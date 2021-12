Las fiestas de fin de año son un momento de caridad, que también se puede encauzar con criptomonedas

Las campañas benéficas con criptomonedas se proponen retribuir estas fiestas, demostrando la eficacia de las donaciones con criptomonedas y NFT

Las fiestas son el momento perfecto del año para retribuir, y el auge de las criptomonedas ha creado aún más oportunidades para las iniciativas benéficas. Esto se puso de manifiesto durante el Giving Tuesday 2021, el martes después del Día de Acción de Gracias, en el que se recaudaron más de u$s 2.4 millones en criptomonedas en la plataforma de recaudación de fondos sin ánimo de lucro The Giving Block.

A medida que la criptofilantropía se convierte en un nuevo subsector de la economía de las criptomonedas, algunos en la industria creen que las criptodonaciones solo seguirán aumentando. Alex Wilson, cofundador de The Giving Block, dijo que el año pasado la organización recaudó alrededor de u$s 4 millones en donaciones de cripto, señalando que este año, probablemente se recibirán más de u$s 100 millones en donaciones en criptomonedas.

Según Wilson, este crecimiento se debe en parte al hecho de que donar cripto es más eficiente desde el punto de vista fiscal que las donaciones en fiat. "Cualquiera que done antes del 31 de diciembre puede reclamar una deducción para el año fiscal 2021. Esta es una gran manera de compensar algunas de sus ganancias". Wilson agregó que más de 1.000 organizaciones sin fines de lucro actualmente aceptan donaciones de cripto a través de The Giving Block, algunas de las cuales incluyen a St. Jude, Save the Children y United Way. "El próximo año, tenemos un montón de asociaciones que van a vivir y esperamos que nuestro crecimiento se acelere. Calculamos que el año que viene procesaremos casi mil millones de dólares en donaciones y trabajaremos con más de 6.000 organizaciones sin ánimo de lucro."

Campañas de donación

Aunque varias organizaciones sin ánimo de lucro han empezado a aceptar donaciones en criptomonedas, también es destacable que se estén lanzando campañas centradas en la filantropía con criptomonedas en estas fiestas.

Por ejemplo, a principios de diciembre, Upbring Innovation Labs -una organización con sede en Texas que busca el avance de la tecnología en el sector no lucrativo- lanzó el Give Big TX Crypto Fund. Ryan Park, vicepresidente de innovación de Upbring, dijo que el fondo es una campaña conjunta de criptomonedas que trabaja con doce organizaciones sin fines de lucro con sede en Texas:

"Puedes pensar en esto como un 'fondo de causa'. La causa aquí es hacer de Texas un lugar mejor para vivir. También se trata de mostrar a las organizaciones sin ánimo de lucro que pueden adoptar las nuevas tecnologías de la Web 3.0 para avanzar. El objetivo general es ver a Texas emerger como un líder en la criptofilantropía".

Park compartió que la campaña Give Big TX Crypto se está asociando con organizaciones como Austin Pets Alive, Big Brothers Big Sisters Lonestar, Catholic Charities of Central Texas y otras ocho organizaciones sin fines de lucro. Añadió que el Texas Blockchain Council - una organización 501 C (6) - también forma parte de esta iniciativa dada la participación del grupo en el avance de blockchain a través de diferentes industrias en Texas.

Kelsey Driscoll, estratega sénior del programa de innovación de Upbring, dijo además que la campaña aceptará más de 40 tipos diferentes de criptomonedas para donaciones hasta el 31 de diciembre, todas ellas facilitadas por The Giving Block. "Cuando se hacen las donaciones, The Giving Block las convierte automáticamente en dólares estadounidenses, por lo que aceptar criptomonedas ha sido tan fácil como aceptar donaciones fiduciarias, si no más", remarcó. Driscoll añadió que el grupo de subreddit r/Bitcoin igualará las donaciones de Bitcoin (BTC) cuando se hagan contribuciones a cualquiera de las organizaciones benéficas apoyadas por The Giving Block.

Pawthereum, un proyecto descentralizado gestionado por la comunidad que apoya a los refugios de animales, también ha lanzado este mes una campaña de criptomoneda benéfica. John Weathers, gerente de la comunidad de Pawthereum, dijo a Cointelegraph que su campaña 12 Days of Crypto Giving (12 días de donación de criptomonedas) permite hacer donaciones de criptomonedas para proyectos específicos que ayudan a los animales necesitados. El proyecto Pawthereum fue creado como una bifurcación del proyecto de criptomoneda meme Grumpy Cat Coin, que recaudó u$s 70.000 en fondos en criptomonedas para el Sterling Animal Shelter en Massachusetts.

