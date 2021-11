Ethereum, en tendencia alcista: ¿es el momento de comprar mientras está debajo de u$s 5000?

Ethereum ha estado alcanzando niveles récord últimamente y muchos inversores se preguntan si ya ha llegado el momento de invertir en ella

Ethereum logró llegar recientemente a una cotización máxima cercana a los u$s 4,800 por token. En caso de que esta tendencia ascendente continúe, es muy posible que pronto logre superar la barrera de los u$s 5000 por unidad. En este momento cotiza en u$s 4,261 y aún sigue estando bajo en comparación de hace 2 días en donde marcó los u$s 4,741

Teniendo en cuenta estas variaciones y la tendencia actual, es posible que muchos inversores de corto o largo plazo puedan pensar en invertir en Ethereum, adelantándose a una posible subida.

Factores a considerar antes de invertir en ETH

El precio de Ethereum no deja de subir en los últimos meses, lo que le permitió llegar recientemente a un máximo histórico de alrededor de u$s4,800 por token, un aumento muy considerable de un año para acá.

Si bien no hay forma de saber con certeza cómo se desempeñará Ethereum en el futuro, existe la posibilidad de que supere los u$s5.000 en un futuro relativamente cercano. ¿Será ahora un buen momento para invertir en ella?

La criptomoneda en general, puede ser una inversión arriesgada. El apostar a ella es una estrategia especulativa en este punto, lo que significa que nadie sabe con certeza si tendrá éxito a largo plazo.

Es una criptomoneda que existe hace menos de una década y es demasiado pronto para saber cuánto poder de permanencia tiene. Nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige Ethereum, pero si estás listo para invertir en criptomonedas, podría ser una buena opción.

¿Es un buen momento para comprar?

Si bien el precio de ETH no está en el punto máximo de subida, puede ser ahora un buen momento para aprovechar y hacer una compra, algo que incluso se puede ver en su precio actual fluctuante de las últimas horas.

Ethereum en las últimas horas

La relación ETH con el dólar a las 9 de la mañana estuvo en u$s 4.188 y a la tarde marcó los u$s4.261. Con su precio aún en un rango bajo, puede ser posible que muchos inversores estén pensando en comprarla.

El análisis de precios de Ethereum es optimista hoy, ya que se observa que el soporte de u$s 4,100 evitaba una nueva caída. Por lo tanto, es esperable que la relación ETH/USD continúe recuperándose durante las próximas 24 horas, según informó un artículo del sitio Yahoo! Finanzas.