Si te gustan los stickers de WhatsApp y querés crear los tuyos, esta app es para vos

Actualmente millones de usuarios no saben qué hacer con su cuenta de WhatsApp, y el uso de los stickers puede que sea un factor determinante para quedarse

Como es de público conocimiento, el 2021 no inició bien para la app líder en mensajería instantánea WhatsApp, ya que se vio envuelta en un gran polémica debido a sus nuevas políticas, más agresivas, de gestión y recolección de datos.

Luego que se conocieron los nuevos términos, millones de usuarios están pensando cómo eliminar su cuenta y ya están considerando nuevas apps de mensajería para migrar, tales como Signal y Telegram.

Asimismo, desde la misma plataforma ha tenido que retrasar la implementación de sus nuevas condiciones y lanzar campañas informativas para clarificarlas.

Sin embargo, lo que parecía no tener un límite lo tiene, ya que es que es casi inevitable que WhatsApp, no importa cuánto se esfuerce, pierda varios millones de usuarios permanentemente.

No obstante, también es un hecho que muchos de ellos se quedarán en la app sin importar sus nuevas políticas. Esto se debe a que, aún con sus defectos, la plataforma tiene varias funciones útiles tanto para los consumidores como para las empresas. Entre ellas, la capacidad de usar recursos como stickers en las conversaciones.

Podés crear tus propios stickers

El uso de stickers es un tipo de contenido se ha vuelto increíblemente popular en los últimos meses. Desde que se presentaron al público han ido reemplazando otros contenidos, como los emojis, dentro de las conversaciones personales. Pero también han probado ser muy valiosos en las estrategias de contenido de las marcas, pues le dan una nueva capa de personalidad a las marcas. Así pues, hay un valor tanto personal como comercial en crear stickers de WhatsApp propios.

Justo dentro de este contexto entra la app Sticker Maker. Como su nombre lo indica, es una plataforma que permite a los usuarios de Android crear sus stickers para WhatsApp. Viene con todas las herramientas necesarias para convertir cualquier fotografía o imagen en un recurso que cualquiera puede usar en sus conversaciones. Basta con recortar, con el dedo, el área que las personas quieren que aparezca en el sticker y guardarlo en las colecciones de la app.

También las personas pueden crear paquetes de stickers de WhatsApp con varias de sus creaciones. Actualmente se pueden guardar hasta 30 imágenes en cada colección. De esta forma, no será necesario que se compartan uno por uno, sino que podrán irse repartiendo en grupos con una temática particular. Así pues, no solo es una gran app para fines personales. Hasta las marcas podrán sacarle algo de provecho con un poco de ingenio y solo unos minutos de trabajo, publicó Merca 2.0.