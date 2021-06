Lenovo IdeaPad 14IIL05: ¿por qué y cómo es la notebook más vendida en Mercado Libre?

Las portátiles Lenovo IdeaPad se enfocan en los usuarios que buscan una computadora liviana que puede ser llevada a cualquier parte

La gama de portátiles convertibles Lenovo ideapad 4IIL05 de 14 pulgadas y Full HD se renuevan con los procesadores de décima generación de Intel (i5-1035G1 y i7-1065G7), una memoria RAM de 8 GB y un disco duro 512 GB ultra rápido que mejora la productividad mientras el usuario trabaja o navega, y reduce considerablemente los tiempos de carga.

En parte por estas características, se convirtió en la notebook más vendida de Mercado Libre en su rango en un precio de $99.999.

Características destacadas

Pantalla con panel IPS de 250 nits

Procesador Intel de 4 núcleos y 8 hilos

8 GB de memoria RAM DDR4

Disco duro SSD con alta velocidad de lectura y escritura

Placa de video integrada

USB 3.1 y lector de tarjetas microSD

Sistema operativo Windows 10

Las portátiles Lenovo ideapad están enfocadas para los usuarios que buscan una computadora portátil que puede ser llevada a cualquier parte y que pueda adaptarse a la circunstancia del momento con total comodidad.

Además su pantalla de 14 pulgadas posee una resolución Full HD (1920 x 1080) y un panel IPS por lo que la calidad de imagen está garantizada con colores, brillos y contrastes muy logrados.

En la parte del procesador, el modelo analizado lleva la CPU de décima generación Intel Core i5-1035G1 de bajo consumo con cuatro núcleos, ocho hilos de subprocesos y una cache de 6 MB, teniendo una frecuencia por cada núcleo de 1,00 GHz que llega hasta los 3,60 GHz con Intel Turbo Boost, dando un rendimiento muy similar al i7-1065G7 que cuenta con más caché y frecuencia.

Por otra parte, la memoria RAM es de 8 GB DDR4 a una frecuencia de 3200 MHz que es más que suficiente si se trabaja con programas de oficina, diseño o edición sin cargas gráficas elevadas.

Esta notebook no cuenta con GPU dedicada, por lo tanto hace uso de la tarjeta gráfica integrada del procesador i5-1035G1 llamada "Gráficos Intel UHD" que funciona correctamente para la resolución 1080p y no es recomendada para jugar a videojuegos ya que no consigue un rendimiento óptimo en este campo, al ser una gráfica preparada para uso diario de navegación, trabajo, escribir o ver vídeos fluidamente.

Conclusión final

La Lenovo ideapad 14IIL05 viene con el sistema operativo Windows 10 instalado de fábrica.

El equipo carece de puerto RJ-45 por lo que solo es posible conectarse a internet vía Wi-Fi o comprando un adaptador USB con RJ-45 ocupando uno de los puertos para conseguir la máxima conexión.

Asimismo, su conectividad le permite utilizar Bluetooth 5.0, USB 3.1, Lector de tarjetas micro SD y un peso de tan solo 1.65 kg, ideal para llevar a cualquier parte y conectarse fácilmente.

Si el usuario busca una portátil convertible de 14 pulgadas que se encienda rápido, funcione de manera excelente con programas tipo Word o Excel, una pantalla táctil con resolución Full HD y un diseño ligero de 1,65 kg para llevarlo a cualquier parte, la Lenovo ideapad con i5-1035G1 es una excelente opción si no vas a utilizar programas que requieran carga gráfica 3D alta y no le importe que no tenga puerto RJ-45 para cable de red.

Fuente: lobaratosalecaro.com