Conocé cómo la realidad aumentada modifica la publicidad en los eventos deportivos

Desde hace muchos años, los espectadores de las retransmisiones deportivas están acostumbrados a que alrededor del partido haya publicidad a lo largo de la línea.

Desde el fútbol hasta el basket, entre otros. Sin embargo, en el último tiempo, la publicidad dentro de la cancha, algo que parece totalmente integrada a ella, en realidad varía según el canal, servicio o país donde se emita.

Asimismo, la publicidad deportiva evolucionó y las vallas rotativas con el logo de la marca que se repite son un formato con múltiples ventajas, según apuntan algunos expertos. Para aprovechar al máximo este espacio, hay compañías que ofrecen lo que se denomina como 'Parallel Ads'.

I just learned augmented reality advertisement is a thing now. ????Because why should you sell ad space only once, when you can sell it per TV channel, streaming service, country etc????? pic.twitter.com/8NfFrI0ZLP — svbl (@svblxyz) July 3, 2021