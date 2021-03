Arrancaron las pruebas de 5G: este es el impacto en dólares que se espera en Argentina con la nueva tecnología

Las empresas de telecomunicaciones comenzaron a hacer sus demostraciones de 5G. Cuáles son los nuevos usos del teléfono y el beneficio en la economía

Comenzaron las pruebas para avanzar hacia la quinta generación móvil en la Argentina (5G) y las distintas empresas comenzaron a mostrar cómo impactará esta tecnología en los usos cotidianos, desde la mayor velocidad con que se navegará desde los teléfonos hasta la posibilidad de tener sensores en distintos procesos de cualquier actividad económica que aporten información en tiempo real para agilizar servicios, como el tráfico en las ciudades, la atención al público, entre un sinfín de prestaciones que surgirán a partir de ella.

Un estudio realizado por OMDIA junto a Ericsson reveló que la Argentina podría tener un crecimiento económico del orden de los u$s302.000 millones entre 2021 y 2035 si se desplegara 5G. Esto se traduciría, a su vez, en una productividad de u$s778.000 millones y generaría un salto de conveniencia para la población –las redes funcionaría mucho mejor que lo que sucede en la actualidad-, la productividad de las empresas y la gestión de los gobiernos.

Estas pruebas comenzaron a realizarse en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo de la convocatoria. Se iniciaron el miércoles y se extenderán hasta la próxima semana, momento en que pasarán por la sede de Perú al 100 distintos actores de la industria para que los interesados del ámbito público particularmente tengan un primer acercamiento a una tecnología que promete dar una evolución exponencial a los procesos de transformación digital que, con la pandemia, se aceleraron.

Estudios privados anticipan el impacto que 5G tendría en la economía argentina y su crecimiento en dólares

Ericsson, Nokia y Huawei son algunas de las empresas proveedoras de equipamiento que están participando de esta acción, orientada de algún modo a "evangelizar" sobre lo que representará 5G. Tal como sucedió con 4G, la Argentina hoy está retrasada respecto de la región, en los procesos de licitación de nuevo espectro para avanzar con esta tecnología.

De hecho, en los últimos días, algunos referentes del oficialismo con cargos activos durante el primer gobierno de Cristina Fernández se pronunciaron en contra de evolucionar hacia 5G por todo lo que aún queda por delante por hacer en materia de 4G. Postura que es compartida por algunos integrantes del gobierno actual.

Sin embargo, el subsecretario de tecnologías de la información y las comunicaciones, Martín Olmos, desestimó que no se pueda avanzar con una tecnología sin dejar de atender lo que sucede con la anterior. Tal como informó iProfesional, planteó que "en el debate público, hay una falsa dicotomía entre la necesidad de incluir el acceso y la cobertura a tecnología que ya tienen una maduración y un despliegue más importantes versus abocarnos a avanzar rápidamente o tratar de llegar primeros al lanzamiento de la quinta generación".

Subrayó que "para nosotros no es una dicotomía. Sabemos que todavía hay déficits importantes de acceso de 4G de los servicio fijos, y es una tarea que nos preocupa y nos ocupa. Pero esto nos da una propuesta plagada de oportunidades".

De hecho, esas expresiones –que suelen aparecer de tanto en tanto en las redes sociales- son tomadas con sorpresa por parte de los diversos jugadores del sector que no terminan de comprender esas resistencias.

Una de ellas, en diálogo con iProfesional, manifestó su sorpresa por "algunas voces que ponían en duda los beneficios que traerá el 5G. Por eso apreciamos la clara convicción del gobierno representado a través del Enacom que llevará adelante actividades con los principales jugadores de la industria que mostrarán claramente porqué el 5G es el camino correcto hacia la evolución de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha en la Argentina".

Usos y aplicaciones

Esas oportunidades son las que están mostrando las compañías participantes de los ensayos en estos días y que se han podido ver, en la previa de la pandemia, en otras exhibiciones o congresos tecnológicos y de electrónica de consumo.

Los usos de 5G que se anticipan son múltiples. Si bien el modo de comprender su relevancia suele venir, en general, por el lado del entretenimiento y del juego, son impactantes las mejoras que podría haber en materia de telemedicina, telesalud, una de las actividades que, justamente en el marco de la pandemia, comenzó a ser adoptado por médicos, pacientes e instituciones de salud de manera mucho más rápida.

La mayor disrupción de este tipo de tecnología pasa porque las comunicaciones se efectúan en tiempo real, sin ningún tipo de delay. Las velocidades de descarga son 100 veces más rápidas que las actuales.

Esto permitirá, por ejemplo, descargar una película en el smartphone en tres segundos o menos. Esto impactará, a su vez, en un mejor rendimiento de la batería. Y jugar en línea mostrará cualquier titubeo de los integrantes de un equipo o de los contrincantes.

Sin embargo, las aplicaciones más importantes tendrán que ver con mejoras en la salud, en la seguridad, en el funcionamiento de las ciudades. Es decir, en aspectos que forman parte de la vida cotidiana de las personas.

