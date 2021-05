Grave "cripto error": exchange transfiere incorrectamente u$s32 millones en bitcoin a clientes

Un exchange lanzó una promoción que premiaba con criptomonedas a sus clientes por pocos dólares y por error transfirió bitcoins por valores millonarios.

El exchange y portal de servicios financieros basados en criptomonedas BlockFi cometió un error que hizo creer a algunos de sus clientes que se habían vuelto millonarios de la noche a la mañana.

La empresa depositó en forma incorrecta y luego trató de revertir cifras exorbitantes en bitcoins en las cuentas de sus usuarios, según reportan medios especializados.

Grave error

El error parece estar relacionado con una acción promocional llevada adelante por el portal en marzo pasado, cuando se le ofreció a usuarios recompensas en criptomonedas por alcanzar ciertos requisitos como el fondeo de un balance adicional en monedas estables para cierta fecha determinada.

La acción promocional estipulaba que las recompensas se depositarían antes del cierre de mayo. Pero algo salió mal.

Las condiciones del March Trading, como se llamó a la promoción, estipulaban que las recompensas se depositarían en Gemini dollar (GUSD), una criptomoneda estable que mantiene una paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense. Pero, en cambio, algunos usuarios encontraron que se les acreditaron transferencias no explicadas en Bitcoin.

Comunicación de Blockfi en Twitter

Por ejemplo, según reportaron usuarios, clientes que esperaban la acreditación de 701 GUSD -por un valor de u$s701 dólares- se encontraron dueños de 701 BTC, que en ese momento suponían a valor de mercado unos u$s32,5 millones. El 14 de mayo, sin embargo, BlockFi tuiteó que había un problema y que algunos participantes podrían ver una bonificación inexacta en su saldo de transacciones.

"Algunos clientes que participaron en la promoción March Trading pueden ver un pago de bonificación inexacto en su historial de transacciones. Nuestro equipo está trabajando en una solución y los importes correctos se reflejarán en breve", anunció la empresa en la red social.

Los montos fueron rápidamente corregidos y los millonarios instantáneos volvieron a su realidad financiera previa al error. Pero no todos estuvieron dispuestos a abandonar sus sorpresivas fortunas.

En una declaración compartida en Reddit, un portavoz de BlockFi remarcó que el 17 de mayo que menos de 100 clientes fueron acreditados incorrectamente con criptomonedas asociadas a "un pago promocional que no les pertenecía".

"Ciertos retiros se retrasaron y el comercio se detuvo mientras BlockFi se puso en contacto con los clientes para rectificar el problema", destacó el portavoz.

"En este momento, los retiros y el comercio en la plataforma se han reanudado. La situación no afectó a ninguna de las operaciones en curso de BlockFi y se han tomado medidas para garantizar que un error como este no sea posible en el futuro. Los fondos de los clientes no se han visto afectados y están salvaguardados", aseguró el vocero.

Reducción de daños

Un usuario citado por el medio especializado CoinDesk contó que recibió una gran suma de Bitcoin en su cuenta que pensó que era una recompensa por referir a sus amigos, por lo que lo envió a su "billetera fría".

Esas billeteras permiten a los ahorristas en criptomonedas tomar el control de sus activos fuera del alcance de los exchanges en los que operan. En los hechos, entonces, se apuró a apropiarse de los fondos transferidos y volvió imposible para le empresa enmendar el error en forma automática.

Un usuario exhibe la acreditación de 701 bitcoins en su cuenta de BlockFi. En ese momento esa cifra equivalía a más de u$s 32,5 millones

Mails que amenazan con acciones legales llegaron a los usuarios más rápidos de manos que se apropiaron de las enormes sumas en Bitcoin, al menos temporalmente. En esos envíos, la empresa acompaña la amenaza con la oferta de GUSD 1.000, unos u$s1.000, como compensación por los inconvenientes.

Entre las transferencias que mostraron usuarios en redes sociales se ven movimientos por 5 bitcoin, con un valor de más de u$s232.000 en ese momento, o por BTC 13,38, más de u$s608.000.

Después de recaudar en una reciente ronda de financiación unos u$s350 millones, es probable que la empresa cuente con grandes reservas de capital de las que poder tirar en caso de no poder recuperar alguno de los fondos mal acreditados a los usuarios que los retiraron a sus carteras personales.

Fuente: Infobae