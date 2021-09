Los por qué para varios expertos hay una burbuja armándose alrededor de los NFT

El mercado de arte digital está experimentando un alza vertiginosa durante 2021. Solo en la primera mitad del año se han movido unos 2.100 millones de euros en obras en NFT (token no fungible), un formato que otorga a las obras exclusividad y garantía de autenticidad.

En las mayores plataformas de intercambio de NFT multitud de artistas sin edad para conducir se están haciendo de oro con sus diseños. Es el caso de Benyamin Ahmed, de 12 años, que ha llegado a ganar más de 135.000 euros en solo 9 horas usando diseños con licencia de uso libre.

El caso de Ahmed es paradigmático de uno de los problemas que acucian a este entorno que combina une al mundo artístico con el digital: la especulación. ¿Es este chaval, como otros tantos, un genio o las cifras de sus ventas responden llanamente al interés de sacar tajada por parte de algunos los compradores?

"Probablemente se han vendido muchos NFT que carecen de valor, porque no tienen el aval de ningún profesional", apunta Alejandro García, director artístico de Art Army, el primer mercado de NFT de España, sobre el alza de estos activos digitales.

Los planteamientos de Art Army se alejan de ese carácter especulativo que está impregnando el mundo del arte NFT y ofrecen la visión de "profesionales del medio" artístico, como galeristas, críticos o comisarios.

"Tenemos un modelo de proyecto que no tiene nada que ver con esos procesos especulativos, no creemos en inversiones cortoplacistas ni en toda esa atmósfera que se ha generado en torno al fenómeno NFT, ese falso Dorado", incide.

Para García, "quizá la novedad de la tecnología ha hecho que muchas personas crean, como en cualquier burbuja, que su inversión es más astuta que la de otros simplemente por hacerla antes".

Los resultados están siendo nefastos para algunos de los especuladores del mercado de NFT, que están comprando a precio de oro algunas obras para después revenderlas más caras, algo que muchos no consiguen.

Como señalaba recientemente en un artículo Bloomberg, en los últimos 3 meses se habían vendido unos 1,9 millones de activos digitales en la plataforma de intercambio más grande, OpenSea, pero solo se volvió a vender una cuarta parte.

"Quizás el 90% de las colecciones acuñadas hoy son totalmente inútiles y sin sentido", explicaba Gauthier Zuppinger, cofundador de la plataforma de rastreo de coleccionables NFT nonfungible.com. Según sus cifras, la mayor parte del mercado NFT está concentrado en obras de alto valor artístico y económico.

En los últimos meses se han producido ventas millonarias de artistas reconocidos como Beeple, que en marzo conseguía una histórica venta de una obra en NFT por 69 millones de dólares a través de la casa de subastas Christie's.

Pero las redes y las plataformas de NFT están plagados de exitosos proyectos que manejan cifras millonarias y que llenan de asombro al común de los mortales. Este mismo mes el proyecto Bored Ape Yacht Club vendía 101 NFT por algo más de 20 millones de euros, en esta ocasión a través de una subasta en Sothebys.

What an historic moment for the club: the @Sothebys auction of 101 Bored Apes has closed at over $24m. Congratulations and THANK YOU to the whole ape community. To the buyer, I think we speak for everybody when we say: WELCOME TO THE CLUB. ☠️????⛵️ pic.twitter.com/NKxHekC0ny — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) September 9, 2021