Más recientemente, Pawthereum recaudó u$s 25.000 a través de donaciones en criptomonedas para Muttville Senior Dog Rescue, un refugio de animales con sede en San Francisco que cuida de perros con necesidades especiales. Según Weathers, se han donado cerca de u$s 400.000 en criptomonedas desde que se lanzó la campaña el 14 de diciembre.

Los tokens no fungibles, o NFT, también se están aprovechando para hacer donaciones este año. Dado que se espera que el crecimiento del mercado de ventas de NFT alcance los u$s 17.700 millones a finales de 2021, este sector está lanzando uno de los mayores eventos de caridad de criptomonedas esta temporada. Conocida como Right-Click, Give!, se trata de una subasta abierta al público alojada en la plataforma de NFTs Opensea. La subasta se llevó a cabo hasta el 24 de diciembre, y todo lo recaudado se donará a Blankets of Hope, una organización benéfica que proporciona mantas calientes a las personas sin hogar, a la vez que enseña amabilidad a los niños en la escuela.

Mike Fiorito, cofundador de Blankets of Hope, dijo a Cointelegraph que, como ávido coleccionista de NFT, es muy consciente de lo acogedora que es la comunidad de NFT en su conjunto. Por ello, cree que surgirán más campañas benéficas centradas en la NFT. "Hay mucha gente amable en el ámbito de las NFT que está haciendo fortunas -no importa lo grandes o pequeñas que sean- y quiere devolverlas", dijo.

Park también señaló que la campaña Give Big TX Crypto está permitiendo que los artistas de NFT trabajen directamente con organizaciones no lucrativas para donar los ingresos obtenidos por la acuñación de tokens no fungibles. "Muchos artistas que hacen gotas NFT están buscando trabajar con organizaciones sin fines de lucro y esta es una oportunidad para hacerlo. Tenemos dos proyectos de NFT que donan los ingresos de sus acuñaciones a nuestro fondo".

¿Se pondrán de moda?

Aunque actualmente sólo hay un puñado de campañas benéficas de criptografía, los beneficios asociados a las donaciones de criptomonedas pueden dar lugar a una adopción generalizada en el futuro.

Aunque los donantes estadounidenses no tienen que pagar impuestos sobre las ganancias de capital por los criptoactivos que donen a una organización sin ánimo de lucro registrada, existen otras ventajas tecnológicas. Por ejemplo, Nawzad Amiri, líder de la comunidad de Pawthereum, dijo que la transparencia proporcionada por una red blockchain, junto con la velocidad de las transacciones, es impresionante cuando se trata de donaciones de criptomonedas frente a las de fiat.

Además, las estadísticas de The Giving Block descubrieron que los donantes de criptomonedas pueden estar dispuestos a contribuir más a la caridad, señalando que u$s 11.000 es el tamaño medio de las donaciones de criptomonedas en The Giving Block. Los datos de donación de Giving USA encontraron que u$s 737 fue la donación de caridad promedio para los estadounidenses en 2020.

Si bien los beneficios pueden ser claros para algunos, la educación parece ser el mayor desafío que obstaculiza la adopción. Por ejemplo, aunque Texas se está convirtiendo en una de las mayores capitales de criptomonedas de Estados Unidos debido a su postura amigable hacia blockchain y las capacidades de potencia minera, Park compartió que ha sido un desafío atraer a las organizaciones sin fines de lucro de Texas a la campaña Give Big TX Crypto: "Nos pusimos en contacto con unas 60 organizaciones sin ánimo de lucro y nos asociamos con 12 en total. Parece que esto habría sido un éxito, pero todavía hay un largo camino por recorrer en términos de educar al mundo sobre el potencial de la criptofilantropía".

Otro reto que merece la pena mencionar es que, aunque los NFT pueden parecer activos ideales para la donación, existe incertidumbre respecto a las deducciones fiscales. Fiorito explicó que todavía está tratando de determinar si la donación de NFT se considera un evento deducible de impuestos. "Se trata de un área turbia porque estamos en una etapa muy temprana en el espacio de las NFT", comentó. Debido a esta incertidumbre, la subasta Right-Click, Give! también acepta donaciones en criptomoneda a través de The Giving Block, indicó Cointelegraph.

Dejando a un lado los retos, está claro que la criptofilantropía ha abierto una nueva puerta de oportunidades a una generación deseosa de retribuir. Por ejemplo, Park señaló que la base de donantes de muchas de las organizaciones sin ánimo de lucro asociadas a la campaña Give Big TX Crypto tiene más de 70 años. Según las estadísticas de The Giving Block, la edad media de los usuarios de criptomonedas es de 38 años, como añadió Wilson: "Las personas que donan aquí son individuos que viven y respiran la Web 3.0 o que han tenido cripto durante mucho tiempo. Una gran parte de esto ahora es simplemente educar a esas personas de que esta oportunidad existe".