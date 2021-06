Buenos Aires, cuna innovación: premian a la Ciudad por su agencia de inversiones y comercio exterior

El ranking "Global Best to Invest", ubica a investBA como la segunda mejor agencia de promoción de inversiones y comercio exterior de América Latina

InvestBA, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, fue galardonada con el segundo puesto entre las mejores agencias de América Latina en el prestigioso ranking "Global Best to Invest".

Elaborado anualmente por la revista Site Selection, una de las publicaciones líderes en materia de inversión extranjera directa y desarrollo económico de Estados Unidos, el ranking busca reconocer a las agencias de promoción de inversiones y comercio exterior con mejor desempeño del mundo, clasificándolas según la región a la que pertenecen y según se trate de agencias nacionales o sub-nacionales.

Un región sin límites

En América Latina, el ranking lo lideran Invest Sao Paulo con el primer puesto e investBA con el segundo. El top 5 lo completan Edoméx (México), Invest in Bogotá e InvestChile con el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

"Este importante reconocimiento es el resultado del trabajo que hacemos todos los días en pos de convertir a Buenos Aires en una de las principales sedes de negocios de la región" expresa José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad.

Desde su creación en enero 2017, investBA lleva adelante distintas iniciativas destinadas a los sectores estratégicos de la Ciudad y brinda además servicios de asesoramiento y asistencia técnica orientados a acompañar a empresas e inversores en cada etapa de su proceso de expansión. Al día de hoy, investBA ya lleva acumulados más de 1.100 casos de servicios de softlanding, facilitación y aftercare de inversiones, así como más de 1.600 beneficiarios en programas destinados a la internacionalización de empresas.

"Nuestra misión como Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior es posicionar a Buenos Aires como una plaza atractiva para hacer negocios, incentivando la inversión tanto local como extranjera y potenciando la internacionalización de empresas porteñas" agrega Alejo Rodríguez Cacio, director general de investBA.

Otros premios

La distinción de Site Selection se suma a otros reconocimientos recibidos por la agencia porteña: a principios de 2020, investBA fue galardonada por la International Business Magazine como la mejor nueva agencia de América Latina. Asimismo, en marzo de 2021, la prestigiosa Financial Times destacó la estrategia de promoción de inversiones de investBA como una de las tres mejores del mundo en su ranking Global Cities of the Future.

De acuerdo al informe "Global Best to Invest", la elección de las agencias ganadoras se confecciona a partir del análisis de más de 8 fuentes internacionales vinculadas a oportunidades globales, facilidad para hacer negocios, competitividad y desarrollo económico, además del propio relevamiento de proyectos de inversión realizado por el medio durante el período 2016-2020.