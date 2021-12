Demoday de Newtopia: startup en la que invierten Ginóbili y Nalbandian financia a estos proyectos

El flamante fondo de inversión de riesgo argentino, Newtopia, está por finalizar su primer semestre de vida, lapso en el que mantuvo un acelerado ritmo de inversión en empresas de toda América Latina.

La firma fundada por un equipo de renombre surgido del ecosistema emprendedor argentino ya invirtió una parte importante de su fondo original de u$s50 millones, y desembolsó hasta u$s100.000 en startups en estado pre-seed, y entre u$s250.000 y un u$s1 millón en etapa seed de Serie A.

"Hasta ahora invertimos en 25 compañías y habrá 5 más antes de fines de año. En Newtopia esperamos hacer inversiones en 100 startups con este primer fondo, lo que hoy nos pone entonces en el 30% de nuestro objetivo", precisó a iProfesional Diego Noriega, Venture Partner de Newtopia además de Head de Community y del Programa de Acompañamiento a emprendedores del fondo.

Newtopia ya desembolsó inversiones en algunas startups de la región, más precisamente en México, Brasil y Argentina, incluyendo Aleph, Apperto, Choiz, Inipay, Leef, Wibson y Yerbo luego de asentarse definitivamente como fondo en agosto de este año. Y el ritmo de inversiones, sigue creciendo: Tan solo en este último trimestre Newtopia desembolsó dinero en 25 compañías.

Fueron 17 las compañías que recibieron el programa de mentoreo inicial de la empresa. Estas fueron: For me, Wibson, Clood, Yerbo, Wibond, Aument, Zenpli, Puramente, Inipop, Kashin, Epicca, Botin, Enigma, Kigui, Leef, Hunty, Defiant.

Junto a Newtopia, estas se encargaron de presentar sus pitches en el Demoday llevado a cabo el pasado 2 de diciembre, con el objetivo de conseguir nuevas inversiones que los impulsen a crecer y escalar. Así, el equipo se trasladó a Purmamarca, Jujuy, desde donde transmitieron el evento.

Emprendedores provenientes de Brasil, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Perú y Argentina participaron de la experiencia y presentaron sus negocios a inversores de todo el mundo.

El viaje de tres días de duración fue el final de un programa de 10 semanas de mentoreo y acompañamiento de Newtopia, junto a su comunidad de advisors, para lo que visitaron la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural y Paisajístico de la Humanidad de la UNESCO.

En este marco, el jueves 2 de diciembre más de 250 inversores se conectaron para escuchar los "pitches" de las principales startups invertidas por Newtopia en su 1er Demoday.

"Apenas finalizó el Demoday, los emprendedores comenzaron a recibir pedidos de reuniones de parte de numerosos Inversores de la región. Se espera acompañar a que las Startups continúen su camino de escalamiento global por lo que es importante contar con la inversión Seed y comenzar la Serie A (primera ronda de expansión de capital)", indicaron desde Newtopia.

Los seis "top players" que lideran el fondo son:

Y desde su fundación, sumaron pesos pesados a su negocio de inversores, como la estrella argentina de la NBA, Emanuel Ginóbili, y el ex tenista David Nalbandian.

Hi @manuginobili, welcome to Newtopia! We’re thrilled to announce that we will be empowering the latinx tech community together. #NewtopiaCommunity pic.twitter.com/LoW3FewEu2 — NewtopiaVC (@NewtopiaVC) September 20, 2021