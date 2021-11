Mirada de expertos: ¿es Facebook una posible amenaza a la creación de metaversos descentralizados?

Los planes de Meta han causado malestar en la comunidad cripto, pero hay muchas razones para creer en un futuro descentralizado para los metaversos

Facebook ha estado planeando su incursión en el metaverso desde hace algún tiempo, posiblemente incluso varios años. Pero solo recientemente sus ambiciosos planes de expansión han catapultado el concepto a los principales titulares de todo el mundo. Cambiar el nombre de la empresa matriz a Meta fue quizás la declaración de intenciones más grande y audaz que pudo hacer la empresa. De repente, los principales medios de comunicación estaban inundados de artículos explicativos, mientras que los sitios web de finanzas estaban llenos de entusiasmo por las oportunidades de inversión en este sector emergente.

Sin embargo, dentro de la criptoesfera, la respuesta ha sido comprensiblemente más silenciosa. Después de todo, las versiones descentralizadas del metaverso se han estado desarrollando en estas partes durante varios años. Peor aún, la actitud arrogante de los gigantes tecnológicos hacia la privacidad del usuario y la recolección de datos ha informado a muchos de los principios más apreciados en el sector de las cadenas de bloques y las criptomonedas.

Sin embargo, los tokens de metaverso como Decentraland (MANA) y Sandbox (SAND) disfrutaron de extensos repuntes en por las noticias, y pocos días después del anuncio de Facebook, el proyecto de metaverso descentralizado The Sandbox recibió u$s 93 millones en fondos de inversores, incluidos Softbank.

Pero ahora que el polvo se ha asentado, ¿los planes de la compañía, anteriormente conocida como Facebook, representan una buena noticia para los proyectos de token no fungible (NFT) y metaverso en cripto? ¿O Meta tiene el potencial de hundir este sector aún incipiente?

¿Qué se sabe hasta ahora?

Facebook no ha publicado muchos detalles sobre lo que se puede esperar de su versión del metaverso. Un video promocional con el cofundador y CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, él mismo, junto con su avatar de metaverso, se veía adecuadamente brillante. Aun así, había poca información sobre cómo funcionarían realmente las cosas bajo el capó. Sin embargo, con base en los precedentes y lo que se conoce, se pueden hacer algunas distinciones entre lo que es probable que Facebook esté planeando y los proyectos metaversos descentralizados establecidos.

Facebook tiene alguna forma cuando se trata de preguntas sobre si adoptará una infraestructura descentralizada en función de sus esfuerzos por lanzar una criptomoneda. Diem, anteriormente Libra, es una moneda administrada por una red autorizada de empresas centralizadas. David Marcus, quien dirige Diem, también ha confirmado que el proyecto, y por extensión Facebook, también está considerando NFT integrados con Novi, la billetera compatible con Diem.

Con base en todo esto, es justo decir que el metaverso de Facebook tendría una economía centrada en la moneda Diem, con activos basados en NFT emitidos en la red Diem autorizada.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

La mayor diferencia entre el metaverso de Facebook y los proyectos de metaverso cripto es que estos últimos operan en una arquitectura de cadena de bloques abierta y sin permisos. Cualquier desarrollador puede venir y construir una aplicación de metaverso en una cadena de bloques abierta, y cualquier usuario puede adquirir sus propios bienes raíces virtuales y participar con activos virtuales.

Críticamente, uno de los mayores beneficios de una arquitectura abierta y descentralizada es que los usuarios pueden unirse y moverse sin barreras entre diferentes metaversos. Los protocolos de interoperabilidad reducen la fricción entre las cadenas de bloques, lo que permite que los activos, incluidas las criptomonedas, las monedas estables, los tokens de utilidad, los NFT, los puntos de fidelidad o cualquier otra cosa, sean transferibles entre cadenas.

Entonces, la pregunta más crucial con respecto a los planes de Facebook es hasta qué punto la compañía planea que su metaverso sea interoperable y que los activos del metaverso sean fungibles con otros activos no emitidos por Facebook.

Desde el punto de vista del metaverso descentralizado, no necesariamente suena como una gran noticia. Después de todo, la base de usuarios global de Meta eclipsa a la de las criptomonedas. Pero hay otra forma de verlo, según Robbie Ferguson, cofundador de Immutable, una plataforma de segunda capa para NFT:

"Incluso si [Meta] decide buscar un ecosistema cerrado, sigue siendo una admisión fundamental del valor que proporciona la propiedad digital, y el hecho de que el campo de batalla más valioso del futuro será quién posee la infraestructura de los universos digitales".

La centralización podría ser el factor más limitante

Basado en el hecho de que Diem ya es un sistema cerrado, parece probable que el metaverso de Facebook también sea un ecosistema cerrado que no necesariamente permitirá una interacción directa o fácil con metaversos descentralizados. Este enfoque de "jardín amurallado" seguiría las tendencias monopólicas de la empresa, pero limitaría el potencial de crecimiento o los NFT emitidos por Facebook para alcanzar cualquier valor en el mundo real.

