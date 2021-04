Boom de la Dogecoin: la criptomoneda preferida de Musk marcó un nuevo récord histórico

En comparación con la misma fecha de hace un año, poco después del breve momento del mercado bajista de 2020, Dogecoin subió un 12,600%

No todo es Bitcoin y Ether, el precio de Dogecoin (DOGE), la altcoin basada en un meme y la nueva criptomoneda favorita de Elon Musk, duplicó su valor en 24 horas para alcanzar máximos históricos de u$s0.29.

Gráfico de DOGE /USD. Fuente: Tradingview

DOGE imparable

Los sitio de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que DOGE/USD superó a otras criptomonedas importantes por un orden de magnitud el 16 de abril.

En lo que parece un movimiento casi increíble, Dogecoin también se convirtió en la octava criptomonedas más grande por capitalización de mercado, superando a Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) y Uniswap (UNI) entre otras.

Asimismo, un DOGE cotiza a unos u$s0.25. Las ganancias en cualquier marco temporal siguen siendo impresionantes: un 80% en el día, un 300% en la última semana y un rendimiento en lo que va de año superior al 5,000%.

Asimismo, incluso los traders profesionales habían sido sorprendidos. "Este es el primer bombeo de DOGE que me he perdido en años, pero todavía me encanta verlo. Mi activo favorito de todos los tiempos, cambió mi vida en 2017. Feliz por los que tienen participaciones en él, ¿no?", tuiteó Scott Melker.

Turquía prohibió las transacciones de cripto

Al igual que con las altcoins más ampliamente, por su parte, la inversión histórica de la fortuna de Doge vino a expensas de Bitcoin; debido a que la mayor criptomoneda registró un retest de previsión de los máximos históricos anteriores alrededor de los u$s61.000.

Varias pruebas del soporte de los u$s61.000 dejaron la puerta abierta a nuevas caídas el viernes, llevando las pérdidas diarias a alrededor del 2.8%.

Ether también mostró signos de enfriamiento, ya que volvió a acercarse a los u$s2.400 después de ver sus propios máximos históricos.

El dominio de la capitalización del mercado de Bitcoin se situó en el 52.1%, también bajando notablemente en las últimas semanas a medida que las altcoins registran un alza, que algunos analistas creen que solo alcanzará un pico a finales del invierno.

Por otro lado, la prohibición de las transacciones por parte del banco central de Turquía alimentó la pérdida del impulso alcista, debido a los posibles efectos secundarios "irreparables" para la red de pagos fiat establecida en el país.

"Se considera que su uso en los pagos puede causar pérdidas irrecuperables para las partes de las transacciones debido a los factores mencionados anteriormente e incluyen elementos que pueden socavar la confianza en los métodos e instrumentos utilizados actualmente en los pagos", citaba Reuters en un comunicado.

Por su parte, Ether también mostró signos de enfriamiento, ya que volvió a acercarse a los u$s2.400 después de ver sus propios máximos históricos por encima de los u$s2.500 el día anterior.

