Promos Día del Padre: descuentos y cuotas sin interés que te ofrecen bancos, fintech y Mercado Libre

Se viene otro Día del Padre y tanto los principales bancos del país como las fintech ofrecen ofertas y descuentos para comprar en diversas modalidades

Llega el Día del Padre y surge la primera pregunta: ¿qué comprar? Una vez resuelta esa cuestión tan difícil, sólo resta buscar el lugar y la mejor promo para agasajarlo.

En este sentido, los principales bancos tradicionales, digitales y fintech del país ofrecen descuentos de hasta el 45% y posibilidades para compra en 3, 6, 12 y hasta 24 cuotas sin interés en la adquisición de regalos para el Día del Padre, el próximo domingo 20 de junio.

Los comercios que vendan por Mercado Libre o acepten el QR de Mercado Pago te brindan cuotas sin interés: seis con HSBC, mientras que Banco Patagonia, Nuevo Banco del Chaco, Banco de Tierra del Fuego, Banco Coinarg y Reba ofrecen 3 pagos sin recargo.

Además, el marketplace ofrece hasta 40% y 18 cuotas sin recargo en algunas categorías, como indumentaria, herramientas, celulares y electrónica.

Con Ualá podés aprovechar estos descuentos: un 20% en Fravega y Musimundo, 25% en Get the Look, 20% los jueves en Macowens, 20% los jueves en Devré, 70% en Steam para nuevos usuarios, 20% más envío gratis en Arredo, y 15% de descuento en Seven Sport, Chelsea, Exit y Top Sport.

Con Reba tenés 12 cuotas sin interés en 24 Store, C&E y 15% off en Get the Look y por su parte la billetera virtual Bimo te ofrece hasta 20% de descuento en Sportline. Si usás Prex tenés 25% off martes y jueves en tus compras online y 20% off en Fravega también en tus compras online. Con Visa Naranja X podés conseguir un 70% off en tu primera compra con NX y 15% off en Showsport.

Los clientes del Banco Provincia tienen 30% de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en empresas seleccionadas de electro, computación, fitness y cuidado personal, en compras online y/o telefónica desde el catálogo publicado en la web del Banco.

También tienen un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tope de reintegro de $3.000 por transacción en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto en comercios adheridos el sábado 19 de junio.

El Banco Santander ofrece 25% de descuento a clientes en general y 30% a clientes Select en más de 100 marcas para compras en shoppings el miércoles 16 de junio, además de promociones con Sorpresa Santander, el programa de beneficios del banco para clientes suscriptos, y ofertas en SuperClub para canjear puntos por productos.

En el caso de los clientes del Banco BBVA tienen descuentos del 30% el domingo 20 de junio con tarjeta de crédito Mastercard en Pedidos Ya, con un tope de reintegro de $600.

Por su parte, el Banco Itaú ofrece descuentos en marcas de indumentaria, calzado y ropa deportiva entre 15% y 35% dependiendo el segmento para todos los martes de junio, y del 35% en las marcas gastronómicas con la aplicación Rappi el domingo 20 pagando con tarjeta de débito.

El Banco Ciudad propone descuentos de hasta el 35% y 3 cuotas sin interés hasta el 19 de junio en compras con tarjetas de crédito en comercios adheridos de indumentaria, calzado, accesorios y perfumería, además de financiación y descuentos en su marketplace "Tienda Ciudad".

Los clientes del Banco Patagonia tienen descuentos de hasta 35 % de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y 3 cuotas sin interés en Grimoldi y Bowen del 14 al 16 de junio, y en Dexter, Stock Center, Moov y Topper, del 17 al 18 de este mes.

Por su parte, los clientes del Banco Macro acceden desde el lunes 14 de junio a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés en la compra presencial de productos seleccionados en Frávega, Musimundo y Megatone, y de hasta 18 cuotas sin interés y un descuento del 10% en el marketplace "Macro Premia".

Entre el 16 y el 18 de junio, los clientes del Banco HSBC podrán acceder a un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés en los locales físicos de Swatch, Style Store, Devre, Macowens, La Martina, Scandinavian, Columbia, Euroski, Rever pass, Equus, Giesso y Tascani.

El Banco Credicoop ofrecerá para el 17 y 18 de junio descuentos de entre 25 % y 30 % y hasta 3 cuotas sin interés en las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito Cabal Credicoop en indumentaria, casas de deporte, librerías, ópticas, vinotecas, regalerías y otros rubros.

Para todo el mes de junio, el Banco Nación propone descuentos con compras con tarjeta de crédito de hasta 10% y 6 cuotas sin interés en farmacias y perfumería los días lunes; del 25% y hasta 3 cuotas en librerías (tope $500 por transacción) los martes; del 20% en un pago en comercios de barrio (tope $500 por transacción) los miércoles; del 25% y hasta 6 cuotas sin interés (tope $1.000) en indumentaria los jueves; y del 10% en combustible en un pago (tope de $400) pagando con BNA+MODO los viernes.

El Banco Comafi dispone descuentos de hasta el 45% y 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta Mastercard en marcas de indumentaria y locales adheridos (tope de $2.500), y hasta3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard el fin de semana del 19 y 20 de junio en Mercado Libre.

Por último, el Banco de Servicios Financieros (BSF) de Servicios que respalda la Tarjeta Carrefour ofrece 6 cuotas sin interés en electrodomésticos hasta el 21 de junio en sus sucursales y por la web del supermercado, además de un 30% de descuento en jeans, tabletas de chocolate, cápsulas de café Dolce Gusto, bebidas blancas, espumantes, licores y whiskies.

También es importante remarcar que los usuarios que utilicen las billeteras TodoPago, Bimo y MODO mantienen los beneficios que los bancos que elijan para abonar con QR con POS.