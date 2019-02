El tráfico de internet móvil se cuadruplicará en los próximos años

La necesidad de un procesamiento de datos rápido y localizado en el borde de la red sigue aumentando a partir de cada vez más plataformas conectadas

A menudo veo a mis propios hijos preadolescentes jugando con su X-Box, mientras que al mismo tiempo, en sus tabletas, ven contenido de YouTube para tener pistas sobre el juego y también realizan face time con sus amigos, que ya están en línea jugando con ellos. Contenido y conectividad es lo esperado normalmente a esta edad.

Conforme seguimos consumiendo datos en un nivel exponencial de crecimiento mediante aplicaciones tales como Netflix, YouTube, Google y Amazon y nos preparamos para el ascenso a vehículos autónomos, la necesidad de un procesamiento de datos rápido y localizado en el borde de la red sigue aumentando.

Vastas cantidades de aplicaciones en el borde de la red se consumen en dispositivos móviles. El tráfico en la Internet móvil se cuadruplicará en el 2021, con la transmisión de video y juegos en línea creciendo cinco veces más.

La generación de YouTube ‘Generación C’ está impulsando este crecimiento del borde de la red en el corto plazo.

La Generación C está compuesta por el 80% de los millennials; la audiencia principal (sin dudarlo) de YouTube La Generación C es una mentalidad que describe personas profundamente involucradas en la creación, curación, conexión y comunidad; son un nuevo y poderoso impulso en la cultura de consumo. Michael Tobin OBE habla acerca de la Generación C en su libro, "Vivir, Amar, Trabajar, Prosperar": "La Generación C está definida por su comportamiento y no por su edad.

Cuando no están trabajando, comprando o usando la banca en línea, están en medios sociales. La Generación C juzgará su organización por su sitio web y su presencia en Twitter, Facebook e Instagram. La Generación C crean el gusto, definen las redes sociales y están conectados constantemente. YouTube y Netflix son sus hábitats para el entretenimiento: el video bajo demanda está incrustado en su entendimiento del consumo de transmisiones de contenido.

Redes sociales, compras en línea y conectividad constante

Casi 9/10 de la Generación C tienen un perfil en medios sociales, con dos tercios actualizando sus perfiles diariamente mientras suben sus propias fotografías y videos a sus redes sociales. La mayoría también usará las redes sociales para pedir aprobación sobre decisiones de compra, culminando con una influencia responsable de 500 mil millones de dólares en gastos en los EE.UU. solamente.Cuando se trata de conectividad, más del 90 % de la Generación C duermen con su teléfono inteligente cerca de ellos.

Te puede interesar ¿Por qué las empresas IT tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo?

El cambio de dirección y el volumen de datos de aplicaciones en el borde de la red

Hoy, del 80 % al 90 % de todo el tráfico de datos es desde el borde de la red hasta el consumidor, los datos cumplen con las demandas de consumo. Pronto esa dinámica cambiará conforme los datos se vuelven cosas. Un 50/50 más balanceado de carga/descarga ocasionará que no sólo el consumidor, sino las cosas (AI, IOT, aviones, trenes, automóviles, bicicletas, personas, etc.) envien volúmenes de datos que necesitan identificarse primero y filtrarse/clasificarse para tomar una acción inmediata dentro de los centros de datos al borde de la red.

Según se requiera, un enorme conjunto de estos datos será direccionado hacia "arriba" para una validación y procesos analíticos más complejos en el núcleo de los centros de datos.

El cambiante borde de la red será la misión crítica de varias perspectivas y necesita estar diseñado y construido para soportar lo que Vertiv ha identificado como los Cuatro arquetipos de los datos al borde de la red, intensidad de datos, intensidad de la latencia humana, intensidad M2M y vitales.

¿Qué es el borde de red?

Desde hace varios años las "aplicaciones en el borde de la red" se han vuelto una de las tendencias que más se han hablado en la informática, y con justa razón. Grand Valley Research proyecta un CAGR de 41 % de aplicaciones en el borde de la red entre 2018 y 2025. Casi cualquier industria está reconociendo las limitaciones de respaldar a los usuarios y a las tecnologías emergentes mediante una infraestructura informática centralizada (el núcleo) y está empujando el almacenamiento y el cómputo más hacia los usuarios y dispositivos.

El cambio se está volviendo necesario dado el aumento en la conectividad de dispositivos y la gente, y los enormes volúmenes de datos que generan y consumen.

Conforme el borde de red emerge, será de vital importancia que dirijamos nuestra atención hacia quién es el verdadero cliente del borde de la red. Necesitaremos enfocarnos en los consumidores de los datos para los cuales se construyó el borde de red y no sólo las organizaciones que están construyendo el mismo. Los "ganadores" en el borde de la red serán aquellos que superen el nivel de experiencia del cliente (CX)

Te puede interesar Google quiere aprovechar la baja en la ventas de iPhones para lanzar un teléfono "low cost"

Como todo lo que se ha producido, la infraestructura informática del borde de la red requiere de una cadena de suministro con muchas partes involucradas en proporcionar el producto final. Con el borde de red, la información y el beneficio personal/ de negocios / financiero permite el intercambio del producto final. Sin embargo, hay una larga cadena de suministro incluyendo todo, desde las compañías de energía que alimentan el borde de red hasta las compañías que construyen físicamente los centros de datos del borde de la red y las organizaciones que proporcionan los componentes requeridos para habilitar las aplicaciones en el borde de la red.

Así que, mientras seguimos construyendo para soportar estas necesidades ¿cómo necesita evolucionar la infraestructura informática del borde de la red para soportar futuras necesidades?

Los requerimientos futuros de la infraestructura informática del borde de la red van más allá del consumo. El borde de la red actual brinda los medios para un consumo y reparto de la información de hoy, el borde de la red de mañana necesitará brindar mucho más en términos de generación de datos, toma de decisiones, validaciones complejas y análisis conforme nos movemos hacia la introducción de una mayor cantidad de datos en el borde de red mientras consumimos del mismo.

Será necesario construir la infraestructura informática del borde de la red para soportar los tipos de transacciones de datos que se están realizando mientras se considera el perfil geográfico de la transferencia de datos. Los requerimientos de las aplicaciones al borde la red serán diferentes en cada implementación global/regional ¿su borde de red será para el ambiente de ventas al menudeo, telecomunicaciones o implementaciones tipo campus?

La capacidad de proporcionar la baja latencia, resiliencia, datos redundantes en los centros de datos para soportar la experiencia del cliente, serán críticas para el éxito. Tener el socio correcto, con una organización dedicada al servicio en campo mundial atendiendo todos sus requerimientos de aplicaciones al borde de la red es crítico.

¿Qué es lo que depara el futuro?

Hoy, el uso del borde de la red de mis hijos sobrepasa el mío. Ellos consumen vastas cantidades de datos y mientras crecen en sus años adolescentes, estoy seguro de que crearán más datos mediante el uso de sus propias redes sociales. Me interesa observar cómo se desarrolla esto y preguntarme si mi propia huella de datos alguna vez excederá o se acercará a la suya… quizá no.

*Adrian Barker es Director Ejecutivo de desarrollo de negocios de Vertiv en Europa