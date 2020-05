Responsabilidad civil: IBM disponibilizó a empresas y startups su infraestructura de Cloud

De esta forma se ofrecen nuevos servicios para apoyar a instituciones y a la población durante la pandemia, con soluciones sobre el Covid-19 y la educación

Para Roberto Alexander, General Manager de IBM en Argentina, no hay vuelta atrás. "vivimos una situación sin precedentes que está obligando a las empresas a reinventarse y adoptar estas tecnologías», dijo en una conferencia de prensa en el marco del IBM #Think2020, el evento digital sobre tecnología más grande del mundo. "En 2019 estábamos cerrando la década de la explosión de los datos. Vimos a las empresas subir y bajar en función de cómo utilizaban y almacenaban los datos", afirmó el ejecutivo y resaltó la necesidad de "proteger la continuidad del negocio y trabajar en la resiliencia de IT", la infraestructura clave para no solo sobrevivir sino aprovechar las oportunidades que, aún en la crisis, siguen surgiendo.

Con ese espíritu, los voluntarios de IBM en Argentina están realizando capacitaciones online para ayudar a organizaciones educativas, cámaras y universidades a capitalizar tecnologías como la nube, inteligencia artificial, blockchain y seguridad, entre otras, e impulsar la innovación en la región. Los entrenamientos están dirigidos a estudiantes, emprendedores, desarrolladores, startups, pequeñas y medianas empresas.

Roberto Alexander, IBM

Carina Spero, Gerente de Ecosistemas de IBM Argentina, afirma que su equipo monitorea de cerca este tipo de desarrollos sociales para habilitar a las startups a aprovechar el poder de la nube pública en la creación de innovaciones críticas. "Poder colaborar en proyectos tan relevantes, que contribuirán con el bienestar de todos, muestra que estamos en el camino correcto", afirmó, y explicó que "los asistentes virtuales son una herramienta fundamental en tiempos donde los centros de atención están estresados y las personas necesitan apoyo rápido. IA reduce tiempos de espera, aumentan el volumen de contacto y mejoran la experiencia del cliente".

Gracias al soporte de Startup With IBM, una serie de startups están brindando asistencia clave en medio de la crisis. El programa las apoya a través del acceso a infraestructura y servicios en la nube pública de IBM, que puede alcanzar hasta u$s 120.000 por año en créditos. Estos créditos se pueden usar para acceder a más de 130 servicios de la compañía, incluidos IBM Watson, IBM Blockchain, Analytics and Security.

Blahbox: asistentes virtuales basados en IA de forma gratuita

Blahbox ayuda a los usuarios a crear asistentes virtuales personalizables de forma rápida y sencilla, en función de una plantilla inicial. La startup creó una plataforma sobre la nube pública de IBM, que permite a personas no técnicas diseñar y poner a disposición un asistente virtual en un sitio web en menos de 10 minutos. Además, usando Watson Assistant, Blahbox diseñó un asistente virtual que responde consultas básicas sobre COVID-19, listo para interactuar y descargar desde su sitio web www.blahbox.net. Durante este período difícil, el servicio está disponible de forma gratuita durante los próximos 90 días para agencias de salud, emergencias y gubernamentales en la región.

De acuerdo con Fabrizio Carbone, Gerente de Cloud & Cognitive de IBM Argentina, "la nube es un gran habilitador para crear agilidad, escalabilidad y eficiencia en los negocios, por lo que proporcionar tecnología y orientación a nuevas organizaciones significa, sobre todo, alentar la creación de soluciones que pueden ser esenciales para la sociedad".

Aprender en Casa: e-Learning gratuito para jóvenes estudiantes

Aprender en Casa, una plataforma online de educación desarrollada por Grupo Competir EdTech (responsables de Aula365 y Educatina), ofrece más de 30.000 contenidos gratuitos -incluidos videos- en español, inglés y portugués para instituciones educativas primarias y secundarias. Con las escuelas cerradas y el incremento en la demanda, la plataforma ha experimentado un aumento en su uso. Al alojar su plataforma en la nube pública de IBM y el soporte de Globant, Aprender en Casa, apoya a 100 millones de usuarios que acceden al servicio a través de cualquier dispositivo, incluso durante las horas de mayor tráfico.

Hay plataformas educativas que brindan sendos contenidos gratuitos

Mobbyt: plataforma gratuita para crear y publicar videojuegos educativos y advergames

Mobbyt permite a profesores y estudiantes crear fácilmente videojuegos educativos para aprender online. Desarrollado por Germán Lanfranco y Gerardo Bertea en la provincia de Córdoba, la interfaz es fácil de usar y de navegar, lo que permite a cualquier persona con conocimientos básicos de informática y acceso a internet crear su propio videojuego. Anteriormente alojada en un servidor local, la plataforma se migró a la nube pública de IBM para garantizar la escalabilidad requerida, ya que más usuarios buscan opciones gratuitas para desarrollar contenido educativo interactivo para el aprendizaje remoto. En este momento, varias universidades y escuelas en América Latina lo están utilizando, para apoyar un aprendizaje continuo basado en la nube de una manera divertida e interactiva.

El futuro ya llegó

Estas experiencias muestran cómo todas las industrias pueden acelerar su transformación digital. Algo que ya no es una posibilidad sino un requisito. Pero IBM insiste en que debe hacerse de manera controlada. "Todo debe operar de manera segura para proteger los datos de nuestra empresa, de los clientes, de los empleados para poder mitigar los impactos de un ciberataque en términos financieros", explicó Carbone. "Los delitos de ciberseguridad cuestan al mundo u$s 6.000 millones anuales. Hemos visto un incremento de los ciberataques con esta situación donde más gente trabaja desde casa y por eso necesitamos fomentar la resiliencia cibernética", indicó Forbes.