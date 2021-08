Invierten más de u$s 500.000 y crean una app para hallar a "cuidadores ideales" para adultos

Se trata de Cuidarlos, una aplicación que pone en contacto a profesionales y familiares de personas que estén tras la búsqueda de este tipo de servicios

El cuidado de adultos mayores suele generar preocupación entre los familiares que, en muchas ocasiones, a partir de obligaciones carecen del tiempo necesario para hacerlo de forma personal.

En la Argentina, se estima que 2 de cada 10 adultos mayores posee dificultad para realizar actividades elementales y, dentro de estos, el 12% es incapaz de hacerlas, lo que resulta determinante para definir la necesidad o no de cuidado.

Por otro lado, a raíz del COVID-19, el distanciamiento social, el temor a la exposición y a los niveles de riesgo en este grupo etario, muchos adultos mayores tuvieron que acudir al acompañamiento y cuidado domiciliario. En ese sentido, la pandemia intensificó una necesidad que si bien era notoria, tuvo una mayor demanda durante este último tiempo.

En ese contexto, un grupo de argentinos desarrolló Cuidarlos una aplicación que permite a las familias, pacientes y cuidadores se contacten y gestionen toda su relación en forma ágil, autónoma y segura las 24 horas, en cualquier lugar desde su celular.

Los fundadores

Ivan Spollansky es el CEO de Cuidarlos y especialista en desarrollo y gestión de empresas y tecnología para Cuidados Crónicos; Fernando Shalom, es líder desde hace más de 30 años en el segmento de residencias para adultos mayores; Fernando Pícolo es CTO y -junto con su equipo de tecnología-, se especializa en desarrollo mobile, cloud y aplicaciones; Julián Kaufman, especialista en desarrollo de negocios; mientras que Ezequiel Abramzon, líder en creatividad y negocios en Internet para Latam, es el Director de Marketing y Comunicación.

La inversión inicial para desarrollar la aplicación superó los u$s500.000, y provino de los socios fundadores y algunos inversores ángeles.

Los profesionales contaron también con la colaboración del equipo de especialistas de Fundación Ineco para generar contenido de formación, actividades y consejos para el cuidado destinado tanto a los cuidadores como a los familiares.

"Tenemos una firme inclinación y trayectoria en el cuidado de las personas. Queríamos pensar y desarrollar algo que ayude a mejorar la calidad de vida de los mayores y también de personas con alguna discapacidad o vulnerabilidad, un mundo siempre postergado y estigmatizado", remarca Spollansky, en diálogo con iProUP.

Según el ejecutivo, "de esta visión y de la concepción de que lo mejor para todos, si podemos, es vivir en nuestras casas el mayor tiempo posible, surge la combinación de generar algo disruptivo y de gran aporte para ayudar a resolver y mejorar cuidados domiciliarios a través de la tecnología".

"Entonces pensamos en el nombre Cuidarlos, con el fin de que sea una plataforma que en su nombre y ADN se encuentre esta filosofía del cuidado de cada uno de los integrantes y de todo el ecosistema en su conjunto", resalta.

Y añade: "Con Cuidarlos queremos aportar y dejar una huella: Que quienes sean parte; ya sean familiares, pacientes, cuidadores, dejemos algo positivo y significativo en el otro con cariño, respeto, buen trato, cuidado y compromiso".

¿Cómo es la app?

En Cuidarlos se pueden realizar búsquedas por distintos criterios y conocer todos los antecedentes de la persona con la que la familia pretende avanzar, con la posibilidad de contactarlo a través de la aplicación de manera segura, fácil, autónoma y sin intermediarios.

Además de ayudar a gestionar y protocolizar las tareas, la app posee un completo catálogo de actividades desarrolladas por especialistas organizadas según patologías, intereses y áreas a trabajar, para promover una vida activa en el domicilio.

La aplicación, además, ayuda a unir a quien necesita cuidado en el hogar con quien tiene vocación de cuidado y está calificado para hacerlo en forma directa y sin intermediarios.

Desde su lanzamiento, en mayo de 2020 a la fecha, consultaron la aplicación más de 1.600 familiares de adultos mayores en búsqueda de un cuidador pudiendo acceder a la base más amplia de cuidadores calificados del país, de forma gratuita.

En la Argentina, la app ya cuenta con más de 2.500 usuarios registrados y AMBA es la zona donde más crecen los servicios. En ese sentido, los más requeridos en este período fueron búsqueda de compañía tanto de día como de noche, especialmente, fines de semana para realización de baños, cuidados generales, traslados urgentes y distintas actividades de acompañamiento en el hogar.

"Con esta herramienta, aquellos que encuentren su cuidador a través de la app o ya cuenten con uno y quieren que esa experiencia sea tranquila y segura, el usuario podrá estar al tanto de los servicios, organizar horarios, actividades, encender alertas o recordatorios para medicaciones entre muchas otras funcionalidades contando con un tablero inteligente las 24 horas, los 365 días del año desde su celular" resalta Spollansky.

El origen

La idea surgió en el año 2013 cuando los fundadores inauguraron y lanzaron un Curso para Cuidadores Informales de Adultos Mayores donde pudieron conocer desde adentro, a través de muchas familias y residentes, algunas de las problemáticas ligadas a la vejez: La importancia del cuidado, la contención, la compañía, el respeto, la vocación de servicio y el esfuerzo económico; pero sobre todo, la parte emocional y la actividad diaria para organizar el cuidado de alguien.

"A partir de allí comenzamos a soñar en cómo lograr llevar ese cuidado de calidad que se tiene en prestigiosas instituciones a muchas más personas en sus hogares, que es la tendencia de cuidado en el mundo", detalla el CEO.

