Elon Musk, con los tapones de punta contra el metaverso de Zuckerberg: "Te va a arruinar la vista"

El CEO de Tesla se mostró en contra del proyecto de realidad virtual e, incluso, hasta manifiesto su incomodidad con el proyecto del CEO de Facebook

El Metaverso es un mundo virtual. Uno parecido al que se veían en aquellas películas futuristas en la que los protagonistas usan cascos extraños. Lejos de la ficción, el metaverso ya es una realidad y aún se están descubriendo sus diferentes usos. En el metaverso una serie de dispositivos podrán simular una interacción real, en diversos escenarios donde no solo se podrán comprar objetos sino que también se podrá tener un terreno.

Será como teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de lentes de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él.

El principal precursor es nada más ni nada menos que Mark Zuckerberg.

¿ Una realidad próxima?

Sin embargo, Elon Musk, el principal ejecutivo de Tesla, no mostró su apoyo al Metaverso y al ecosistema de la Web 3.

Musk. además, rechazó los términos por ser utilizados como palabras de moda y tácticas de marketing.

"No veo a nadie atándose una maldita pantalla a la cara todo el día", enfatizó Musk, CEO de Tesla y SpaceX, en una entrevista con The Babylon Bee al ser consultado sobre el ecosistema Metaverse. "No sé si necesariamente me creo esto del metaverso, aunque la gente me habla mucho de ello", cargó.

Al hablar sobre el metaverso y la realidad virtual (RV), Musk admitió que "no ve un futuro en el que uno tenga que dejar el mundo físico para vivir en un mundo virtual".

Además, compartió una experiencia personal, y reveló que los cascos de RV tienden a desencadenar mareos al jugar a videojuegos:

"A largo plazo, un sofisticado Neuralink podría meterte de lleno en la realidad virtual. Creo que estamos lejos de adentrarnos en el metaverso, esto parece más bien una palabra que está de moda", insistió.

Elon Musk fundó Neuralink, una empresa de neurotecnología cuyo objetivo principal es implantar en humanos implantes cerebrales para restaurar y mejorar las capacidades físicas mediante ordenadores.

La vida en un futuro próximo

"Actualmente soy incapaz de ver una situación de Metaverse convincente o la Web 3, todo me suena más a marketing que a realidad. No lo entiendo, y quizá lo haga en el futuro, pero aún no lo entiendo", remarcó.

Musk también destacó que la gente no preferirá moverse con cascos de RV sin querer salir de ella nunca. También recordó que cuando crecía le advertían de que no se sentara demasiado cerca del televisor:

"Te va a arruinar la vista, ¿verdad? Y ahora tenemos la televisión literalmente aquí (en la cara). Estoy como ¿qué? ¿Es eso bueno ?", se preguntó.

Sin embargo, desde Facebook esperan que el metaverso pueda ofrecer tantas oportunidades como el mundo físico real, con la posibilidad de crear nuestros propios negocios en él.