Con las redes 5G los celulares que operen con esa tecnología podrían descargar una película en tres segundos

Así, una sala de atención primaria de la salud ubicada en un paraje podrá contar con la presencia, en modo virtual, de especialistas que se desempeñan en las ciudades. Y en casos de prácticas de complejidad, desde la realización de un estudio radiológico hasta una cirugía, ese mismo especialista podrá dirigir de manera remota las acciones a seguir gracias a la tecnología 5G.

Lógicamente, la disponibilidad de estas redes también exigirá la de equipamiento y dispositivos tecnológicos que acompañen las posibilidades que habilita 5G. Para seguir el caso de la sala de atención primaria, estas tendrán que contar con equipos de alta complejidad –como brazos robóticos, tomógrafos y/o resonadores- para brindar esa atención a los pacientes sin que éstos tengan que trasladarse a la ciudad para recibir esos servicios de salud.

Esta velocidad de transferencia de datos podría aplicar también a la obtención de información en cualquier actividad económica, desde la agropecuaria hasta la financiera, pasando por la atención al ciudadano y una mejor administración de los servicios públicos.

Como se dijo más arriba, el entretenimiento también se verá impactado: las experiencias de realidad virtual o realidad aumentada permitirán "sumergirse" en el mundo del gaming, en constante crecimiento, tal como muestran las películas de ciencia ficción. Y estas nuevas aplicaciones podrían, a su vez, generar nuevos usos en otros sectores como la educación.

Así como hoy la fibra óptica se postula como la tecnología más eficiente para la banda ancha fija, la 5G lo será para la banda ancha móvil. Y ambas serán vitales para el desarrollo de la economía del conocimiento. Este sector, que también promete progreso a lo largo del país, depende en gran parte de una buena conectividad para poder desarrollarse.

Inversiones y dólares para la economía

Las redes 5G implicarán mayores inversiones fundamentalmente en infraestructura. Y esos desembolsos repercutirán en la economía en general.

Esta postura no sólo es compartida por quienes se dedican a estudiar al mercado sino también por los funcionarios de gobierno que admiten que el avance hacia la quinta generación móvil obligará no sólo a hacer inversiones en espectro sino, principalmente, a profundizar en los despliegues de red. Al impactar sobre la internet de las cosas, no sólo se tratará de instalar torres y antenas sino también fibra óptica y cientos de miles de dispositivos que capturen la información y la transmitan en tiempo real.

De ahí que desde el Enacom se preocuparan por destacar que las redes 5G permitirán mayor velocidad de transferencia, conexiones simultáneas ultradensas y latencias del orden del milisegundo, las cuales, en su conjunto, ofrecerán ventajas sin precedentes en la industria, la educación y el entretenimiento, entre otras.

"La incorporación de esta tecnología presenta una gran oportunidad de expansión de estas redes para impulsar la transformación digital del país, con foco en el sector productivo, en la educación y en la reducción de la brecha digital. Con este evento, el Gobierno nacional comienza a dar los primeros pasos en la implementación de avances técnicos revolucionarios, y refuerza así su compromiso con el desarrollo económico y social del país", dijo el Enacom a través de un comunicado.

En la región ya hay procesos en marcha para adjudicación de redes 5G, tal como el que se inició a finales del año pasado en Chile, y para este 2021 se esperan novedades en Brasil y en Colombia. La Argentina, en tanto, debe definir aún sobre qué espectro operará esta tecnología, punto que el subsecretario Olmos señaló que se resolverá durante los próximos meses.

Las empresas que participan de las pruebas convocadas por el Enacom se mostraron entusiasmadas por el inicio de este proceso. Así, Pablo Peretti, country head de Ericsson Argentina, expresó que "en este momento que cumplimos 100 años de operación en Argentina, protagonizando los más importantes saltos tecnológicos en el país, Ericsson está muy orgullosa de poder apoyar al Enacom en ese importante paso hacia el 5G. Iniciamos los estudios de 5G hace más de una década, somos líderes en el desarrollo de patentes esenciales para esta tecnología y fuimos los primeros en implementarla en cinco continentes y también en Latinoamérica".

Desde Huawei, señalaron que "el 5G ya tuvo sus primeros desarrollos a nivel local. En ese sentido, Huawei celebra ser parte del desarrollo de esta tecnología en el país, en un ambiente de mercado abierto donde los operadores pueden elegir a los proveedores de tecnología para sus redes de acuerdo al valor que cada fabricante puede ofrecer. El 5G traerá enormes beneficios al desarrollo en el país".

"Nos enorgullece poder contribuir con Enacom con nuestro liderazgo y experiencia mundial, que se encuentra reflejada en los 146 acuerdos comerciales que tenemos en 5G, algunos de estos en América Latina, para que esta tecnología sea en Argentina un elemento transformador en la creación de una sociedad digital productiva e inclusiva", concluyó Fernando Sosa, country senior officer de Nokia en Argentina y responsable comercial para el Cono Sur.