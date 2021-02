¿Derribarla o fomentarla? Bitcoin la moneda que pocos entienden pero todos quieren

Diego Gutiérrez Zaldivar, CEO de IOVLabs, Andrea Antonopoulos conversaron sobre el pasado y futuro de Bitcoin en una conferencia exclusiva Labitconf.

Bitcoin sigue en boca de todos. Pero no todos muchos comprenden bien de qué se trata el asunto. Para aclarar dudas y comentar cuál es la actualidad de esta cripto divisa Labitconf patrocinó una charla denominada What could Kill the honey badger? que contó con la participación de expertos como Diego Gutiérrez Zaldivar, CEO de IOVLabs; y Andrea Antonopoulos, cripto influencer, que contó con la moderación de Rodolfo Andragnes.

Durante el encuentro, los especialistas recorrieron los tópicos más importantes para la comunidad Bitcoin, tanto de actualidad como temas históricos.

La charla reunió a referentes del mundo cripto

Zaldivar (Z): Creo que hay que entender que Bitcoin es complejo, ante todo, es una tecnología. Y puede ser difícil de comprender para la sociedad. Puede incluso llevar años para entenderla. Seis años antes, aún estábamos entendiendo parte de la dinámica de Bitcoin, sus protocolos de consenso, que eran muy importante para entender su verdadera naturaleza.

Antonopoulos (A): Creo que no te podés aburrir. Siempre hay algo que aprender. Las personas nuevas que se unen, repiten lo que decíamos hace cinco, seis, años. ¡Incluso muchas repiten lo que yo decía! Pero eso está bien, uno de los conceptos claves de Bitcoin es que no hay líder. Y eso lo hace muy poderoso. En términos sensacionalistas podríamos decir: ¿Quién va a querer asesinar a Bitcoin?

Z: Bitcoin no es solo Satoshi. Bitcoin creció, es más fuerte que en sus inicios.

Pasado de Bitcoin

Z: Creo que los aspectos técnicos de Bitcoin están más disponibles que en el pasado. Mi socio, Sergio Lerner, aseguraba en un principio que Bitcoin era inseguro, vulnerable, que no iba a funcionar y ahora dice que es indestructible, que es una tecnología muy segura y fuerte.

A: Yo trabajé con Seguridad Informática y puedo asegurar que es invulnerable.

R: Ahora estamos en una gran crisis de Bitcoin, se vende muy rápido...

Z: Hoy estamos dejando que los communities bots tomen las decisiones. No creo que sea una solución correcta. Menos ahora, que no estamos en los early´s days de Bitcoin. Bitcoin está basado en incentivos económicos, no hay que olvidarse de eso, no es solo tecnología. Pero cuando la economía crece, se vuelve más descentralizado y es más complejo para coordinar los grupos de personas, y no se puede hacer. Por eso, se recurre a los communities pero no creo que esas reacciones puedan durar mucho.

Volvamos a la famosa frase: Si no son tus llaves, no son tus Bitcoin…

A: Eso es parte de la naturaleza descentralizada de Bitcoin. Siempre existe un riesgo de poner todo tu dinero en una sola billetera o una sola organización. Si tenés centenares de billeteras, tenés centenares de computadoras trabajando en ello. Y es probable que esas billeteras trabajen de manera diferente, que usen diferente software, diferentes modelos de seguridad, y si querés tomar tú dinero de tu wallets sea más complejo. Pero si pones todo tu dinero en un solo lugar puede ser un problema. Hay que recordar el slogan: si no tenés tus llaves, no tenes tus Bitcoin.

Z: El gran riesgo de Bitcoin es que no hay intermediarios.

Futuro

¿Qué pasaría si China quisiera prohibir Bitcoin?

A: No creo que lo haga. No creo que suceda, ni que ningún otro Banco Mundial de ningún país lo haga. No sería conveniente para sus economías. Incluso puede ser más perjudicial que si legalizan la marihuana. La prohibición hace que la demanda suba, que el precio suba. Los gobiernos tienen que entender la importancia de Bitcoin, cuando un gobierno entiende realmente Bitcoin y qué puede hacer con eso el Banco Central ya no compiten.

Y Supongamos, ¿Qué pasa si Satochi aparece con un millón de Bitcoin?

A: No hay una razón para tener la certeza de que esto pueda llegar a suceder pero tampoco es descabellado. Creo que Satoshi se fue. Si llega a pasar será una gran crisis. Pero es parte de la naturaleza de Bitcoin. Si llega a suceder, Bitcoin se va a reponer un unos meses. Y gran parte de las personas que perdieron su oportunidad de comprar en el comienzo ahora la pueden tener. Entendiendo que va a ser una buena oportunidad que no se sabe si va a volver a suceder.