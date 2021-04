Ciberestafa millonaria: crearon un CEO con IA que se robó más de u$s3 millones en Ether

Las estafas de criptomonedas pasaron a otro nivel. Sobretodo, a partir del cibercrimen que atacó directamente la confianza del público con su CEO, Mark Jensen, que solía aparecer en videos de una compañía.

Sin embargo, la cara de la empresa no era la de una persona real, sino creada por inteligencia artificial. Con el objetivo de ganar dinero con las criptas de ballenas con robots de arbitraje, el esquema DeTrade Fund logró escapar con unos 1438 ethers, de sus víctimas, lo que equivale a más de u$s3.7 millones al precio actual.

El Fondo DeTrade apareció en varios medios de comunicación importantes como un proyecto impulsado por la comunidad que proporcionaría a los usuarios acceso a sus bots de arbitraje, siempre que tuvieran su token DTF. Los tokens se vendieron en una oferta privada que recaudó 1438 ETH, y luego la empresa desapareció del mapa el 12 de diciembre.

Para generar la confianza de sus usuarios, esta estafa se centró en construir una identidad falsa con presencia tanto en línea como fuera de línea. Registraron un acuerdo con Companies House y organizaron comunicados de prensa en varias plataformas donde mostraban repetidamente el rostro y el nombre de su CEO, Mark Jensen.

Look at the video of the "CEO" of DeTrade Fund which just rugged.. the audio is a little delayed because of screen record but you can tell that the video is glitchy and hes an AI. This needs to be shared to everybody so we can be more careful in the future #defi #crypto #uniswap pic.twitter.com/Q7Fu1nnD3h — The DeFi Zeus (@DefiZeus) December 11, 2020