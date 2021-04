Marco digital: IBM desarrolló un servicio en la nube para el manejo de los servicios financieros

La tecnológica anunció el lanzamiento de un soporte para IBM Cloud Financial Services, con el fin de reducir el riesgo en las finanzas de sus socios

La multinaciona de consultoría y tecnología, IBM, confirmó que la disponibilidad general de una plataforma en la nube enfocada en los servicios financieros de la industria, IBM Cloud for Financial Services, ahora incluye soporte para el software de Red Hat, OpenShift, y otros servicios nativos de "cloud".

IBM Cloud for Financial Services fue desarrollada en conjunto con el holding bancario, Bank of America. Desde ese entonces, IBM "aceita" el sistema, diseñando un entorno de nube para necesidades en torno a lo financiero.

"IBM Cloud for Financial Services está diseñado para ayudar a reducir el riesgo para las instituciones financieras, sus socios y Fintech, e innovar más rápido con controles incorporados que se adhieren a todo el ecosistema", aseguraron desde IBM.

IBM optimiza su servicio en la nube para brindar servicios financieros más seguros

Además del Bank of America, desde IBM confirmaron que trabajan con otras varias entidades financieras internacionales. Entre ellas, se destacan BNP Paribas, Luminor Bank, MUFG, principalmente.

En concreto, IBM Cloud for Financial Services está respaldado por un ecosistema de más de 90 socios de colaboración, incluidas las nuevas incorporaciones de EY y Tata Consultancy Services, Independent Software Vendors (ISV) y proveedores de Software como Servicio (SaaS). Asimismo, se confirmó que SAP fue uno de los más recientes en sumarse al ecosistema de IBM.

"Junto con algunos de los bancos más grandes del mundo (...) estamos conduciendo un cambio en la adopción de la nube para industrias altamente reguladas, con el fin de mejorar la posición de seguridad y cumplimiento para la industria", comentó Howard Boville, Head of IBM Hybrid Cloud Platform.

"Con foco en la seguridad de los datos entregada por la computación confidencial y sofisticadas capacidades de cifrado de IBM, nuestro objetivo es reducir el riesgo en la cadena de suministro para bancos, aseguradoras y otros actores de la industria de servicios financieros y, además, acelerar el tiempo en el que pueden utilizar y conducir la innovación", sintetizó Boville.

Fuente: CoinTelegraph