda, por lo que espero que ninguno lo haya comprado", comentaba.

El token de MILF ha perdido aproximadamente el 98% de su valor desde que Ross lo promovió.

Comunicados de prensa falsos con litecoin y bitcoin cash

El año pasado no se podía encontrar un tuit sobre criptomonedas sin que una cuenta de Twitter falsa de Elon Musk comentase en las respuestas.

Este año, los comunicados de prensa falsos han llevado esta estafa al siguiente nivel.

En 2 ocasiones diferentes en 2021, las notas de prensa fraudulentas de empresas globales engañaron a los medios para que publicaran historias falsas de que las compañías iban a comenzar a aceptar criptomonedas.

En septiembre, un comunicado de prensa falso anunció que Walmart comenzaría a aceptar litecoin. Solo un par de meses después, otra nota afirmaba que Kroger iba a aceptar bitcoin cash como medio de pago.

Ninguno era cierto. Sin embargo, los estafadores detrás de estos documentos falsos pudieron distribuir estas noticias falsas a través de grandes compañías de distribución de notas de prensa, donde fueron difundidas.

En ambos casos, los precios delLitecoin y bitcoin cash subieron ante esas informaciones y luego volvieron a bajar una vez que Walmart y Kroger lo negaron.

El resultado: una rápida toma de beneficios los involucrados en el criptofraude.

El hackeo de Poly Network

Durante este último verano un pirata informático descubrió un fallo en la plataforma financiera descentralizada Poly Network que le permitió transferir más de 600 de dólares millones a su cuenta.

No obstante, un botín tan grande probablemente hubiera sido difícil hacerlo desaparecer.

En las semanas siguientes, el hacker se acercó a Poly Network y afirmó que siempre fue su intención devolver el dinero. La compañía le siguió el juego e incluso se refirió al ciberatacador "Mr. White Hat", un guiño al término que describe a un pirata informático ético que intenta exponer fallos de seguridad para obligar a hacer reparaciones de los sistemas.

Al final, hubo final feliz para Poly Network. El hacker terminó transfiriendo la mayoría de los fondos en criptomonedas a la plataforma.

Cómo identificar los fraudes relacionados con las criptomonedasComo consecuencia de que los criptomercados están menos regulados que, por ejemplo, la bolsa, es más fácil poder caer en estafas de este tipo. La clave es identificar cuál es la actuación y cómo se pueden esquivar.

Los inversores deben tener cuidado con las siguientes prácticas antes de comenzar a invertir en criptomonedas, según informaba Business Insider:

Cuidado con la manipulación del mercado

Es el intento deliberado de influir artificialmente o interferir con los precios de los activos. Por lo general, los estafadores lo hacen para inclinar la balanza a su favor y obtener beneficios rápidos. Cuidado con las grandes expectativas de hacerte creer que ganarás dinero muy rápidamente.

Los proyectos fantasma

Muchos criptoestafadores lanzan proyectos que no existen, directamente. O, incluso, que lo constituyen pero que luego desaparecen. Por eso, es muy importante buscar información y ver un contraste de opiniones al respecto. Presta mucha atención a las web y a los terceros involucrados. No confíes en los comentarios de nadie en las redes sociales y si no puedes encontrar críticas verificables, las posibilidades de que sea una estafa es mayor.

El "bombeo y descarga"

Esto es cuando un individuo o grupo para inflar el precio de un activo para que puedan vender sus propios activos para obtener ganancias. Para convencer a las personas de que compren, los estafadores difunden información falsa o engañosa a través de las redes sociales, foros y comunidades en línea. Estas publicaciones a menudo están repletas de emojis con cohetes, lunas y diamantes, lo que implica que una inversión está a punto de explotar y que los inversores deberían comprar y mantener. Luego viene la parte mala.

A medida que aumenta el impulso, otros inversores cobran y hacen subir el precio, mientras que los que han montado la estafa cobran y hacen una fortuna rápida. Es lo que sucedió con el token de El juego del calamar. Una vez que el mercado se da cuenta de que el bombo publicitario era falso, los inversores se apresuran a limitar las pérdidas y el precio de la moneda se desploma. Detectar esto tiene que ver con la credibilidad y con ver los historiales del activo. Hay que extremar la prudencia.

Piratería y robos tradicionales

Los mercados de criptomonedas tienen características únicas en relación con otros. La sustracción de contraseñas y suplantación de identidad es bastante común. Cuidado con utilizar las mismas contraseñas para acceder a los mismos sitios. Mantén tus claves privadas en un lugar seguro. Los estafadores pueden usar la información para hackear cuentas y retirar fondos.

Estafas con las ICO de criptomonedas

Una oferta inicial de monedas (ICO) es el equivalente a una OPV en la bolsa. Aunque estas suelen ser para empresas privadas con solvencia, a veces pueden hacerlas compañías emergentes sin ningún historial operativo, lo que puede dificultar la diferenciación entre una oferta real y una estafa. Una manera fácil de reconocer una estafa en una ICO es revisar el documento técnico de la compañía, indicó Business Insider España.