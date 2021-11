Solana, imparable: ya es la cuarta criptomoneda del mercado, y supera a otras, como Cardano

SOL, la criptomoneda nativa de Solana, ha conquistado el cuarto puesto de las principales criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Tras registrar un aumento de casi 8% en las últimas 24 horas y alcanzar un nuevo récord de precio, la moneda de Solana subió en el ranking de criptomonedas superando a Cardano (ADA) y a la stablecoin Tether (USDT).

De acuerdo con datos de CoinMarketCap, SOL registró un máximo de precio histórico cerca de u$s 250 el miércoles de esta semana. El repunte de precio también ha provocado un aumento en la capitalización de mercado de Solana, u$s 72,5 mil millones. La subida ahora ubica al token justo por debajo de Binance Coin (BNB), y por encima de ADA y USDT.

En comparación, la capitalización de mercado BNB es de u$s 91.000 millones y la de Cardano es de u$s 66 mil millones, para el momento de edición. La criptomoneda ADA registra un ligero descenso de precios este jueves, cotizándose en 1,97 dólares, esto es poco más de 60% por debajo de su máximo histórico de u$s 3 registrado en septiembre.

Mientras tanto, SOL se encuentra en una racha alcista; ha subido 22% en la última semana y se cotiza en u$s 238 para el momento de redacción. Desde enero, Solana ha aumentado cerca de 17.000%, lo que la convierte en una de las mejores inversiones en criptomonedas del año hasta ahora, en términos de retorno de inversión.

El movimiento alcista de Solana parece formar parte de una tendencia más amplia que impulsa a Ethereum y los activos de cadenas de bloque rivales. Polkadot ha alcanzado recientemente nuevos máximos históricos de precio, y Terra y Avalanche también se acercan.

Durante la reciente subida de Solana, el CEO de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, comentó sobre el lugar de la cadena de bloques en el ecosistema de criptomonedas más amplio, elogiando la innovación de Ethereum y sugiriendo que el éxito de Solana no se verá impulsado por el posible fracaso de la fusión de Ethereum a un mecanismo de prueba de participación, una actualización planificada para 2022.

Eth2 is a wild and crazy design. It hasn’t been tried before, it’s already has and will force a ton of new innovation. I can’t imagine a world where Solana succeeds because eth2 fails. — anat◎ly ???????????? ???? (@aeyakovenko) November 3, 2021