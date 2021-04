Apostar "a los pingos" digitales: los NFT se meten en las carreras de caballos virtuales

Caballos digitales, dinero real: apuestas de carreras de caballos NFT son la nueva sensación en el mundo de los intercambios virtuales

Las personas ahora están criando caballos digitales para hacerlos correr en hipódromo construido en el Blockchain de Ethereum. Un juego de apuestas digitales con dinero bastante real que parece estar convirtiéndose en la última tendencia del criptoespacio.

Zed Run es un juego en línea que ha descubierto la fórmula perfecta: caballos, apuestas, tecnología Blockchain y tokens no fungibles (NFT).

Si bien surgió hace dos años, los caballos de carrera de Zed Run se están popularizando este año, en medio del auge de los coleccionables digitales. Creados por la firma Virtually Human, el juego vendió cerca de 4.450 caballos digitales en 2019 a un precio promedio de u$s 30. Pero este año, las cifras han aumentado exponencialmente.

ZED RUN estadisticas de Dapp Radar

La plataforma no solo ha visto un incremento en la venta de caballos, sino que sus principales sementales de carrera ahora se venden a cifras muy cercanas a un caballo del mundo real. De acuerdo con el portal Sportico, Zed Run ha vendido más de 11.000 caballos digitales, de los cuales, los más raros y escasos se pueden comerciar sobre los u$s 15.000 y uno se vendió por u$s 125.000.

Su creador, Chris Ebeling, ha confesado que la gente podrá llegar a ganarse la vida con el comercio, la cría y las carreras de caballos digitales. ¿Te ves criando caballos virtuales y vendiéndolos para ganarte el suelo?

Sus dueños pueden personalizar hasta el último detalle de sus caballos virtuales

Las carreras de caballos tradicionales están dominadas por una multitud mayor que comparte el amor por la pista, pero que tienen plataformas de juego deficientes, comentó Sood a Coindesk. En este sentido, el proyecto cree que puede combinar a diferentes audiencias: fanáticos de los deportes electrónicos, apostadores de caballos, coleccionistas, todo en una sola plataforma

Empresas importantes de la industria están colaborando con Zed Run para ayudarla a expandir su visión. Atari, la empresa pionera en la industria de los videojuegos, se unió en enero a la plataforma para llevar caballos de carreras exclusivos y eventos de patrocinio a la comunidad de Zed. Los coleccionables en colaboración con Atari se pueden encontrar en el mercado NFT, OpenSea, indicaron Diario Bitcoin y Bolsamanía.