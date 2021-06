Logro histórico: unicornio uruguayo se convierte en la empresa más valiosa del país vecino

La acción de la empresa cerró en u$s 37,58. Eso implicó alcanzar una valorización bursátil de u$s 11.008 millones, hecho nunca antes alcanzado en Uruguay

La acción de dLocal (DLO) subió 9,09% y cerró en u$s 37,58. Eso implicó que alcance una valorización bursátil de u$s 11.008 millones, un hecho nunca antes alcanzado por ninguna empresa uruguaya. La propia dLocal había superado los u$s 10.000 millones en su segunda jornada de cotización, el pasado 4 de junio.

Hace sólo nueve meses dLocal se convertía en el primer unicornio uruguayo al valorizarse en u$s 1.200 millones en una ronda de inversión.

dLocal durante su debut en Nasdaq

"Fundamos dLocal cuando nos dimos cuenta de lo complejo que resultaba para los comerciantes hacer negocios en los mercados emergentes, y que los consumidores de esas regiones querían el mismo nivel de servicio que experimentan los clientes de Estados Unidos y Europa. Estamos construyendo un puente sencillo y sin fisuras entre los comerciantes de todo el mundo y los mercados emergentes, abriendo puertas y oportunidades para llegar a los mercados poco penetrados, pero muy prometedores", dijo el CEO de dLocal, Sebastián Kanovich en su discurso el pasado jueves 3 de junio, previo a que la empresa comenzara a cotizar sus acciones en el Nasdaq.

Rodrigo Sánchez Prandi, SVP de producto había señalado que cotizar en bolsa "tiene un lado más de reconocimiento y visibilidad, es comenzar a jugar en otra liga y nos puede acercar más a los clientes que queremos. Por otro lado hace que tengamos que cumplir objetivos y rendir al máximo en ejecución de los planes".

La empresa ya permite a más de 330 multinacionales y comercios globales procesar más de 600 métodos de pagos en 29 países emergentes.

Fuente: El País Uruguay