Además, como señaló Nick Rose Ntertsas, CEO y fundador de Ethernity Chain, un mercado de NFT, los usuarios se están cansando del dominio centralizado de Facebook. Añadió en una conversación con Cointelegraph: "En medio de la transición [digital impulsada por la pandemia], la adopción de criptomonedas se quintuplicó. Al mismo tiempo, las encuestas de opinión pública en todo el mundo muestran una creciente desconfianza en las plataformas tecnológicas centralizadas y calificaciones más favorables de la naturaleza misma de lo que ofrecen las criptomonedas y blockchain para proteger la privacidad, permitir transacciones entre pares y defender la transparencia y la inmutabilidad".

Este punto es aún más relevante si se considera que la utilidad de Diem ha sido limitada preventivamente por los reguladores incluso antes de su lanzamiento. Independientemente de cómo Diem podría eventualmente usarse en un metaverso de Facebook, los reguladores han dejado en claro que Diem no es bienvenido en el sistema financiero establecido.

Por lo que parece evidente que un metaverso de Facebook cerrado se limitará al punto de que será una propuesta de valor completamente diferente a lo que los proyectos de metaverso descentralizado están tratando de lograr.

Hay voces que descreen del sistema centralizado que tendría el metaverso de Facebook

Mientras tanto, las plataformas digitales descentralizadas ya se están construyendo y prosperando. ¿Significa eso que existe el riesgo de que las plataformas basadas en blockchain caigan en la misma suerte que Instagram y WhatsApp y sean absorbidas como parte de una ola de adquisiciones de Meta? Sebastien Borget, cofundador y director de operaciones de Sandbox, cree que los proyectos descentralizados pueden adoptar un enfoque diferente: "Typically, big tech sits on the sidelines while new entrants fight for relevance and market share — and then swoops in to buy one of the strongest players. But that strategy only works if startups sell. So there has to be a different economic incentive, which is exactly why Web 3.0 is so powerful. It aligns the platform and the users to build a platform that stands on its own, where users have ownership over its governance — and ultimate success."

¿Un metaverso operado por gigantes tecnológicos?

En lugar de intentar dominar, Facebook puede decidir integrarse con metaversos, juegos y protocolos financieros cripto establecidos, un escenario potencialmente mucho más disruptivo. Podría ser seriamente transformador para el espacio cripto, dada la escala de la base de usuarios de Facebook.

Por lo tanto, ¿podría haber un escenario en el que alguien pueda mover activos de NFT entre un metaverso de Facebook y una red descentralizada de metaversos? ¿Vender activos NFT emitidos por Facebook en un DEX? ¿Importar un Beeple de u$s 69 mil millones al metaverso de Facebook para exhibirlo en una galería virtual?

Este parece ser un escenario poco probable, ya que implicaría cambios sustanciales en la mentalidad de Facebook. Si bien crearía una oportunidad económica exponencialmente mayor, es probable que las preocupaciones regulatorias, las evaluaciones de riesgo y la actitud histórica de Facebook hacia los competidores consumidores en lugar de jugar junto a ellos sean bloqueadores importantes.

El resultado más probable parece ser que Facebook intentará jugar con empresas tecnológicas y financieras centralizadas establecidas para aportar valor a su metaverso. Microsoft ya ha anunciado su propia incursión en el metaverso, pero quizás no como un competidor directo de lo que Facebook está intentando lograr. El metaverso de Microsoft se centra en mejorar la experiencia de los "equipos" en comparación con el enfoque centrado en la realidad virtual de Facebook.

Pero parece más plausible que las dos empresas ofrezcan algún tipo de integración entre sus plataformas de metaversos de lo que cualquiera de las dos se apresuraría a asociarse con competidores descentralizados de código abierto. Después de todo, el intento original de Facebook de lanzar Libra involucró a otras grandes firmas tecnológicas y financieras.

La apuesta, según expertos, debería ser apostar a universos descentralizados, como el juego The Sandbox

Aprovecha mientras puedas

Así como Libra generó mucho revuelo, que finalmente fue silenciado por los reguladores, parece probable que el desarrollo de un metaverso de Facebook pueda desarrollarse de la misma manera con respecto a su impacto en el sector de las criptomonedas.

Los reguladores limitarán la capacidad de Facebook para involucrarse con dinero o finanzas, y es poco probable que la empresa desarrolle un deseo repentino de soluciones descentralizadas y de código abierto.

Sin embargo, el único impulso positivo que Libra aportó a las criptomonedas fue la publicidad. Ntertsas cree que esto, por sí solo, es suficiente para proporcionar un impulso al sector NFT descentralizado, explicando: "Los planes de Meta permitirán un aumento en los servicios públicos para los emisores y los acuñadores de NFT. Luego, los NFT se pueden usar como bienes metaversos, desde dispositivos portátiles hasta arte, objetos de colección e incluso símbolos de estado, hay un caso de uso y una utilidad infinitos para los NFT y en lo que pueden convertirse en el ecosistema de NFT en constante crecimiento".

En este sentido, hay muchas oportunidades para que los proyectos metaversos descentralizados se conviertan en el centro de atención con sus propias ofertas y muestren cómo las soluciones descentralizadas ya están entregando lo que Facebook aún está desarrollando. Borget insta a la comunidad a aprovechar el momento:

"Ahora es el momento de que redoblemos la construcción de nuestra visión del metaverso abierto, descentralizado e impulsado por el usuario. También tenemos que invertir tiempo y dinero en explicar los beneficios de nuestra visión sobre lo que los Facebook del mundo han ofrecido hasta ahora".