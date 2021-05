"Fiebre" por los NFT: claves para entender este mercado millonario que crece sin parar

El mercado de los Non Fungible Tokens crece cada día a día y suman nuevas posibilidades para que cualquier persona comercie con ellos.

El ecosistema del comercio digital que tiene a las criptomonedas como las grandes vedettes cuenta con otras ramificaciones más específicas, entre las que se encuentran los NFT, la sigla de Not Fungible Tokens, que permiten comprar artículos únicos a precios fijados por este nuevo y explosivo mercado.

Adquirir un token dentro de una cadena de bloques del universo digital, o blockchain, es valerse de piezas que en el equivalente analógico llegan a compararlos con obras de arte, por el carácter único que tienen y el valor en expectativa que pueden reportar cada uno de ellos.

Por ejemplo, el primer posteo de Twitter, redactado por Jack Dorsey, uno de los fundadores y actual CEO de la red social, fue vendido como un NFT por 2,9 millones de dólares. Aquel texto constaba de apenas cinco palabras ("Just setting up my twttr", en español "Configurando mi cuenta de Twttr").

Es un mensaje por entonces carente de valor, pero en la actualidad con un precio millonario por haber sido el testimonio de un momento histórico para una red social que tiene cerca de 350 millones de usuarios activos.

Recientemente el gigante de ecommerce eBay tomó la decisión de transformarse en el primer negocio del rubro con opciones de este tipo, reuniendo diversos tipos de coleccionables digitales

Jordan Sweetnam, vicepresidente senior de eBay para Norteamérica, aseguró que "la plataforma agregará nuevas capacidades que traerán coleccionables impulsados por blockchain", al referirse a la subasta de tokens no fungibles como una de las más recientes novedades que implementará la firma.

Según la agencia Reuters, los usuarios de eBay que cumplan con ciertos parámetros podrán publicar, comprar y vender una serie de NFT como obras de arte digital, artículos de colección, imágenes y videoclips.

Qué son los NFT

Un token no fungible (NFT) es un tipo de token criptográfico que representa un activo único. Pueden ser nativos digitales o versiones digitalizadas de activos del mundo real, que cuentan con un valor real o simbólico importante.

Son emergentes de programas informáticos y por ende tienen funcionalidades similares a las criptomonedas, aunque hay una diferencia entre ambos: los NFT necesitan sí o sí integrarse a una blockchain, la cadena de bloques de código abierto y acceso público que se presentan como una de las formas seguras para invertir y hacer intercambios comerciales digitales.

La fungibilidad significa que las unidades individuales de un activo son intercambiables y, esencialmente, indistinguibles unas de otras. Por ejemplo, las monedas son fungibles, porque cada unidad es intercambiable por cualquier otra unidad individual equivalente. Un billete de cien pesos es intercambiable por cualquier otro billete de cien pesos que sea auténtico.

Los token, como las obras de arte, son no fungibles porque no hay forma de reemplazarlos. Sólo hay un primer posteo de Twitter, como sólo hay un único La última cena de Leonardo Da Vinci. Los NFT crean escasez entre los activos infinitamente disponibles, e incluso hay un certificado de autenticidad para demostrarlo.

Nyan Cat: el primer NFT que se vendió

Cómo funcionan los NFT

Un token se diferencia de las criptomonedas en que requieren de otra plataforma blockchain (no propia) para funcionar. Ethereum es la más común para crear tokens, principalmente debido a su función de contratos inteligentes.

El propósito de los tokens también es diferente al de las criptomonedas, aunque también se pueden usar como medio de pago. Por ejemplo, muchos tokens se crean para usarse dentro de aplicaciones descentralizadas y sus redes. Estos se denominan "tokens de utilidad".

Los NFT se utilizan normalmente para comprar y vender obras de arte digitales y pueden tomar la forma de GIF, tuits, tarjetas de intercambio virtuales, imágenes de objetos físicos, máscaras de videojuegos, bienes raíces virtuales y más.

Básicamente, cualquier imagen digital se puede comprar como NFT. Pero hay algunas cosas a considerar al comprar uno: en qué mercado hacer la adquisición, qué tipo de billetera digital se requiere para almacenarlo y qué tipo de criptomoneda se necesitará para completar la compra.

Algunos de los mercados de NFT más comunes incluyen OpenSea, Mintable, Nifty Gateway y Rarible. También hay mercados de nicho para tipos más específicos de NFT, como NBA Top Shot para videos destacados de básquetbol o Valuables, para subastar tuits como el de Dorsey.

La garantía que ofrecen los NFT es que al estar integrados en los blockchain tienen una especie de certificado de origen: las cadenas de bloques son de código abierto, y con acceso libre, lo que otorga transparencia sobre la procedencia de los activos que la integran, ya que cada bloque contiene toda la información disponible.

Cualquiera puede crear un NFT. Todo lo que se necesita es una billetera digital, una pequeña compra de ethereum y una conexión a un mercado NFT donde podrá cargar y convertir el contenido en un arte criptográfico.

De ese modo, un artista digital conocido como Pak convirtió un píxel en un NFT, el que acaba de ser vendido como una obra en una subasta de Sotheby’s por u$s1,36 millón.

NFT y videojuegos

Recién estrenado, el cortometraje documental "Play-to-Earn: NFT Gaming in the Philippines" revela la historia de una comunidad rural que comenzó a obtener ingresos jugando un videojuego basado en blockchain en medio de la pandemia de COVID-19. Los jugadores informaron que obtuvieron ganancias mensuales de hasta 400 dólares, que es mayor que el salario mínimo local.

"Play-to-Earn" demuestra cómo las tecnologías emergentes, como los NFT y las criptomonedas, brindan oportunidades económicas transformadoras para personas jóvenes y mayores, especialmente en países en desarrollo donde faltan empleos y la ayuda por la crisis ha sido limitada.

Los NFT son ideales para monetizar videojuegos

Uno de los jugadores filipinos que aparecen en "Play-to-Earn" es Lolo Silverio, de 75 años, quien afirma que el juego Axie Infinity fue su único entretenimiento durante lo que fue uno de los bloqueos más largos del mundo. Lolo explica que jugaría a Axie hasta 100 veces por día y usaría el dinero ganado para comprar medicamentos. El documental se puede ver aquí.

Con ventas globales que superaron los u$s2.000 millones en el primer trimestre de 2021, las NFT ganaron popularidad con una variedad de aplicaciones que incluyen arte, coleccionables y juegos.

En particular, los juegos basados en NFT en los cuales los jugadores "juegan para ganar" recompensas que luego puedan vender en el mercado abierto, han experimentado un crecimiento exponencial de usuarios, así como una fuerte inversión. Según blockchaingamer.biz, se han invertido u$s452 millones en juegos NFT en 2021 hasta la fecha, frente a un total de u$s71 millones en 2020.

Fuente: Clarín