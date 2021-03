Elon Musk anunció que Tesla acepta Bitcoin: cuántas monedas hacen falta para tener un auto eléctrico

"Ahora usted puede comprar un Tesla con bitcoins" en Estados Unidos, anunció este miércoles en Twitter el presidente y fundador de Tesla, Elon Musk, lo que de paso aumentó la cotización de la divisa virtual.

Hacia las 10 de la mañana hora argentina (GMT-3), la criptomoneda ganó un 4,3%, hasta los 56.802 dólares, aunque luego se desinfló hasta los 55.000 dólares actuales.

En el sitio web del fabricante de vehículos eléctricos estadounidense ahora hay dos posibilidades: "Solicitud con tarjeta" y "Bitcoins".

A causa de la extrema volatilidad de las criptomonedas, la mayoría de las empresas que aceptan pagos con éstas convierten de inmediato el monto recibido en dólares.

Sin embargo, Musk, oficialmente proclamado "Technoking" (rey de la tecnología) a mediados de marzo por su compañía, indicó que Tesla no revendería de inmediato los bitcóins obtenidos de esta manera.

En los "términos y condiciones" de venta, la empresa aclara que los interesados deberán pagar el equivalente en bitcóins del monto expresado en dólares, y que los clientes tendrán un plazo límite para concretar su pago. Una vez expirado, el monto puede cambiar.

El fabricante había indicado a comienzos de febrero que preveía aceptar moneda virtual para el pago de sus autos, pero no detalló cuándo lo haría exactamente.

"La posibilidad de pagar con bitcoins estará disponible fuera de Estados Unidos a fines de este año", tuiteó Musk.

Tesla anunció además al mismo tiempo que había invertido 1.500 millones de dólares (1.270 millones de euros) de su tesorería en bitcoins, decisión inesperada que provocó que la cotización de la criptomoneda se disparara.

La reacción este miércoles fue moderada y el bitcoin se mantuvo por debajo de su tope histórico, de 61.742 dólares a comienzos de este mes.

Con una cotización actual de 55.000 dólares, sólo hace falta un bitcoin para comprar dos modelos de Tesla:

Por su parte, para adquirir las siguientes variantes habrá que invertir hasta 1,5 bitcoins:

Con Bitcoin (BTC) cada día más popular entre los inversores y entre el público general, muchos magnates del rubro empresarial deciden sumergirse de forma progresiva en el mundo de las criptodivisas. Y muchos ya representan una parte importante en él.

Uno de los más reconocidos en estas últimas semanas por su aprecio a la criptomoneda es Elon Musk, CEO y fundador de Tesla, fabricante de vehículos eléctricos que desembolsó u$s1.500 millones en la moneda virtual en febrero de 2021 y confirmó que empezara a aceptar pagos con ella.

Michael Saylor, CEO de la tecnológica Microstrategy, reveló que, a partir de un diálogo que mantuvo con Musk en la red social Twitter, influyó en la decisión del líder de Tesla de invertir en BTC.

El intercambio en la red social al que hace referencia Saylor ocurrió a fines del año pasado. En aquella ocasión, escribió una respuesta a un tuit de Musk con un meme lascivo sobre Bitcoin.

En su respuesta, Saylor mencionó que debería hacerles a los accionistas de Tesla un "favor de u$s100.000 millones" al convertir el balance de la compañía de dólares a Bitcoin.

"Otras firmas del S&P 500 seguirían su ejemplo y con el tiempo crecería hasta convertirse en un favor de 1 billón de dólares", afirmó el directivo en Twitter por aquel entonces.

Asimismo, replicando a la mencionada respuesta de Saylor, Musk preguntó si eran posibles transacciones tan grandes. A lo que el empresario respondió que sí y que estaba dispuesto a compa​rtir su libro de jugadas con el jefe de Tesla.

Are such large transactions even possible? — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020