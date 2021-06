Bitcoin 2021: un argentino fue nombrado en el salón de la fama cripto

El Salón de la Fama del ecosistema cripto sumó un nuevo miembro a sus filas, Diego Gutiérrez Zaldívar, mientras se desarrollaba la Conferencia Bitcoin 2021 en Miami, el prestigioso y selecto grupo agregó oficialmente a su 12° integrante.

La decisión del comité de selección fue anunciada mediante una ceremonia de inducción. La comunidad cripto ha nominado a 6 referentes del ecosistema, de los cuales solo dos quedaron para la decisión final: Ralph Merkle, creador del Merkle Tree, y Diego Gutiérrez Zaldívar, cofundador de RSK, Bitcoin Argentina y la Iberoamerican Blockchain Alliance.

Luego de una primera ronda de votaciones celebrada entre el 22 y el 26 de mayo, ambos especialistas se destacaron por encima de Erik Voorhees, cofundador de Shapeshift, Coinapult y Satoshi Dice; Alexander Kuzmin, creador de Mycelium; Charlie Shrem, fundador de BitInstant y Untold Stories; y Bram Cohen, creador de BitTorrent y Chia.

La decisión entre el Gutiérrez Zaldívar y Merkle se tomó a fines de mayo. El ganador, como es habitual en el Salón de la Fama Cripto ante la llegada de un nuevo miembro, recibirá un token no fungible (NTF) con su retrato, realizado por Max Cryptohead, un prestigioso y anónimo artista cripto.

Según el sitio oficial de Moonstock, el organismo encargado de llevar adelante el evento, el comité de selección del "Crypto Hall of Fame" está dirigido por la fundadora del Museo de Arte Cripto, Olga Filatova, e integrado por otros seis miembros, entre los que hay múltiples editores de grandes medios de comunicación centrados en el ecosistema: Eryka Gemma, Roger Benites, Jack Martin, Alexandra Kons, Aaron van Wirdum y Amelia Tomasicchio.

Congratulations to #RSK Co-Founder @dieguito for becoming the newest member of the Crypto Hall of Fame! https://t.co/0g9KSU5GWa @MCryptoheadThank you to everyone in the community who submitted Diego for consideration!#DeFi4Bitcoin pic.twitter.com/LrYX9ryShe — RSK (@RSKsmart) June 6, 2021