Y agrega: "Porque una cosa es segura: todos vamos a necesitar cuidar o ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. Y para quienes ya vivieron una situación de cuidar a un familiar o la están transitando, saben lo duro y traumático que resulta en muchos aspectos pero fundamentalmente en el impacto en nuestras emociones, más aún cuando esos cuidados son crónicos y se requieren por mucho tiempo".

No obstante, para Spollansky, "existía, y aún persisten, muchos problemas y deficiencias en el ecosistema de los cuidados en general y de los adultos mayores en particular".

"Esto es complejo teniendo en cuenta que según informa el INDEC, los adultos con más de 65 años representan casi 7 millones de los habitantes de nuestro país y que al menos un 30% de los mismos padecen de alguna discapacidad, siendo el aumento de la edad, una de las principales causas", detalla.

Aquellas personas que atravesaron o transitan una etapa de cuidar y ocuparse de algún ser querido, conocen el esfuerzo y la demanda de recursos cognitivos, económicos, operativos, organizativos y fundamentalmente emocionales que esto implica.

"Algunas de las problemáticas que encontramos, y aún subsisten en el sector, es que en muchos casos el cuidado es informal, sin la formación y capacitación adecuada. Esto determina que a la hora de buscar a alguien para el cuidado en domicilio, se utilice en muchos casos el "boca a boca" o en otros, se recurra a agencias de cuidadores formales o informales", resalta.

Spollansky precisa que "vimos en los familiares la necesidad de contar con mayor tranquilidad en lo referido a la organización, seguimiento y gestión de día a día de los cuidados, permitiéndoles contar con más tiempo de conexión y disfrute cuando se ven con su ser querido".

Saber si la persona pudo llegar, si realizó las actividades, si quien venía cubrir el otro turno también ya estaba en funciones, si ante una emergencia tenía todos los datos para llamar a la obra social y acompañarlo.

"Todo ello era lo que faltaba para que la familia pueda ocuparse de las propias actividades y rutinas de su vida y vimos la necesidad de crear algo que se amolde a esas necesidades", sostiene el CEO.

Otra de las demandas que surgen permanentemente es mejorar y brindar mayor seguridad en el sentido amplio en la relación entre las partes, ya sea cuidador - paciente, como familiar - cuidador. La tranquilidad también está representada en la importancia de poder acceder y contactar a cuidadores con la formación y capacitación adecuada para atender a los pacientes según cada patología y necesidad.

¿Qué pasa con los cuidadores?

"También encontramos la necesidad de mostrar sus servicios a las familias sin intermediarios para que puedan empoderar su trabajo y acceder a mecanismos de formación y capacitación de primer nivel, así también como contar con las herramientas más modernas de gestión y organización de sus agendas, actividades y tareas, considerando que prácticamente todas las personas utilizamos en esta época teléfonos inteligentes", remarca Spollansky.

Una demanda recurrente entre familiares y cuidadores es la que implica contar con herramientas que les propongan actividades y momentos de conexión con sus seres queridos o pacientes, más aún cuando aumenta el deterioro y no sabemos bien que compartir.

Pudimos observar que el ecosistema de cuidados es aún muy precario en términos tecnológicos y de gestión remota a distancia, aspecto que es una tendencia mundial en plena expansión.

Diferenciales

"Cuando empezamos a pensar el proyecto y hasta el lanzamiento de la aplicación, no encontramos algo que integre toda la gestión y seguimiento del cuidado en el domicilio, algo muy sensible, complejo y más aún en la Argentina y Latam. Hay otras aplicaciones que de distinta forma se limitan al "matcheo" de las personas y no dan ese paso superador que hemos dado nosotros", explica Spollansky.

A pesar de la existencia de ciertas herramientas digitales como WhatsApp, los sistemas de chat y videollamadas -las cuales ayudaron a transitar el cuidado de los adultos durante la pandemia- esta tecnología es un gran avance para la sociedad.

Cuidarlos ofrece un diferencial donde se integran la búsqueda, selección, gestión, alarmas, protocolos, formación, familiares, cuidadores y pacientes de una manera fácil, segura y sencilla de uso y comunicación.

Desde su lanzamiento en plena pandemia, la aplicación fue utilizada por familiares, pacientes y cuidadores con el objetivo de gestionar autónomamente y sin intermediarios toda la problemática del cuidado en domicilio.

Está preparada también para que los sistemas de salud puedan integrarse a futuro y utilizarlas de la forma más adecuada.

Con vistas al futuro

"Observamos que hay una tendencia en el mundo que es llevar cuidado de calidad. Hay una cosa que es segura: todos vamos a necesitar cuidar o ser cuidados en algún momento de nuestras vidas y sabemos lo duro que puede resultar en muchos aspectos y fundamente en el impacto de nuestras emociones", resalta.

Desde su lanzamiento en plena pandemia, el servicio de Cuidarlos fue gratuito para todos los familiares.

"En los próximos meses comenzaremos a cobrar un abono por uso muy acotado a aquellos familiares que deseen un acceso a las búsquedas inteligentes, publicaciones y gestión integral del cuidado desde el celular las 24 horas, los 365 días del año", sostiene.

Y añade: "Actualmente, la app está presente con más fuerza en zona Amba, San Juan y hay otras provincias en desarrollo. La idea central es llegar a todas las grandes ciudades de las provincias y luego continuar el crecimiento en Latam".

"Asimismo, se trabaja en el roadmap de desarrollo previsto que incluye el market place de nuevos servicios por prestación de cuidados y estamos buscando inversión para el desarrollo del Cuidarlos Smart Box como base central del monitoreo y gestión de cuidado remoto a través de la tecnología", completa.

Los interesados pueden ver más información en www.cuidarlos.com o descargar Cuidarlos App desde Google Play, Apple Store o desde el siguiente link https://cuidarlos.com/share-app.