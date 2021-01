Récord de búsqueda de la palabra "bitcoin" en Google Argentina: cuáles son las preguntas más comunes

El bitcoin interesa cada vez a miles de argentinos y las búsquedas en Google son un termómetro cada vez más certero de esta tendencia

Los datos analíticos de Google muestran que el término bitcoin está en su punto máximo histórico de búsquedas en Argentina. En la última semana de diciembre de 2020 (que es el último dato actualizado del que se dispone) se superó la cantidad de búsquedas que se realizaron en diciembre de 2017, que era la marca hasta ahora.

¿Qué se buscó en relación al bitcoin?

De acuerdo con AnswerThePublic, entre las búsquedas con preguntas relacionadas con bitcoin más realizadas por los argentinos se encuentran: ¿Quién lo creó? ¿Por qué es tan caro? ¿Cómo invertir? ¿Cómo registrarse? ¿Cuándo comprar y vender? ¿Dónde comprar?

Las búsquedas en Google del término "Bitcoin" en Argentina superaron el récord de diciembre de 2017. Fuente: trends. google .com

Entre las causas por las que bitcoin despierta interés entre el público argentino, puede mencionarse la rápida devaluación del peso y las restricciones cambiarias que no permiten acceder libremente a los dólares. Muchos parecen haber descubierto que BTC, que al momento de redacción de este artículo vale 5,4 millones de pesos, es otra opción para resguardar sus ahorros.

También puede suponerse como motivo de este marcado interés la existencia de una amplia comunidad de usuarios, con varios early-adopters que desde los primeros años de la década pasada brindan capacitaciones gratuitas y realizan actividades de difusión (o "evangelistas", como suelen llamarlos) de bitcoin.

Ya en julio de 2020 los niveles de compra de bitcoin en Argentina estaban en niveles máximos, de acuerdo con la información provista por los exchanges Localbitcoins y Paxful. El término de búsqueda criptomonedas corre la misma suerte que bitcoin y se encuentra en su máximo histórico. Aun así, apenas supera la décima parte de las búsquedas que tiene bitcoin.

No ocurre lo mismo si se considera a algunas de las denominadas altcoins. Por ejemplo, las búsquedas de Ethereum en Google, aunque están en el nivel más alto de los últimos tres años, no llegaron todavía al máximo histórico que, al igual que con bitcoin, se produjo en diciembre de 2017.

Búsquedas de "bitcoin" en el mundo, lejos del máximo histórico

El caso de Argentina es una excepción a la tendencia mundial. Si no se discrimina por país, puede observarse en Google Trends que el interés por bitcoin, aun cuando se incrementó en las últimas semanas, no llega ni a la mitad de lo que fue en diciembre de 2017. En ese entonces, el precio del criptoactivo alcanzó por primera vez valores cercanos a los u$s 20.000, que recién ahora fueron igualados y superados.

A nivel mundial, las búsquedas de "bitcoin" no llegan ni a la mitad de las que hubo en diciembre de 2017. Fuente: trends. google .com

Si se tienen en cuenta todas las búsquedas de bitcoin a lo largo de la historia a nivel mundial, Argentina recién está en el puesto número 47 del ranking, detrás de países como España, Venezuela, Italia, Colombia, los Estados Unidos y Brasil. El primer puesto es para Nigeria, seguido de Sudáfrica y Ghana.

Puede inferirse de esto que, aunque las búsquedas en Argentina están en su punto máximo, el volumen de interesados aun no llega a ser tal que haga variar significativamente la tendencia mundial.

También, de los datos vistos hasta el momento, podría hacerse una predicción optimista sobre el precio de BTC. Aun cuando está en máximos históricos, todavía no parece generar el mismo interés que provocó durante la corrida alcista de diciembre de 2017. En caso de replicarse ese nivel de curiosidad, y si eso repercute en la llegada de nuevos inversionistas, el precio de bitcoin podría incrementarse de modo considerable, informó Criptonoticias