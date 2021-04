"Era una broma y quedó": la increíble historia del Dogecoin, la cripto que vale más que Ford y Twitter

El Dogecoin ya tiene en circulación más de 50.000 millones en el mundo, cifra que supera el valor de mercado de marcas emblemáticas norteamericanas

Para ser una criptomoneda creada como una broma, Dogecoin se encuentra ahora en una compañía seria, que ya tiene el mismo valor que algunas de las más grandes empresas tradicionales de los Estados Unidos.

Valores inéditos

Tras un alza del 400% en la última semana, el valor total de todos los Dogecoins en circulación en el mundo es de unos u$s50.000 millones, según el proveedor de datos CoinMarketCap.com.

Este valor supera la capitalización de mercado de Ford Motor Co. y Kraft Heinz Co. y casi iguala a Twitter Inc., la plataforma donde Elon Musk y Mark Cuban promovieron la moneda meme de Shiba Inu.

Y si bien nadie cree que estos valores de primera línea sean comparables a Dogecoin, un activo marginal sin, por ahora, ningún propósito real más allá de ser una broma en las redes sociales, la similitud de sus valores de mercado refleja el auge de las criptodivisas que tomó en forma desprevenida a Wall Street. En este sentido, la compra de Doge por parte de un plomero demuestra el poder de los inversores minoristas en la criptografía. Surgió como un meme y hoy sube de valor todos los días

Esto forma parte de la vertiginosa trayectoria de Dogecoin, que hizo las delicias de los seguidores de las llamadas alt coins, pero generó tensión entre algunos entusiastas de las criptomonedas, a quienes "les preocupa que no haga más que aumentar la volatilidad y restar importancia a sus esfuerzos más útiles, como las finanzas descentralizadas".

Al respecto, los valores de Dogecoin subieron recientemente, con los fans uniéndose detrás del hashtag #DogeDay para celebrar el 20 de abril.

Los precios se negocian justo por debajo de los u$s0,40, según CoinGecko.com. En tanto, otras criptodivisas sufrieron una caída a medida que la euforia de la cotización de Coinbase Global Inc. se desvanece.

Bitcoin (BTC), el mayor token del mundo, cayó durante cinco días consecutivos, hasta llegar a los u$s55.000 por unidad, tras haber superado los u$s60.000 semanas atrás. Pese a su alta volatilidad, ya hay dos millones de cuentas de argentinos que operan con criptomonedas.

Si bien se trata de un mercado descentralizado en el que no existe una autoridad regulatoria y no hay estadísticas formales, se estima que en el mercado argentino existe esta cifra de cuentas para operar con criptoactivos.

El auge por comprar y vender criptoactivos permitió que creciera en forma exponencial en el último año la oferta de servicios en un país donde las formas de ahorrar son diferentes al resto.

La "criptomascota" de Elon Musk

Uno de los mayores impulsos para el Dogecoin fueron las publicaciones en Twitter de Elon Musk. En febrero pasado, avanzó cerca de 25% después de que el segundo hombre más rico del mundo tuiteara una imagen de una bandera con el símbolo del dogecoin.

Elon Musk promovió el Dogecoin a través de Twitter

Musk realizó varias publicaciones sobre esta criptomoneda durante un par de semanas después de anunciar que su compañía de automóviles eléctricos, Tesla Inc., utilizó parte de sus reservas de efectivo de u$s19.000 millones para comprar BTC, situación que contribuyó a provocar un aumento de más de 50% en el precio de la mayor criptomoneda en aquel momento.

Este token pequeño "se convirtió en una obsesión para los operadores minoristas y los devotos de Musk a principios de este año después de que el empresario publicara un tuit que mostraba una portada de la revista "Dogue", que muchos tomaron como referencia a la moneda".

Cabe recordar que Dogecoin fue creado como una broma por los ingenieros de software Billy Markus y Jackson Palmer durante la fiebre de bitcoin en 2017.

Fuente: Infobae