De meme a fenómeno: ¿por qué Dogecoin vuelve a subir y estar en la boca de todos?

El alza inesperada de Dogecoin la sitúa en el ranking de las favoritas. ¿Tendencia alcista o una nueva moda que tiende a permanecer?

Empezó como un meme, uno de los tantos. Un perro simpático que mira con una mezcla de culpa e inocencia. De hecho, sus creadores lanzaron la moneda para que sea tomada como una broma por la comunidad, pero lejos de eso, los usuarios empezaron a interesarse en ella y la transformaron en un activo llamativo dentro del "gran universo" de criptomonedas.

De meme a fenómeno

Algunos de los grandes impulsores parecen ser los chicos malos, los Redditors, aquellos que a principio de año estuvieron detrás del aumento de las principales acciones de GameStop. Y quizás esa sea la razón por la cual en la madrugada de este martes 13 de abril, el precio de Dogecoin se disparó 25%.

"Doge tiene este espíritu anti sistémico que fue el que manejo la cuestión de Robín Hood y las aplicaciones. Porque nace como el meme del perrito, y la comunidad empezó a mover una moneda, detrás de un producto vacio, y hoy es una opción para todos aquellos que le gustan las monedas alternativas. El que busca ganancias ahí la pueden encontrar. Es como el espíritu rebelde de las monedas", comenta Nicolás Verderosa, jefe de Ventas para Latinoamérica de Arum Trade, en diálogo con iProUP.

Según datos relevados de CoinMarketcup, Dogecoin creció 37,23% en las últimas 24 horas y logró una suba de 112% en los últimos siete días. Contrarrestando con la bajada que tuvo Bitcoin de 1.91 en las últimas horas que se deba a la toma de ganancias.

Otro de los factores que podría generar la suba del valor de la divisa son los tuits de Elon Musk, el excéntrico fundador de Tesla, en el que se puede ver un GiF de un perro con Shiba Inu. Verderosa explica que Doge es una moneda que "respaldada por una comunidad grande, además de contar con el apoyo de celebridades".

"Después de una subida histórica de Bitcoin los usuarios toman ganancias, y tienden a ir hacía otros proyectos. Eso hizo que Doge subiera su máximo histórico pasando los nueve centavos. Una de las preferencias del mercado está siendo Doge, como la segunda moneda, cuando Bitcoin sube Bitcoin, tiende a subir Doge en general", remarcó.

Dogecoin, entre las más populares

Además, sostiene que "el tema es que Doge no tiene un producto atrás pero eso no implica que las monedas no crezcan". "Cardano tampoco lo tiene, y sin embargo, como estamos en un mercado alcista, todo tiende a subir incluso monedas que no tienen un producto detrás", menciona Verderosa.

Sin embargo, Marcos Blanco, líder del área de Tecnologías de la Información y Privacidad (TIP) del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR), le comenta a iProUP, que "Dogecoin es una altcoin peligrosa". "A pesar de su popularidad, se trata de una moneda creada como una broma basada en un famoso meme, pretendida como una burla a la "fiebre de las criptomonedas", que terminó ganando una popularidad inesperada. Al haber sido concebida como una broma, se trata de un activo con pocos fundamentos, y prácticamente sin razón de ser, a diferencia de muchos otros criptoactivos", considera.

Blanco advierte que "mientras que Bitcoin detendrá su emisión una vez emitidos alrededor de los 21 millones de bitcoins, luego de ir reduciendo paulatinamente su emisión mediante un proceso llamado halving, el protocolo de Dogecoin no pone límite a su emisión".

"Ello significa que, a diferencia de BTC, Dogecoin no es una moneda deflacionaria, lo cual pone en duda su utilidad como reserva de valor en el mediano a largo plazo", advierte.

Por su parte, Alberto Vega, Co-CEO de Bithan, remarca que "BitPay tomará a Dogecoin como una de las monedas que acepta el pago hizo que se tomara como una moneda más seria".

"Eso hace ver que tiene una recepción fuerte dentro de las monedas, son muchos los exchange que la han apañado y eso tiene que ver en la forma que se apuesta en las cripto. Muchos usuarios nuevos empezaron a entrar, y cuando armas una cartera, no ponés solo Bitcoin, y hoy se prefiere a Dogecoin como una moda", completa.