Pagar "con la palma de la mano": cómo funciona el novedoso sistema de compra de Amazon

Según el gigante del e-commerce, esta nueva forma busca ser una alternativa para los clientes que no quieran usar tarjeta o dinero en efectivo

El gigante estadounidense Amazon continúa con su misión de facilitar experiencias de compra más inteligentes. Según un reporte de la agencia Reuters, la compañía comenzará a aplicar un nuevo sistema biométrico en algunas de las tiendas Whole Foods en los Estados Unidos. Esta tecnología, que comenzará a ser aplicada en Seattle, permitirá a los usuarios pagar con la palma de su mano.

Cómo funciona el sistema

El sistema llamado Amazon One permite a los consumidores enlazar una de sus tarjetas de crédito a un escaneo biométrico. Esta forma de pago funciona desde hace tiempo en tiendas de la cadena de librerías Go and Books.

Amazon busca que esta sea una alternativa para los clientes que no quieran usar tarjeta o dinero en efectivo

Según la compañía, se busca que esta sea una alternativa para los clientes que no quieran usar tarjeta o dinero en efectivo. Amazon también pretende extender este sistema a otras siete tiendas de Whole Foods Market en el área de Seattle en los próximos meses.

Es probable que esta ciudad sirva como prueba para esta nueva tecnología antes de que Amazon decida desplegarla de manera más amplia.

Los escáneres biométricos de Amazon One fueron lanzados en septiembre y ya se instalaron en varias tiendas en Seattle, como Amazon Go, Amazon Go Grocery, Amazon Books, Amazon 4-star y Amazon Pop Up.

Miles de clientes ya se registraron

Whole Foods Market asegura que miles de clientes registraron sus firmas con la palma de la mano. Con este lanzamiento, podrán inscribirse en Amazon One en un quiosco o dispositivo en los locales de Whole Foods que participen.

El escáner utiliza tecnología de visión por computadora para crear la firma única de la palma de la mano, la cual se asocia a la tarjeta de pago que el cliente introduce en el dispositivo.

Respecto a las preocupaciones por la privacidad, la compañía aseguró que Amazon One "está protegido por múltiples controles de seguridad, y las imágenes de las palmas nunca se almacenan en el dispositivo Amazon One".

Fuente: Digitaltrends