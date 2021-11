Twitter influye cada vez más en los precios de criptomonedas: ejemplos reveladores de su impacto

LRC, NU, ENJ, ANKR y SAND vieron enormes subidas de precios en sus cotizaciones a medida que aumentaba el volumen de tweets que mencionaban cada proyecto

Cuando los traders de criptomonedas ganan en grande, a menudo recurren a Twitter para compartir la alegría. Tienden a hacer lo mismo para compartir historias dolorosas de estafas, discutir nuevos activos prometedores o compartir información y predicciones sobre qué proyectos pueden convertirse en la próxima gran novedad. A veces, estas olas de atención social pueden incluso crear ciclos de retroalimentación positiva mediante los cuales los tokens de los que se hablan ven cómo sus precios se disparan precisamente por esa razón.

El volumen de tweets que hacen referencia a un activo en particular puede indicar muchas cosas diferentes. Este mes, los cinco tokens que registraron los mayores aumentos de mes a mes en el volumen diario de tweets: LRC de Loopring, NU de NuCypher, Enjin Coin (ENJ), ANKR y The Sandbox's (SAND), también vieron algunas de las ganancias mensuales más importantes. Esto en sí mismo no es para nada sorprendente, ya que los activos que ven grandes concentraciones tienden a atraer la atención de la multitud de Twitter.

Volumen de tweets que mencionan LRC, NU, ENJ, ANKR y SAND, del 9 de octubre al 9 de noviembre. Fuente: The TIE

Sin embargo, lo que es notable es que en los cinco casos, los picos de volumen de tweets que batieron récords en realidad no se registraron en respuesta a los precios máximos mensuales, sino antes de ellos. En otras palabras, las extensas conversaciones de Twitter en torno a estas monedas anticiparon la acción del precio en lugar de seguirla. ¿Cómo podrían los traders detectar temprano los signos de esta extraordinaria actividad social?

Aviso de la multitud

Si no sigues a casi todo el mundo en la comunidad de Crypto Twitter, hay algunas formas de capturar de manera confiable cada aumento en los tweets sobre un activo en particular. Los suscriptores de Markets Pro, la plataforma de inteligencia de datos propia de Cointelegraph, lo hace fácil: un panel dedicado con cinco activos que están viendo un volumen de tweets inusualmente alto se muestra de manera útil en tiempo real directamente en el tablero.

Panel de volumen inusual de Twitter de CT Markets Pro, 11 de noviembre. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

Además, el volumen de tweets es una de las diversas métricas que se utilizan para calcular el puntaje VORTECS™, un indicador algorítmico que compara patrones de actividad social y del mercado anterior en torno a un activo digital con años de desempeño de datos históricos para evaluar qué tan optimista es la perspectiva de la moneda.

En el caso de los favoritos de Twitter del mes, una mirada a los datos sin procesar de Twitter sería suficiente, ya que todas estas monedas aparecieron en el panel Volumen inusual de Twitter cuando su volumen de tweets alcanzó su punto máximo.

LRC/USD: un aumento del 744,44% en el volumen de tweets seguido de un cambio de precio mensual de + 350,79%

Uno de los ingredientes del monstruoso rally de LRC este mes es el hecho de que el protocolo de capa dos continúa ofreciendo tarifas de transacción más bajas en comparación con sus contrapartes, lo que resulta útil en medio de tarifas de gas exorbitantes en la red Ethereum.

Precio LRC vs. Puntuación VORTECS ™ (amarillo/verde), del 8 de octubre al 8 de noviembre. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

Habiendo superado los 3.000, el volumen de tweets diarios que mencionan el proyecto excedió el promedio mensual en más del 740% el 3 de noviembre (el círculo rojo en el gráfico) ya que el activo se acercaba al pico de precio local en u$s 1.54. Después de una breve corrección, impulsada por la afluencia de atención social, LRC continuó subiendo aún más, superando los u$s 2 seis días después.

NU/USD: Un aumento del 598,87% en el volumen de tweets provocó un cambio de precio mensual de + 179,18%

Nadie sabe con certeza de dónde vino la bomba 10x-plus de NU el 15 de octubre, pero vio la moneda saltar de alrededor de u$s 0,30 a más de u$s 3 en solo unas pocas horas. Algunos usuarios de Twitter atribuyeron el repunte a su cotización en el exchange surcoreano Upbit, pero es probable que haya algo más en juego. Lo más probable es que la gente simplemente estuviera tratando de averiguar qué estaba pasando.

Precio NU vs. Puntuación VORTECS™ (amarillo/verde), del 8 de octubre al 8 de noviembre. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

En cualquier caso, el indicador de volumen inusual de Twitter comenzó a parpadear solo dos horas después de la recuperación, y la tasa más alta apareció poco antes del precio máximo de u$s 3,17. Curiosamente, la emoción social en torno a NU persistió durante algún tiempo después de la fuerte corrección de precios, y comenzó a disminuir solo un día después de que el precio se derrumbó nuevamente a alrededor de u$s 1,20.

ENJ/USD: Un aumento del 354,32% en el volumen de tweets acompañado de un cambio de precio mensual de + 90,35%

Enjin Coin surgió como uno de los beneficiarios de la ola de tokens del metaverso provocada por el cambio de marca de Facebook a Meta a fines de octubre.

Precio ENJ vs. Puntuación VORTECS ™ (amarillo/verde), del 8 de octubre al 8 de noviembre. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

La discusión en Twitter sobre la plataforma de juegos blockchain Enjin alcanzó su punto culminante el 31 de octubre contra un precio de u$s 2,51 mientras ENJ se estaba enfriando después de un repunte parabólico. La avalancha de menciones de Twitter presagió la siguiente etapa de la acción, que llevó la moneda al siguiente máximo de u$s 3,45.

ANKR/USD: Un aumento del 329,08% en el volumen de tweets respaldó un cambio de precio mensual de + 39,51%

ANKR tuvo una actuación masiva casi al mismo tiempo que los activos metaversos se dispararon, pasando de u$s 0,081 el 28 de octubre a u$s 0,139 una semana después.

Precio ANKR vs. Puntuación VORTECS ™ (amarillo/verde), del 8 de octubre al 8 de noviembre. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

A medida que el precio del token se estabilizó brevemente para tomar un respiro en medio del aumento, los números de Twitter se aceleraron y alcanzaron las 2.400 menciones diarias. Después de eso, el precio del token dio un salto más al máximo mensual registrado el 3 de noviembre.

SAND/USD: un aumento del 328,12% en el volumen de tweets fue seguido por un cambio de precio mensual del + 222,12%

Sandbox fue otra maravilla del metaverso, viendo el precio de token SAND dispararse tras las noticias de Facebook/Meta.

Precio SAND vs. Puntuación VORTECS ™ (amarillo/verde), del 8 de octubre al 8 de noviembre. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

La perspectiva social saludable de SAND se manifestó cuando su volumen diario de tweets se triplicó con creces en comparación con el promedio mensual, alcanzando un récord por encima de 2.600 15 horas antes de que se registrara un precio máximo de u$s 3,38.

Por supuesto, el volumen anormal de tweets que mencionan un determinado activo no es en sí mismo una receta para un aumento inminente de precios. Los traders deben profundizar en el contexto real de lo que sucede alrededor del token para tomar una decisión informada. Sin embargo, recibir alertas sobre picos masivos de atención a activos particulares puede ser increíblemente útil para enfocar el análisis de uno en los candidatos más probables para un repunte continuo, indicó Cointelegraph.