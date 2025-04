Google anunció una nueva actualización que incorporará una nueva función para celulares y tablets Android que, aunque busca reforzar la seguridad de los smartphones, puede sorprender a muchos usuarios: reiniciará automáticamente el teléfono si se cumple una condición clave.

Es que, para evitar accesos no autorizados y proteger la información del usuario en caso de robo o pérdida del equipo, el celular se reiniciará automáticamente si permanece bloqueado durante tres días consecutivos.

La cantidad de tiempo elegida como tope máximo antes de que el dispositivo se reinicie no es casual.

Cuando un dispositivo Android está apagado o no ha sido desbloqueado desde el último encendido, entra en el estado Before First Unlock, en el que los datos permanecen cifrados y es más difícil acceder a ellos sin la clave del usuario.

Sin embargo, una vez desbloqueado, pasa al estado After First Unlock, en el que parte de la información ya está desencriptada y disponible.

Ese momento es aprovechado por hackers que, a través de herramientas de análisis forenses, como los de Cellebrite o Magnet Forensics, buscan vulnerabilidades o intentan forzar el PIN para acceder al contenido.

Por eso, este reinicio automático implementado por Google busca devolver el dispositivo a ese primer estado de cifrado completo, agregando una capa de seguridad extra si alguien intenta acceder al equipo sin el consentimiento del dueño.

De esta manera, esta función de Android se activará después de exactamente 72 horas (tres días consecutivos) de inactividad del dispositivo, un período de tiempo similar a la función de Reinicio por Inactividad introducida en iOS 18.1 para teléfonos iPhone.

Más allá de que este umbral de 72 horas se aplica a teléfonos y tabletas, Google aclaró que otros dispositivos con Android, como Android Auto, relojes con Wear OS, Android TV y la plataforma Play Games para PC, están exentos de esta medida de seguridad.

Cuándo estará disponible esta nueva función de Android

Según informó el sitio TechCrunch, esta actualización está incluida en la versión 25.14 de los Servicios de Google Play, lo que significa que la mayoría de los dispositivos Android recibirán esta mejora de seguridad sin necesidad de una actualización completa del sistema operativo.

A su vez, desde Google se aclaró que este mecanismo se activa automáticamente, por lo que no será necesario realizar ningún paso adicional para contar con esta 'capa extra' de protección.