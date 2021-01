Una "sorpresa" en Maps y foco en el sector salud: 8 predicciones de expertos para Google en 2021

2020 ha sido difícil para Google aunque también tuvo grandes noticias positivas, y los expertos afirman que en 2021 el gigante tendrá muchas novedades

Ha sido un año difícil para Google. La pandemia global golpeó su principal negocio y además tuvo que moverse rápidamente —como todas las empresas— para pasar a un sistema de trabajo en remoto por el confinamiento y las restricciones sanitarias. Pero, además, Google acabó el año con tres casos en los tribunales que acusan al gigante de Mountain View de prácticas monopolísticas.

Claro que, por otro lado, también ha habido algunas noticias positivas para la compañía en estos meses. Sus acciones rompieron la barrera del billón de dólares de capitalización en enero, convirtiéndose en la tercera compañía en lograrlo tras Apple y Microsoft. También ha colaborado con Apple en una tecnología de rastreo de contactos para frenar el COVID-19, dio un gran impulso al auge del comercio electrónico, firmó algunas contrataciones de renombre para la división de Cloud y (finalmente) logró el visto bueno de la UE para la compra de Fitbit.

Los analistas esperan que Google muestre mayores signos de recuperación de la pandemia en 2021. Además han opinado qué se puede esperar de Google en 2021 y estas son sus predicciones

Predicción: Google aprovechará el ángulo muerto normativo sobre las adquisiciones en la industria de la nube

Con Google bajo el radar de las autoridades, conseguir adquisiciones importantes podría ser difícil, excepto, quizás, en lo que se refiere a sus operaciones en la nube.

"Parece que eso está fuera del ámbito regulatorio", explica Mark Shmulik, un analista de Google en Bernstein, señalando la reciente adquisición de Kustomer por parte de Facebook en medio del control regulatorio de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés). "Nadie levantó una ceja, y nadie dijo una palabra porque es una gran empresa, y la gente generalmente ve a las grandes empresas como capaces de cuidarse a sí mismas", comenta.

Shmulik afirma que las adquisiciones estratégicas ayudarían a Google a tomar un atajo "ya sea accediendo a ciertas capacidades específicas de propiedad intelectual de software, o a clientes reales". Y como Google, al parecer, quiere alcanzar al menos a uno de sus principales rivales para el año 2023, el CEO de Cloud, Thomas Kurian, podría querer empezar a comprar.

Predicción: la recuperación del COVID aumentará los negocios clave de Google en la primera mitad de 2021

En el segundo trimestre de 2020, Google informó de su primer descenso de ingresos interanual. La caída del 2% no fue tan mala como algunos analistas temían, pero subrayó los puntos de exposición de Google a la pandemia, incluyendo los viajes y la hostelería.

Las cosas tuvieron un aspecto más positivo en el tercer trimestre: el aumento de los ingresos del 14% superó las expectativas y provocó un alza de las acciones, si bien los analistas son optimistas y creen que Google seguirá experimentando una fuerte recuperación en la primera mitad de 2021, a medida que los "puntos débiles" del COVID, como el comercio al por menor y los viajes, comiencen a recuperarse.

"Los grandes clientes de Google ("viajes, venta al por menor online, hostelería, sector inmobiliario") tienen más probabilidades de mejorar sus indicadores fundamentales en los próximos 6-9 meses, lo que debería suponer un claro beneficio directo para Google", señala el analista de MKM Partners, Rohit Kulkarni, a Business Insider.

En una nota publicada en diciembre, los analistas de Bank of America calificaron a Google como la "mejor opción para la recuperación tras las vacunas" que Facebook, ya que áreas como los viajes se están recuperando.

Predicción: Alphabet reactivará sus objetivos en la conducción autónoma para adelantar a la competencia

Waymo podría tener un gran 2021 porque Google compite para mantenerse en cabeza de la competición de la conducción autónoma. En una reciente nota, los analistas de JPMorgan señalaron que el avance de Waymo hacia la comercialización era una de las razones para ser optimista sobre Alphabet en 2021.

Predicción: un giro para el Pixel, y movimientos en cuanto a hardware

No ha sido un gran año para el hardware de Google, pero no hay señales de desaceleración al entrar en el 2021. En octubre, el CEO Sundar Pichai dijo que algunas de las "inversiones más profundas" de Google en hardware se harán realidad el próximo año.

"Más Pixel", dice la analista de Creative Strategies Carolina Milanesi, "con lo que espero que sea un verdadero golpe de timón tanto desde el punto de vista del diseño como de un mejor posicionamiento en la gama alta, ya que este año ha parecido menos competitivo de lo que podría haber sido".

