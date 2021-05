¿Adiós devaluaciones y volatilidad de Bitcoin?: el plan para consolidar la moneda única digital de Latinoamérica

El CEO de Airtm, la plataforma más usada por freelancers al exterior y ahorristas, cuenta cómo piensa que será el circuito del dinero en la era digital

Un botiquín de primeros auxilios cambiarios. Así podría denominarse a Airtm, una plataforma que permite a los usuarios ahorrar y realizar operaciones en dólares "en la nube", sin temor a confiscaciones y trabas al mercado de divisas.

Por ello, no sorprende que dentro de sus más de 1,2 millones de usuarios a nivel global dos países lideren el ranking de uso: el primero es Venezuela y el segundo la Argentina. En este país es muy utilizado ya que permite "traer" saldos de PayPal y otras plataformas internacionales a valor dólar blue.

La plataforma usa el AirUSD, una moneda digital que guarda paridad con el billete estadounidense y que está auditado por la FINCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.) que se encarga de comprobar que haya por cada divisa un dólar como respaldo.

El concepto de Airtm se basa en lo que se conoce como desintermediación: las operaciones se realizan persona a persona (modalidad conocida como P2P), sin bancos ni autoridades en el medio.

Un paradigma similar al de Uber, que une oferta con demanda. Un marketplace en el que los usuarios pueden comprar y vender con otras personas de todo el mundo saldos digitales de 500 sistemas, sin trabas, límites ni controles estatales, entre ellos:

Bancos : de Argentina o el exterior

: de Argentina o el exterior Billeteras digitales y sistemas de pago: Mercado Pago, PayPal, Payoneer, Skrill, etc

digitales y sistemas de pago: Mercado Pago, PayPal, Payoneer, Skrill, etc Tarjetas de regalo : Amazon, eBay, Google Play, Apple, etcétera

: Amazon, eBay, Google Play, Apple, etcétera Plataformas de juegos : Steam, PlayStation Network, entre otras

: Steam, PlayStation Network, entre otras Criptomonedas: Bitcoin, Ethereum y DAI

Para que este sistema funcione, entran en acción los "cajeros" de AirTM, es decir, usuarios validados por la plataforma que se encargan de hacer los depósitos correspondientes.

AirUSD para todos

"Vemos a Airtm como una herramienta esencial para cualquier argentino. No sólo puede servir para guardar su dinero en dólares digitales, también para quienes generar valor en el exterior", afirma a iProUP Rubén Galindo, CEO de Airtm, en relación a que la plataforma es una opción tan aceptada como PayPal en la región.

Según el directivo, en Latinoamérica "hay escasez de empleo y podemos vender nuestro valor en cualquier país, como el diseño de un logo, y Airtm te ayuda a cobrar por tu trabajo en cualquier parte del mundo".

"Nos apalancamos en una red de cajeros, quienes te compran esos dólares virtuales a cambio de fondos en tu banco, Rapipago, Ualá, Mercado Pago, el método que quieras", afirma Galindo.

En efecto, estos usuarios, conocidos como free brokers, cuentan con saldo en diferentes plataformas y se encargan de comprar y vender AirUSD, ganando con el cambio. Airtm sólo cobra u$s0,40 por transacción, sin importar su monto.

Esta red de cajeros está en todo el planeta, por lo que las transferencias internacionales son muy fáciles de hacer, a bajo costo y casi al instante. Así, no sólo se distancia del sistema bancario tradicional, sino también de otras plataformas como PayPal o Neteller.

"La diferencia entre esas carteras en línea es que Airtm se conecta con tu dinero con un mecanismo muy novedoso para que el retiro sea 10 veces más económico y por lo menos 30 veces más rápido", destaca Galindo.

Airtm permite intercambiar saldos digitales en dólares fácilmente

Además, Airtm ofrece la posibilidad de tradear criptomonedas sin mayores complicaciones. "En el sistema tradicional hay que tener ciertos conocimientos sobre cómo adquirirlas y guardarlas. En cambio, en Airtm, uno no necesita mucho conocimiento: Bitcoin, Ether y DAI se pueden cambiar por saldos digitales", afirma el ejecutivo.

El anterior empleo de Galindo fue en Uphold, un exchange de divisas virtuales, en el que pudo observar de primera mano la experiencia de los usuarios. Y ahora delinear cómo simplificar el proceso para operar criptomonedas con algunos clics y menores contratiempos.

