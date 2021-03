Vendé tu moto en 7 días: cómo es "Bid Bike", la novedosa plataforma de venta online

En esta plataforma tanto particulares como concesionarios cuentan con gran cantidad de ventajas y ayudas a la hora de vender motocicletas

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, la firma Bid Bike se transformó en el primer sistema que facilita la compraventa 100% online y automatizada de una moto. Sus impulsores explicaron que ya está disponible para asesorar y agilizar estas operaciones entre particulares y concesionarios en tan solo siete días.

La herramienta facilita la venta de forma 100% online por parte de concesionarios y en todo momento está asesorada por un equipo de expertos.

Apasionados de la moto

Sergio Pinto, fundador de Bid Bike, explicó que "somos un equipo de apasionados del mundo de la moto con una vida dedicada a la compra y venta de motos usadas, no solo a nivel profesional, también con nuestras propias monturas".

"A lo largo de nuestra trayectoria nos hemos dado cuenta de que vender tu moto es una tarea cada vez más tediosa y difícil, por lo que hemos diseñado esta plataforma para hacerla más ágil y sencilla", remarca Pinto.

En esta plataforma, tanto particulares como concesionarios, pueden disfrutar de un asesoramiento y unos procesos de gestión rápidos centrándose únicamente en solventar las necesidades de ambos, sin importar el lugar donde se encuentren y simplificando los trámites burocráticos de la compraventa.

Los vendedores solo tienen que rellenar un cuestionario y adjuntar fotografías de la moto. En un periodo de siete días, más de 180 concesionarios de toda España visualizarán el anuncio y efectuarán su mejor oferta al vendedor.

Alcanzado el acuerdo, Bid Bike se encargará de recoger la moto en el domicilio, de la firma de la documentación pertinente, del abono de la cantidad acordada y de hacerla llegar al concesionario.

Garantía

Aunque el particular recibe una cuantía algo menor que si la vendiera a otro particular de segunda mano, a cambio podrá disfrutar de la comodidad de vendérsela a un profesional. De manera que no tendrá que dar garantía sobre la moto y será Bid Bike quien controlará y gestionará todo el proceso.

Bid Bike también ofrece garantías para el concesionario y es que el futuro comprador podrá revisar la moto en un taller colaborador de la plataforma para asegurarse de que el estado de la moto se corresponde con la realidad.

El uso de la plataforma no tiene costo. El vendedor, sea particular o profesional, no paga ningún importe; mientras que el comprador sólo abonará un porcentaje de comisión en el caso de llevarse a cabo la operación de compra.

Fuente: itespresso.es