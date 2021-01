El oráculo financiero que no cree en el Bitcoin: 16 frases de Warren Buffett que demuestran su visión sobre las criptomonedas

El magnate ha sido un crítico vocal de Bitcoin en los últimos años, rechazandola repetidamente por ser un activo especulativo sin valor y riesgoso

Los fanáticos de las criptomonedas han ignorado las advertencias de Warren Buffet, inversionista multimillonario y CEO de Berkshire Hathaway, lo que elevó el precio de Bitcoin hasta en un 350% a máximos históricos durante el año pasado.

A continuación vienen las 16 mejores citas de Warren Buffett sobre Bitcoin, editadas y condensadas para mayor claridad:

1

"Básicamente, las criptomonedas no tienen valor y no producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque por correo, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellos, pero luego esa persona tiene el problema. En términos de valor: cero". – CNBC, febrero de 2020

2

"Es ingenioso y el blockchain es importante, pero Bitcoin no tiene un valor único en absoluto, no produce nada. Puedes mirarlo todo el día y no llegan pequeños Bitcoins ni nada por el estilo. Básicamente, es una ilusión". – CNBC, febrero de 2019

3

"Si tú y yo compramos varias criptomonedas, no se van a multiplicar. No habrá un montón de conejos sentados frente a nosotros. Simplemente se quedarán ahí. Y tengo que esperar que la próxima vez te emociones más después de que te he comprado y luego yo me emociono más y te lo compro. Podríamos sentarnos en la casa solos y podríamos seguir subiendo el precio entre nosotros. Pero al final hay un Bitcoin allí y ahora tenemos que encontrar a alguien más. Se acaban". – CNBC, mayo de 2018

4

"En términos de criptomonedas en general, puedo decir casi con certeza que llegarán a un mal final. Si pudiera comprar una puesta de cinco años en cada una de las criptomonedas, estaría encantado de hacerlo, pero nunca subestimaría el valor de un centavo". – CNBC, enero de 2018

5

"Probablemente (bitcoin sea) veneno para ratas al cuadrado". – Entrevista de Fox Business en la reunión de 2018

Buffet no confía en el bitcoin

6

"Básicamente es un espejismo. Es una forma muy efectiva de transmitir dinero y puedes hacerlo de forma anónima y todo eso. Un cheque es una forma de transmitir dinero también. ¿Acaso los cheques valen mucho dinero solo porque pueden transmitir dinero? Espero que Bitcoin se convierta en una mejor forma de hacerlo, pero puedes replicarlo de muchas formas diferentes. La idea de que tiene un gran valor intrínseco es solo una broma en mi opinión". – CNBC, marzo de 2014.

7

"No es una moneda. Ni pasa la prueba de una moneda. No me sorprendería que no esté disponible en 10 o 20 años. No es un medio de cambio duradero, no es una reserva de valor. Ha sido algo muy especulativo al estilo de Buck Rogers y la gente los compra y vende porque espera que suban o bajen como lo hicieron con los bulbos de tulipán hace mucho tiempo". – CNBC, marzo de 2014

8

"Un precio en aumento crea más compradores y la gente piensa ‘tengo que participar en esto’ y es mejor si no lo entienden. Si no lo entiendes, te emocionarás mucho más que si lo entiendes". – CNBC, mayo de 2018

9

"Se alimentará de sí mismo durante un tiempo y, a veces, durante mucho tiempo y, a veces, en números extraordinarios. Pero llegan a malos finales y las criptomonedas llegarán a malos finales". – discutiendo burbujas especulativas en la junta de accionistas de Berkshire en 2018.

10

"Será mucho mejor poseer activos productivos durante los próximos 50 años que tener pedazos de papel o Bitcoin". – CNBC, marzo de 2014

11

"Me meto en suficientes problemas con cosas de las que creo que sé algo. ¿Por qué diablos debería tomar una posición larga o corta en algo de lo que no sé nada? No tenemos que saber sobre lo que los granos de cacao van a hacer, o las criptomonedas, solo tenemos que centrarnos en ocho o diez acciones". – CNBC, enero de 2018

12

"Atrae a muchos charlatanes. Es algo en lo que las personas que tienen un carácter menos que estelar ven la oportunidad de timar a las personas que están tratando de enriquecerse porque su vecino se está enriqueciendo comprando estas cosas que ninguno de los dos entiende. Llegará a un mal final". – Junta de accionistas 2018

13

"Bitcoin se ha utilizado para mover una cantidad considerable de dinero de manera ilegal. El movimiento lógico de la introducción de bitcoin es ir con maletas cortas por el dinero que se llevó en maletas de un país a otro – las maletas probablemente se caerán en demanda. Puede ver eso como la contribución económica de bitcoin a la sociedad". – CNBC, febrero de 2020

No todo el mundo es optimista con el bitcoin , Buffet es uno de ellos

14

"No tenemos ninguna, no nos faltan. Nunca tendremos una posición en ellas". – CNBC, enero de 2018

15

"No tengo Bitcoin. No tengo ninguna criptomoneda, nunca la tendré. Puedo comenzar una moneda Warren, tal vez pueda crear una y decir que solo habrá 21 millones de ellas. Puedes tener después de mi muerte, pero no puedes hacer nada con él excepto vendérselo a otra persona". – CNBC, febrero de 2020

16

"Lamento mucho que suceda porque la gente tiene esperanzas de que algo así va a cambiar sus vidas". – CNBC, febrero de 2019

Fuente: Business Insider