SpaceX realizará una prueba de un nuevo prototipo de aeronave espacial

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en 2002 por Elon Musk. En su carrera

por desarrollar nuevos proyectos y soluciones para llegar al espacio, realizará un disparo de prueba el 23 de febrero, que establecerá el camino para el vuelo de Crew Dragon, su nueva generación de aeronaves diseñadas para el transporte de humanos.

Mientras tanto, los motores de cohete debajo del vehículo Crew Dragon se encendieron brevemente. Luego de algunos retrasos, la compañía dijo en Twitter que planea un vuelo de prueba en febrero. Al final de esta nota se puede ver un video del test, que podría haber sido un poco más corto de lo planeado.

Según Engadget fuentes anónimas indicaron que el vuelo de prueba está programado tentativamente para el 23 de febrero. Mientras SpaceX y Boeing preparan sus vehículos para las pruebas, el personal de la NASA con el programa de la tripulación comercial está trabajando y apoyando sin paga y recursos, debido al cierre del gobierno de Estados Unidos que estableció su presidente, Donald Trump.





Static fire test complete—targeting February launch from historic Launch Complex 39A for Crew Dragon’s first demonstration flight! pic.twitter.com/sJF24U3UOM