Los analistas están interesados en ver en qué otras categorías Google se vuelve más optimista en el nuevo año. Con Apple y otros preparándose para entrar en el espacio de la realidad aumentada y virtual, el 2021 puede ser el año en que Google vuelva a intentarlo, dice Milanesi.

Predicción: una "sorpresa" en Google Maps

Mientras que el crecimiento de YouTube y Cloud está dando a los inversores razones para estar entusiasmados, Maps es el producto de Google que el analista de Bernstein, Mark Shmulik, vigilará especialmente de cerca en 2021.

"Siempre he visto este programa como la aplicación más infravalorada que existe, porque siempre está en la pantalla de inicio de todo el mundo", afirma. "Creo que estamos ansiosos por usarla de nuevo cuando volvamos a salir. Si queremos encontrar un área en la que nos puedan sorprender, y el comportamiento del consumidor va a estar ahí, Maps me parece muy interesante".

Se esperan "sorpresas" para Maps

Schmulik remarca el recientemente remodelado Google Pay como un ejemplo de lo que él llama una "super-app", convirtiendo lo que una vez fue una simple aplicación de pagos en una plataforma financiera integral que pronto ofrecerá servicios bancarios.

Google también podría convertir a Maps en una "super-app", dice Shmulik, con un enorme potencial para impulsar más agresivamente los flujos de ingresos por publicidad ya existentes, al tiempo que se introducen otras características, aprovechando un mundo que vuelve a la normalidad en 2021.

Predicción: Google irá con cuidado en el comercio y en otras áreas de moda

El ex director de operaciones de PayPal, Bill Ready, se incorporó a Google a principios del año pasado para dirigir sus esfuerzos comerciales. Bajo su mando, la compañía cambió su política para permitir a los vendedores publicar sus productos online de forma gratuita durante la pandemia.

Pero Google tiene un largo camino por recorrer si quiere competir contra Amazon, según explicó el ex analista de RBC Mark Mahaney a Business Insider en agosto, ya que Google necesita desarrollarse o comprar con celeridad.

No obstante, los analistas esperan que Google se mueva con cautela al tratar de crecer en el comercio y en otras áreas potencialmente fértiles como los viajes. Una de las tres recientes demandas antimonopolio, presentada por 38 estados y territorios, alega que Google perjudica a sus competidores al favorecer sus propios productos en las búsquedas por encima de los rivales. Este examen probablemente frenará los planes de Google para avanzar en estas áreas, dice Schmulik.

Predicción: Google seguirá apostando fuerte por la salud

El doctor Bob Kocher, socio de la empresa Venrock, comentó que espera que Alphabet consiga acuerdos de salud relacionados con sus servicios en la nube en 2021. "Comprarán empresas que generan muchos datos y que necesitan la nube", dice. "Cosas como compañías de transcripción de voz o compañías de análisis de datos de hospitales. No se tratará de productos de consumo".

Se espera que Google revele más sobre sus intenciones respecto al fabricante de rastreadores de fitness Fitbit

Hablando de salud, Milanesi de Creative Strategies espera que Google revele más sobre sus intenciones respecto al fabricante de rastreadores de fitness Fitbit, ahora que el trato para su adquisición está casi cerrado.

Kulkarni de MKM también destaca el trabajo que está haciendo Verily, la compañía científica de Alphabet, durante la pandemia. A principios de año, Verily lanzó un servicio de detección y pruebas de COVID-19, y recientemente anunció que ha asegurado 700 millones de dólares en inversiones externas, algunas de las cuales se destinarán a los estudios de la vacuna COVID-19.

Predicción: no habrá mucho avance en materia de antimonopolio, pero Google puede tomar medidas para aplacar a los organismos reguladores

A finales de 2020 Google fue objeto de tres demandas antimonopolio diferentes, pero como es probable que el caso del Departamento de Justicia no vaya a juicio hasta finales de 2023, no se espera demasiado movimiento en este ámbito en los próximos 12 meses. Sin embargo, no está fuera de la posibilidad de que Google trate de tranquilizar a los reguladores tomando medidas por su cuenta.

Aunque Schmulik califica esto de especulación total, dice que podría ser que Google vendiera algunas de sus propiedades pertenecientes a los miembros de la red, que contribuyen menos al crecimiento de la compañía que los ingresos de los propios sitios web de Google.

Fuente: nota de Hugh Langley para Business Insider