Pero también busca cómo revolucionar las finanzas sin el corset de las finanzas tradicionales. "El dinero está 100% seguro porque nosotros lo guardamos 1 a 1. Un banco, cuando le depositás $10, tiene obligación de guardar $2 y derecho a prestar $8. Nosotros tenemos una reserva 1 a 1, en EE.UU. y no lo tocamos", asegura.

Una moneda latinoamericana

"Programado con amor en México", afirma el eslogan que puede verse en la página de Airtm. Es toda una declaración de principios: para Galindo, la plataforma está diseñada en la región para solucionar problemas endémicos de Latinoamérica.

"Hay muchos países donde el dinero no funciona tan bien. No es aceptado en el exterior. En la región, muchas veces no tiene capacidad de ser intercambiable y de mantener su valor", remarca Galindo.

Según su visión, la tecnología permitirá separar al dinero del Estado. "Vas a tener la decisión de optar por la Libra de Facebook o el dólar estadounidense", afirma el ejecutivo, quien analiza que los 5 billones de dólares que está imprimiendo la Reserva Federal seguramente resulte en que el billete verde pierda cotización contra otras divisas.

"Nuestra misión es darte dinero que guarde su valor, sirva para participar internacionalmente. Vemos a una América Latina fragmentada, con países que no se organizan y con plata que no sirve. Queremos darles a todos dinero que les sirva: que puedan guardar, conectar y sea compatible con el mundo", remarca el CEO de Airtm.

La visión de Galindo es que justamente el AirUSD se convierta en una suerte de divisa común en la región y sea un escudo de protección ante las crisis económicas cíclicas que viven gran parte de las naciones lationamericanas.

Como ejemplo pone a al sistema SEPA (Zona Única de Pagos en Euros), que permite que empresas y usuarios de cualquier nación de la Unión Europea pueda realizar transferencias internacionales dentro del bloque sin usar efectivo, sin importar el país de destino.

"Tienen una moneda y un sistema de moneda. En Latinoamérica no puede haber tanta organización, así que nosotros ofrecemos transacciones libres, rápidas, sin costos altos ni barreras de entrada", asegura Galindo.

De esta manera, el plan de Airtm no es sólo conectar a los usuarios de Latinoamérica entre sí, sino también conectarlos con EE.UU. y Europa, generando una red de pagos de alcance global.

Airtm es la herramienta de cobro preferida de los argentinos, ya que permite "traer" dólares a precio blue

"Una vez que te damos ese dinero hacemos que la gente lo acepte. Y te den más servicios, como créditos, préstamos, tarjetas, seguros, inversiones", revela.

Asimismo, el objetivo de la compañía es que los usuarios de la región, además de ahorrar, puedan trabajar gracias a Airtm. "Podés hacerlo como freelancer, trabajando para el exterior y cobrando en AirUSD; como free bróker, vendiendo saldos en la plataforma un poco más caros", asegura.

En este sentido, afirma que ya tienen varios sitios de trabajadores remotos asociados y que planean extender aún más la lista. "También podés enviar un link de referido a alguien que esté pasando tu misma situación para que ganes una comisión por sus transacciones", agrega.

"Uno de los casos más populares de toda la Argentina en toda la región es la venta de tarjetas de regalos en Mercado Pago. En Airtm las podés conseguir con 20% de descuento para revender o comprar artículos en Estados Unidos más barato", completa.

Con respecto a las criptomonedas, Galindo cree que sólo las stablecoins (como el DAI) servirán para resguardar valor, pero no el Bitcoin, que lo ve como una inversión similar al oro.

De hecho, la moneda digital de la plataforma está atada al dólar, pero eso puede cambiar en el futuro. "Usaremos como respaldo dólar, euro o el activo que mejor sirva para resguardar el valor de los usuarios", concluye.

Si sus planes se convierten en realidad, Latinoamérica podría tener una moneda continental virtual e ir sumando nuevos servicios financieros para una población que tiene dificultades para ahorrar en moneda dura o acceder a alternativas de inversión confiables.

Algo así como todo el poder de las criptomonedas (poder en los usuarios, sin intermediarios), pero con la facilidad de uso de una billetera virtual como Mercado Pago. Un cóctel explosivo en la era del dinero digital.