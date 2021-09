Emanuel Ginóbili se suma al fondo Newtopia para invertir en emprendedores

Newtopia VC, el nuevo venture capital de Latinoamérica, que nació para ser el primer fondo para invertir en talento latinoamericano y apoyar emprendimientos tecnológicos de la región, anunció el desembarco de Emanuel Ginóbili.

El VC, creado por los exfuncionarios de Mauricio Macri y el cofundador del unicornio Mural, realizó el importante anuncio desde su cuenta de Twitter.

"Hola @manuginobili, ¡bienvenido a Newtopia! Estamos encantados de anunciar que juntos empoderaremos a la comunidad tecnológica latinx.#NewtopiaCommunity", publicaron.

Hi @manuginobili, welcome to Newtopia! We’re thrilled to announce that we will be empowering the latinx tech community together. #NewtopiaCommunity pic.twitter.com/LoW3FewEu2 — NewtopiaVC (@NewtopiaVC) September 20, 2021