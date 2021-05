Nuevo competidor para Netflix, Disney y Amazon: HBO Max confirma su fecha de lanzamiento y precios en Argentina

El público de la región pronto tendrá acceso a la programación favorita de marcas internacionales de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros

En lo que respecta a una guerra de servicios por suscripción, la plataforma de streaming HBO Max estará disponible el 29 de junio en América Latina y reunirá el catálogo de WarnerMedia, incluyendo contenidos como "Friends", "Game of Thrones", las sagas de los superhéroes de DC, "Harry Potter" y "El señor de los anillos", entre otras propuestas.

Gracias a esta apuesta por el streaming totalmente nueva, el público de la región pronto tendrá acceso a la programación favorita de marcas internacionales de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros. También contará con una nueva experiencia para el público infantil a través de un amplio catálogo para chicos de todas las edades, con Cartoon Network, y una atractiva línea de producciones originales locales con talento latinoamericano. Además, estará el fútbol de la UEFA Champions League.

Está cerca la hora para saber todo sobre la llegada de #HBOMax a Latinoamérica. Activa el recordatorio para ver nuestro evento de prensa aquí ????https://t.co/jwMD3elkgb — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 25, 2021

HBO Max dará acceso a contenido de alta calidad resultante de los 100 años de producciones icónicas de WarnerMedia amadas por fans de todas las edades -desde los niños pequeños con colecciones de dibujos animados de Cartoon Network y Looney Tunes, hasta los adolescentes y adultos a través de títulos de marcas favoritas como HBO, Warner Bros, New Line, DC, Hanna-Barbera y Adult Swim.

Pero además, adicionalmente al contenido señalado, esta también incluye una amplia variedad de títulos originales, bajo la marca Max Originals, que son exclusivos de la plataforma presentando a creadores y talentos locales con una voz auténtica, relevante y local.

Esto costará el plan por tres meses y la anualidad de #HBOMax en Latinoamérica. pic.twitter.com/jb0Z6lGY0r — Rodrigo Hernández López (@lopezperiodista) May 26, 2021

El catálogo

Entre las series figuran todas las temporadas y la reunión de "Friends", además de "Game of Thrones", "Westworld", "Sex and the City", "Big Little Lies", "The Undoing", "Succession", "The Big Bang Theory", "Veep", "Los Soprano", "Watchmen" y "Euphoria", entre otros títulos. Pero además, en 2022, HBO Max será hogar exclusivo de la esperada precuela "House of Dragon"

En cuanto a la animación, "Scooby-Doo", "Looney Tunes" y "Tom & Jerry" son los clásicos que regresan al streaming. También estará la amplia biblioteca de Cartoon Network.

Las ocho películas originales de "Harry Potter", así como la trilogía de "El señor de los anillos" estarán disponibles, lo mismo que los filmes de la marca DC como "La liga de la justicia de Zack Snyder", "Mujer maravilla 1984″, "Joker", "Shazam" y "Batman", entre otros.

Clásicos como "Casablanca" y "El mago de Oz" también formarán parte del catálogo, así como estrenos recientes: "Mortal Kombat", "Judas y el mesías negro" y "Godzilla vs. Kong".

Los estrenos de Warner llegarán a la plataforma 35 días después de pasar por los cines. Las nuevas "Space Jam", "En el barrio", "Dune" y "El escuadrón suicida" serán las primeras en tener esa ventana acotada, según anunció este miércoles Tomás Yankelevich, jefe de contenidos de Warner Latinoamérica.

Por último, los partidos de la UEFA Champions League podrán ser visualizados en la plataforma de streaming. Y habrá espacio para producciones latinas como "El jardín de bronce", "Epitafios", "Un gallo para Esculapio" y "Señor Ávila".

Desde Hogwarts, pasando por Ciudad Gótica hasta llegar a Central Perk... en la cuenta de @HBOMaxLA podrán encontrar todo el catálogo y los programas que ofrecerá esta nueva plataforma de streaming✨ #HBOMax #patrocinado pic.twitter.com/zz6b7ZrFDy — ANDRU★ (@andrugeek) May 26, 2021

Costos en Argentina

En lo que respecta a los costos en Argentina, y por 12 meses, HBO Max costará $249,16 para servicio móvil; para celulares y tablets, un solo usuario, y $374,16 para servicio estándar;cinco perfiles, 4K y en cualquier dispositivo. Este precio es más barato que su competidor directo, Disney+, y el resto como; Amazon Prime Video y Netflix.

En el caso que el usuario elija pagar el abono mensual sin atarse al año promocional, el costo sube a:

$359 móvil

$529 estándar

Data más exacta sobre esto: Si tenés acceso a HBO GO te va a llegar info de cómo acceder. Y si tenés acceso por suscripción lineal, hay que esperar a las próximas semanas para tener más info. pic.twitter.com/XQj1ZGP3Xz — Agustin Eme ???????? (@agustineme) May 26, 2021

¿Qué pasará con los clientes de HBO GO?

Una vez lanzado el servicio, tanto los suscriptores directos de HBO GO como los que abonan por medio de socios participantes tendrán acceso a HBO Max.

Asimismo, el actual servicio de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado. Los suscriptores tendrán acceso a HBO Max que es una aplicación totalmente nueva ofreciendo la misma experiencia disponible en los Estados Unidos, e incluye nuevas funcionalidades que realzan la manera de conectarse con los contenido.

La aplicación utilizará la plataforma tecnológica global de HBO Max, la cual se usa en Estados Unidos debido a su alta demanda de uso, proveyendo estabilidad inclusive durante los eventos de programación más populares.